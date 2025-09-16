Ngôi sao miền Tây được khen hát hay hơn cả Sơn Tùng: Từng đắt show xuyên tỉnh, nay hết thời không có gì ngoài scandal

Năm 2013, Hoài Lâm vụt sáng thành hiện tượng sau chương trình Gương Mặt Thân Quen. Màn hóa thân thành Sơn Tùng M-TP với ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua ngay lập tức biến anh thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Đúng vào lúc Sơn Tùng còn vướng tranh cãi về khả năng hát live ở Vietnam Idol 2012, thì phần trình diễn thuyết phục của Hoài Lâm lại được đem ra so sánh.

Diva Mỹ Linh thậm chí còn nhận xét gây sốc: “Hoài Lâm hát live còn hay hơn cả Sơn Tùng”. Chỉ sau một đêm, Hoài Lâm từ gương mặt trẻ lạ lẫm trở thành cái tên phủ sóng khắp nơi, được khen ngợi hát hay, biểu diễn cuốn hút không kém gì chính chủ.

Mỹ Linh khẳng định Hoài Lâm hát live hay hơn Sơn Tùng M-TP

Tên thật là Tuấn Lộc, Hoài Lâm có nền tảng nghệ thuật vững chắc từ rất sớm. Năm 13 tuổi, anh được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi, trực tiếp dìu dắt và định hướng sự nghiệp. Chỉ mới 14 - 15 tuổi, Hoài Lâm đã đi hát ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt đắt show tại các sự kiện ở miền Tây.

Nhờ danh tiếng “con trai danh hài Hoài Linh”, anh thường xuyên góp mặt trong những chuyến lưu diễn cùng cha nuôi, biểu diễn các ca khúc nhạc quê hương, dân ca, khiến khán giả miền Tây vô cùng yêu mến. Không qua trường lớp đào tạo nhưng với giọng hát giàu cảm xúc, nội lực và khả năng giả giọng linh hoạt, Hoài Lâm nhanh chóng khẳng định được tài năng.

Nhờ danh tiếng “con trai danh hài Hoài Linh”, anh thường xuyên góp mặt trong những chuyến lưu diễn cùng cha nuôi

Sau Gương Mặt Thân Quen, Hoài Lâm bước vào giai đoạn hoàng kim. Hàng loạt ca khúc như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Về Đâu Mái Tóc Người Thương đều trở thành hit lớn, giúp anh đứng ngang hàng với những ngôi sao Vpop cùng thời. Thậm chí, có thời điểm, Hoài Lâm còn được nhận xét là đắt show hơn cả Sơn Tùng, đặc biệt ở mảng phòng trà, show tỉnh và các sự kiện văn nghệ cộng đồng.

Nhưng giữa lúc đang ở đỉnh cao, anh bất ngờ công khai tình cảm với Cindy Lư - con gái NSƯT Bảo Quốc. Mối quan hệ này không chỉ khiến mối gắn kết với cha nuôi Hoài Linh rạn nứt, mà còn mở ra chuỗi biến cố đời tư đầy ồn ào. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn, sinh con nhưng rồi ly hôn năm 2020.

Giữa lúc đang ở đỉnh cao, Hoài Lâm bất ngờ công khai tình cảm với Cindy Lư - con gái NSƯT Bảo Quốc

Sự nghiệp của Hoài Lâm rơi vào quãng lặng, không còn duy trì sức nóng như trước. Cùng năm đó, anh bất ngờ tái xuất với ca khúc Hoa Nở Không Màu. MV đen trắng đơn giản không quảng bá rầm rộ nhưng vẫn đạt hơn 220 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành bản hit lớn nhất của Hoài Lâm. Công chúng tưởng rằng đây sẽ là cú hích để nam ca sĩ lấy lại hào quang, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc.

Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm

Sau Hoa Nở Không Màu, Hoài Lâm không duy trì hoạt động âm nhạc nghiêm túc. Ngoại hình xuống sắc, nhiều lần công khai thừa nhận bất ổn về tinh thần, anh thậm chí còn đổi nghệ danh thành Young Uno rồi quay lại tên thật Tuấn Lộc nhưng không để lại dấu ấn đáng kể. Năm 2024, Hoài Lâm trở lại sân khấu với hình ảnh ca sĩ phòng trà, từng gây chú ý khi tiết lộ cát-xê có thể lên tới trăm triệu một đêm, nhưng so với quá khứ vàng son thì tất cả đã quá chênh vênh.

Hoài Lâm công khai hẹn hò bạn gái sinh năm 2004

Ồn ào đời tư tiếp tục bủa vây khi đầu năm nay, Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm, lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với anh. Cô phủ nhận chuyện từng dựa hơi người yêu nổi tiếng, khẳng định bản thân không phải hậu phương đắc lực như công chúng vẫn tưởng. Cindy Lư còn tiết lộ Hoài Lâm lạnh nhạt từ lúc ly hôn và chủ động kết thúc hôn nhân vì có người mới ở quê. Hiện tại, Hoài Lâm công khai hẹn hò bạn gái sinh năm 2004, nhưng khoảng cách tuổi tác khiến câu chuyện tình yêu này liên tục gây tranh luận.

Hoài Lâm trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp

Năm nay, Hoài Lâm hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ra mắt ca khúc Người Hết Thương Mình. Thế nhưng giữa lúc thị trường sôi sục với những sản phẩm viral khác, MV của anh nhanh chóng rơi vào quên lãng. Ngay cả chính chủ cũng không mặn mà quảng bá cho sản phẩm của mình.

Hiện tại, Hoài Lâm vẫn thường đi hát show phòng trà, đăng video cover nhạc lên YouTube nhưng sức hút không còn như trước. Hoài Lâm từng có tất cả: danh tiếng, tài năng và cực kỳ đắt show, khán giả miền Tây nào cũng biết mặt. Nhưng đến hiện tại, nhắc đến Hoài Lâm chỉ còn lại scandal và sự tiếc nuối của khán giả dành cho một ngôi sao từng tỏa sáng.