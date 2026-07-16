Ngôi sao linh hoạt giới tính nhất showbiz hiện tại: Trai gái gì cũng đẹp mướt mượt, không thể nào chê nổi

Nhan sắc của ngôi sao này thu hút sự chú ý của khán giả.

Hình ảnh so sánh tạo hình nam trang và nữ trang của Phạm Soái Kỳ trong Bách Hoa Sát đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên sở hữu một trong những màn giả nam trang thuyết phục nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong vài năm trở lại đây, khi không chỉ ngoại hình mà cả thần thái và cách diễn đều khiến người xem quên mất đây là một nhân vật nữ.

Phạm Soái Kỳ trong tạo hình cải nam trang và nữ trang ở phim Bách Hoa Sát (ảnh: fanpage Phim Hoa Ngữ).

Trong Bách Hoa Sát, Phạm Soái Kỳ đảm nhận vai Bộ Sơ Lâm - con gái duy nhất của Thục Nam Vương Bộ Kình Thiên, người nắm trong tay đại quân ở đất Thục Nam. Bộ Sơ Lâm buộc phải che giấu thân phận thật, cải trang thành nam giới và mang thân phận Thế tử Thục Nam Vương để xuất hiện trước thiên hạ. Đây là một nhân vật có khá nhiều đất diễn, vừa tham gia vào các cuộc đấu quyền mưu, vừa sở hữu tuyến tình cảm được đông đảo độc giả nguyên tác yêu thích.

Phạm Soái Kỳ cực kỳ đẹp trai trong Bách Hoa Sát.

Điều giúp Phạm Soái Kỳ ghi điểm không chỉ nằm ở tạo hình cắt tóc gọn gàng, trang phục nam tính hay phong thái mạnh mẽ, mà còn là diễn xuất đầy thuyết phục. Cô thể hiện được sự hào sảng, phóng khoáng của Bộ Sơ Lâm - người đã sống nhiều năm dưới thân phận nam nhân. Chính sự tự nhiên trong từng hành động đã tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa duyên dáng, giúp nhân vật trở thành điểm nhấn của bộ phim.

Ngược lại, khi trở về với thân phận nữ nhi, Phạm Soái Kỳ lại khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ đẹp rất hợp với tạo hình cổ trang. Nhiều ý kiến còn nhận xét nữ diễn viên gần như sở hữu "hai gương mặt" khác biệt giữa nam trang và nữ trang, tạo nên hiệu ứng thị giác rất thú vị.

Sinh ngày 20/5/1998, Phạm Soái Kỳ tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung Ương. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng có nhiều năm theo học múa chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một chấn thương đã khiến Phạm Soái Kỳ phải từ bỏ ước mơ trở thành vũ công và chuyển hướng sang con đường diễn xuất.

Trước Bách Hoa Sát, nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án như Kính Song Thành, Khanh Khanh Nhật Thường, Anh Cũng Có Ngày Này, Chân Tâm Anh Hùng hay Vô Ưu Độ. Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ, Phạm Soái Kỳ thường được giao những nhân vật có cá tính mạnh, độc lập và giàu sức sống. Với màn thể hiện ấn tượng trong Bách Hoa Sát, nhiều khán giả kỳ vọng đây sẽ là vai diễn giúp cô có bước tiến đáng kể, mở ra nhiều cơ hội đảm nhận những vai nữ chính trong tương lai.

nguồn: Weibo