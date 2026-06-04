Ngôi nhà nứt toác, nguy cơ sập đổ vì hàng xóm đào móng: Chủ nhà nghẹn ngào vì mới sang sửa “chưa kịp tân gia”

Một sự cố đào móng nhà bên cạnh đã khiến căn nhà 3 tầng vừa sửa sang của chị Nhung bị nứt toác, nghiêng lún nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ sập đổ, gây thiệt hại lớn về tài sản và xáo trộn hoàn toàn kế hoạch kinh doanh của gia đình.

Sáng 3/6, tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), một sự cố xây dựng nghiêm trọng đã xảy ra khi quá trình đào móng công trình nhà dân bên cạnh khiến căn nhà liền kề bị nứt toác, nghiêng lún, đứng trước nguy cơ sập đổ.

Vụ việc không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn khiến nhiều người dân lo lắng về rủi ro an toàn trong xây dựng nhà ở khu dân cư đông đúc

Theo chia sẻ, vào sáng hôm qua, khi gia đình ở số nhà 31 tiến hành đào móng để xây nhà mới, việc đào đất khá sâu và sát ranh giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền móng của căn nhà bên cạnh, khiến nhà số 33 đường Thánh Thiên vốn là cửa hàng kinh doanh giày dép, túi xách của chị Nhung xuất hiện dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng.

Chỉ trong thời gian ngắn, kết cấu căn nhà bắt đầu bị biến dạng. Các bức tường mặt tiền xuất hiện nhiều vết nứt dài, một số chỗ bê tông bị bong tróc.

Sau đó, cả căn nhà dần nghiêng về phía hố móng đang đào, khiến công trình trở nên chênh vênh, mất ổn định và có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Đáng chú ý, bên trong căn nhà thời điểm xảy ra sự cố có chứa lượng lớn hàng hóa phục vụ kinh doanh. Rất may không có ai ở bên trong nên không xảy ra thiệt hại về người.

Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản được đánh giá là rất lớn khi phần lớn đồ đạc, nội thất và kết cấu ngôi nhà đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để kiểm tra mức độ nguy hiểm và xử lý vụ việc. Các bên liên quan cũng được yêu cầu phối hợp xử lý, thống kê thiệt hại và tìm phương án khắc phục.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nhung không giấu được sự bàng hoàng khi chứng kiến căn nhà vừa mới sửa sang đã rơi vào tình trạng này.

Chị cho biết căn nhà 3 tầng, với diện tích khoảng 96m² mỗi sàn, vừa hoàn thiện cải tạo và dự định sắp tới sẽ tổ chức tân gia

“Chị mới sửa xong, chưa kịp tân gia thì xảy ra chuyện. Trước đó không hề thấy dấu hiệu gì bất thường. Sáng vẫn bán hàng bình thường, tối thì không ở nhà, chỉ thấy người ta đào móng bên cạnh nên cũng không nghĩ gì nhiều. Đến sáng nay thì nhà đã nghiêng, nứt hết cả rồi”, chị Nhung chia sẻ trong lúc cùng người thân khẩn trương di dời tài sản.

Trước khi xảy ra sự việc, ngôi nhà là địa điểm kinh doanh lớn của gia đình chị Nhung (Ảnh: TTNV)

Trong lúc trò chuyện, chị Nhung nhiều lần phải ngắt lời để trực tiếp chỉ đạo việc bốc dỡ đồ đạc, cho thấy không khí khẩn trương và hối hả của cả gia đình.

Liên quan đến phương án xử lý sau sự cố, chị Nhung cho biết hiện các bên vẫn đang tập trung di dời tài sản và kiểm kê thiệt hại, chưa thể bàn sâu đến vấn đề bồi thường hay khắc phục.

Trên mạng xã hội cá nhân, chị Nhung cũng chia sẻ sự xót xa khi gần như mất toàn bộ cơ sở kinh doanh.

Chia sẻ được chị đăng tai trên trang Tiktok cá nhân

Không chỉ nhà cửa bị ảnh hưởng, toàn bộ hàng hóa và kế hoạch kinh doanh quán trà, siêu thị hoa quả cũng đứng trước nguy cơ phải dừng lại. “Nhà vừa xây sửa xong chưa kịp tân gia cũng khép lại,” dòng chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về rủi ro trong thi công xây dựng nhà liền kề trong khu dân cư đông đúc, đặc biệt khi việc khảo sát nền móng và biện pháp gia cố chưa được thực hiện đầy đủ.

Khi đào móng sát công trình hiện hữu, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và an toàn của người dân.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi hiện trạng, đánh giá mức độ an toàn và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định. Trong khi đó, gia đình chị Nhung vẫn đang gấp rút di dời, thống kê thiệt hại và chờ phương án giải quyết từ các bên liên quan.