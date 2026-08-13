Ngôi trường tiền tỷ của con Cường Đô La

Các nhóc tỳ nhà Cường Đô La được bố mẹ đầu tư khá mạnh tay cho chuyện học hành, từ môi trường giáo dục đến những trải nghiệm học tập trong trường quốc tế.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã đăng tải khoảnh khắc đưa 2 con Suchin và Sutin nhập học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Suchin năm nay hơn 6 tuổi, trong khi Sutin đã 3 tuổi. Cả hai được bố mẹ lựa chọn theo học tại Saigon South International School (SSIS - Trường Quốc tế Nam Sài Gòn), một trong những trường quốc tế nổi bật nhất tại khu vực phía Nam, với mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Em bé út nhà Cường Đô La vừa được nhập học cùng ngôi trường với chị gái Suchin

Ra ngoài là doanh nhân bận rộn, nhưng khi về nhà, Cường Đô La lại là một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tự tay chăm sóc, đưa các con đi chơi và đồng hành cùng hai nhóc tỳ trong cuộc sống. Không chỉ cho các con môi trường sống tốt, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang cũng đầu tư khá mạnh tay cho chuyện học hành của các con.

Theo giới thiệu của nhà trường, SSIS được thành lập năm 1997, tọa lạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM và là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất tại TP.HCM đào tạo liên tục từ bậc mầm non đến lớp 12. Toàn bộ học phí được nhà trường tái đầu tư cho hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất và trải nghiệm học tập của học sinh.

Theo thông tin học phí năm học 2026-2027 được nhà trường công bố, học phí bậc mầm non dao động từ 530 đến 603,2 triệu đồng mỗi năm. Ở bậc tiểu học, mức thu là 730,8 triệu đồng/năm.

Đối với bậc trung học, học phí tiếp tục tăng, dao động từ 782,6 đến 924,5 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, học sinh lớp 12 có mức học phí cao nhất, gần chạm mốc 1 tỷ đồng/năm.

Như vậy, nếu tính riêng học phí theo mức công bố của trường, hai con của Cường Đô La có thể tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng mỗi năm cho việc học, tùy theo các khoản phí và lựa chọn chương trình cụ thể.

Được biết, SSIS được Tập đoàn Phú Mỹ Hưng thành lập từ năm 1997, tọa lạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trường hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, đào tạo liên tục từ bậc mầm non đến lớp 12 theo chương trình giáo dục chuẩn Mỹ.

Ở bậc trung học phổ thông, học sinh có thể lựa chọn chương trình Tú tài Quốc tế (IB), các khóa học Nâng cao (AP) và những chương trình dự bị đại học do trường xây dựng. Theo giới thiệu của SSIS, đây là trường duy nhất tại Việt Nam đồng thời cung cấp chương trình IB, AP và các chương trình dự bị đại học do chính nhà trường thiết kế.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (Saigon South International School - SSIS)

Bên trong ngôi trường rộng 6ha có gì?

Một trong những điểm gây chú ý của SSIS là khuôn viên rộng khoảng 6ha, được nhà trường định hướng như một không gian học tập mở. Hệ thống cơ sở vật chất gồm các phòng học, thư viện gần 30.000 đầu sách, trung tâm sáng tạo, phòng thiết kế, phòng thí nghiệm khoa học, phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật, phòng máy tính và nhiều không gian chức năng khác.

Trường cũng đầu tư mạnh cho hoạt động thể chất với hai nhà thi đấu trong nhà có điều hòa, 3 sân bóng rổ và bóng chuyền tiêu chuẩn, phòng tập thể hình cùng bể bơi 6 làn.

Ở khu vực ngoài trời, SSIS có ba sân bóng đá tiêu chuẩn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, hai sân chơi lớn cùng nhiều khu vườn và khoảng xanh. Nhà trường cho biết những không gian này được thiết kế để học sinh có thể học tập, trao đổi và phát triển kỹ năng cả bên ngoài lớp học.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của trường

Đội ngũ giáo viên tại SSIS có kinh nghiệm giảng dạy trung bình 17 năm, hơn 70% sở hữu bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Trường cũng chú trọng tư vấn hướng nghiệp và định hướng học tập cá nhân hóa cho học sinh.

Với mô hình đào tạo liên tục từ mầm non đến lớp 12, chương trình học tại SSIS được thiết kế theo từng giai đoạn. Ở bậc mầm non, học sinh tập trung phát triển ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và kỹ năng sống thông qua vui chơi, trải nghiệm. Lên tiểu học, chương trình chú trọng tư duy phản biện, khả năng học tập độc lập và kết nối kiến thức giữa các môn.

Ở bậc trung học, học sinh được tiếp cận sâu hơn với khoa học, toán học, nhân văn, nghệ thuật cùng các môn học nâng cao, hướng tới chuẩn bị cho môi trường đại học. Các chương trình IB và AP cũng giúp học sinh có thêm lựa chọn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ vào các trường đại học tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Theo giới thiệu của nhà trường, học sinh tốt nghiệp SSIS hằng năm đạt tỷ lệ 100% được nhận vào các trường đại học trên toàn cầu. Nhà trường cho biết toàn bộ học phí được tái đầu tư cho hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất và trải nghiệm học tập của học sinh.

Trường không chỉ chú trọng học tập mà còn tích cực đầu tư vào các hoạt động thể thao cho học sinh

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