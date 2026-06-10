Ngôi trường hơn 100 tuổi ở Hà Nội từng là trụ sở Bộ Quốc phòng, nơi đào tạo của nhiều thế hệ nhân tài

Trường THCS Trưng Vương được biết đến là một trong những ngôi trường hàng đầu thành phố Hà Nội.

Ngôi trường hơn 100 tuổi

THCS Trưng Vương được thành lập năm 1917 với tên gọi trường Nữ học An Nam - trường nữ học duy nhất của toàn xứ Bắc Kỳ lúc ấy. Do trường đặt tại phố Đồng Khánh (nay là phố Hàng Bài), Hà Nội, nên còn được gọi là trường Nữ học Đồng Khánh.

Trải qua hơn 100 năm phát triển, ngôi trường vẫn giữ được nhiều hạng mục kiến trúc nguyên bản từ thời Pháp thuộc. Cổng trường hướng ra phố Hàng Bài gần như không thay đổi so với thiết kế ban đầu. Công trình sử dụng hệ khung gỗ, mái ngói với phần mái đua rộng nhằm hạn chế ánh nắng trực tiếp và tạo sự thông thoáng cho không gian bên trong.

THCS Trưng Vương

Trong khuôn viên với hàng xà cừ trăm tuổi, hai dãy nhà A và D gần như được giữ nguyên trạng từ lúc xây dựng. . Được biết, trường Trưng Vương từng là nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng. Trong các trận chiến nhằm bảo vệ cơ quan đầu não, 24 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 77, Trung đoàn Thăng Long đã hy sinh.

Năm 2004, trường THCS Trưng Vương được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng. Hiện nay, trong khuôn viên trường vẫn có khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhằm ghi nhớ sự hy sinh của những người đã ngã xuống trong mùa đông năm 1946 lịch sử.

Ngôi trường đào tạo nhiều nhân tài

Trong nhiều năm qua, THCS Trưng Vương luôn nằm trong nhóm trường có thành tích học tập hàng đầu Hà Nội. Nhiều cựu học sinh đã đạt thành tích như giải quốc gia, giành huy chương quốc tế, thậm chí trở thành những nhà khoa học uy tín.

Ngôi trường dẫn đầu về chất lượng đào tạo.

Song song với việc gìn giữ giá trị lịch sử, trường cũng đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất hiện đại. Hai tòa nhà mới cao 7 tầng được xây dựng để đáp ứng quy mô hơn 2.500 học sinh đang theo học. Các phòng chức năng, thư viện, phòng thí nghiệm và phòng tin học đều được trang bị hiện đại nhưng vẫn giữ phong cách kiến trúc hài hòa với khu nhà cổ. Các phòng học được đầu tư hệ thống điều hòa, thiết bị công nghệ và không gian học tập thân thiện.

Trường THCS Trưng Vương hiện có hơn 2.000 học sinh, gần 100 cán bộ, giáo viên, luôn nằm trong top đầu thành phố về các thành tích thi lớp 10, học sinh giỏi. Từ mái trường này, nhiều học sinh đạt giải quốc gia, huy chương quốc tế và trở thành những nhà khoa học, nhà giáo dục nổi tiếng, như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Đỗ Đức Thái, Phan Vũ Diễm Hằng...

Tổng hợp