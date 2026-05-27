Ngôi trường nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng theo học có Hiệu trưởng mới

Trường Đại học Mỏ - Địa chất là nơi từng đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư và gắn với quãng thời gian học tập của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa chính thức được kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày 22/5/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 1299/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS.TS Trần Xuân Trường giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

PGS.TS Trần Xuân Trường giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Ảnh: Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Đây là bước đi nằm trong lộ trình kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, trong bối cảnh hệ thống giáo dục đang đẩy mạnh tự chủ đại học, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị theo các định hướng cải cách mới.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong thời điểm giáo dục đại học Việt Nam đứng trước nhiều yêu cầu thay đổi mạnh mẽ, từ mô hình quản trị, cơ chế vận hành đến chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số.

Với vị thế là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ lâu đời, Đại học Mỏ - Địa chất được xem là đơn vị đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng để thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

PGS.TS Trần Xuân Trường hiện là Bí thư Đảng ủy nhà trường, đồng thời là cán bộ trưởng thành từ chính môi trường đào tạo của trường.

Việc ông được tín nhiệm giữ vị trí cao nhất tại trường được đánh giá là lựa chọn mang tính kế thừa, đảm bảo sự ổn định trong bộ máy lãnh đạo, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn điều hành mang dấu ấn đổi mới rõ nét hơn trong chiến lược phát triển.

Sinh năm 1975 tại Phú Thọ, ông Trần Xuân Trường là cựu sinh viên ngành Trắc địa khóa 1993-1998 của chính Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục ở lại giảng dạy tại trường, hoàn thành chương trình thạc sĩ và sau đó bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Université Grenoble Alpes (Pháp). Quá trình học tập và công tác gắn bó lâu dài với một ngôi trường giúp ông có sự am hiểu sâu sắc về hệ thống đào tạo, đội ngũ giảng viên cũng như đặc thù ngành kỹ thuật - địa chất.

Trải qua nhiều năm công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và gần đây là Bí thư Đảng ủy. Việc luân chuyển qua nhiều vai trò quản lý được xem là nền tảng giúp hình thành tư duy điều hành toàn diện, kết hợp giữa chuyên môn, quản trị và chiến lược phát triển nhà trường trong bối cảnh mới.

Cùng với quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tiếp tục kiện toàn đội ngũ Phó Hiệu trưởng của nhà trường.

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, PGS.TS Triệu Hùng Trường và PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kỳ mới theo các quyết định bổ nhiệm lại, với thời hạn 5 năm.

Các PGS.TS là Phó Hiệu trưởng của nhà trường (Ảnh: Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học ngày càng gay gắt, đặc biệt ở khối trường kỹ thuật, công nghệ, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất không chỉ mang ý nghĩa tổ chức mà còn tạo nền tảng cho các chiến lược dài hạn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Nhà trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.