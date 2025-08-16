Ngôi sao võ thuật Thành Long tiết lộ cuộc sống đầy đau đớn ở tuổi 70

Theo Sinchew, bộ phim Bắt gió đuổi ảnh do Thành Long thủ vai chính đã chính thức khởi chiếu tại Malaysia. Trong sự kiện quảng bá mới đây, nam diễn viên gạo cội gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống và sức khỏe ở tuổi ngoài 70.

Thành Long cho biết thời gian gần đây, sức khỏe của ông đã giảm sút, đôi khi "vừa thức dậy vào buổi sáng đã có cảm giác bị thương". Do tuổi tác cao, việc ngồi lâu khiến đầu gối, mắt cá chân và vai đau nhức. Tuy nhiên, ông vẫn sống trọn với đam mê diễn xuất. "Chỉ cần đạo diễn hô 'Action' thì tôi quên ngay cơn đau. Còn khi nghe 'Cắt' thì cảm giác đau lại lập tức ùa về", ông hóm hỉnh nói.

Thành Long trong phim mới.

Để giảm bớt khó chịu, nam diễn viên thường xuyên phải dùng cao dán vào buổi tối, thậm chí có lúc bị kích ứng da. Dù vậy, Thành Long vẫn giữ tinh thần lạc quan và khẳng định: "Già đi là một niềm hạnh phúc. Rất nhiều người không được trải nghiệm điều này, tôi mãn nguyện vì được như thế". Ông tự hào vì vẫn có thể tự thực hiện một số động tác khó trong phim.

Nhìn lại sự nghiệp, Thành Long cho biết khi 40 tuổi từng nghĩ đến việc giải nghệ vì sức khỏe giảm sút và các chấn thương cũ tái phát. Nhưng đến nay, ông vẫn tiếp tục đóng phim và chưa có ý định rút lui. "Tôi yếu đi, nhưng vẫn tự lượng sức để đóng các cảnh hành động. Thể loại này đã ngấm vào máu tôi", ông nói.

Ở tuổi ngoài 70, Thành Long vẫn mơ ước tiếp tục cống hiến, đưa văn hóa Trung Quốc ra thế giới. Ông dự định mỗi năm sẽ ra mắt một bộ phim với thể loại và chủ đề khác nhau.

Những chia sẻ của Thành Long thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan và tình yêu nghề của ông, đồng thời lo lắng khi trong một đoạn hậu trường được lan truyền gần đây, ông tỏ ra chậm chạp, loay hoay ráp súng ngắn và thừa nhận "Bây giờ tôi không nhìn rõ nữa rồi".

Với loạt phim để đời như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng và series Câu chuyện cảnh sát, Thành Long không chỉ làm nên lịch sử điện ảnh châu Á mà còn chinh phục Hollywood qua các tác phẩm như Giờ cao điểm và Đại náo phố Bronx. Năm 2016, ông vinh dự nhận giải Oscar Thành tựu trọn đời . Mới đây nhất (9/8), nam diễn viên tiếp tục được Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ) vinh danh ở hạng mục tương tự.

Dù tuổi cao sức yếu, ngôi sao võ thuật Thành Long vẫn không ngừng cháy với đam mê, để lại cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ và hàng triệu khán giả toàn cầu.