Nó không được cho là một ngôi nhà sang trọng hay bất kỳ loại nhà độc đáo nào có thể thu hút sự chú ý.

Warren Buffett được công nhận rộng rãi là một trong những người giàu nhất thế giới, thế nhưng lối sống của ông vẫn có vẻ giản dị một cách bất thường so với những tỷ phú khác. Trong khi nhiều cá nhân siêu giàu chuyển đến các dinh thự rộng lớn và bất động sản sang trọng, Buffett vẫn ở trong chính ngôi nhà đó trong nhiều thập kỷ.

Ngôi nhà nằm ở Omaha, bang Nebraska, Mỹ và nó đã duy trì là nơi ở chính của ông kể từ cuối những năm 1950. Nó thường được xem là sự phản ánh cách tiếp cận cá nhân của ông đối với tiền bạc, nơi giá trị lâu dài và sự thoải mái quan trọng hơn sự phô trương bên ngoài. Ngay cả khi giá trị tài sản ròng của ông đã tăng lên đến hàng trăm tỷ USD, địa chỉ của ông vẫn không thay đổi. Ngôi nhà ở Omaha trị giá 31.500 USD (818 triệu đồng) của Warren Buffett vẫn giữ nguyên trong nhiều thập kỷ.

Theo Fortune (2025), Buffett đã mua tài sản ở Omaha của mình với giá 31.500 USD vào năm 1958. Ngôi nhà này là một ngôi nhà bình thường và không có đặc điểm độc đáo nào gắn liền với nó. Vào thời điểm đó, việc mua một ngôi nhà như vậy có ý nghĩa đối với ông hơn bất cứ thứ gì khác vì ông không cần gì khác vào lúc đó.

Theo báo cáo, ngôi nhà của Buffett được xây dựng vào năm 1921. Do đó, nó đã là một ngôi nhà cũ ngay cả trước khi được mua. Nó không được cho là một ngôi nhà sang trọng hay bất kỳ loại nhà độc đáo nào có thể thu hút sự chú ý. Ngược lại, đó là một ngôi nhà gia đình bình thường nằm trong một khu vực yên tĩnh, thanh bình.

Ngôi nhà có 5 phòng ngủ và 3,5 phòng tắm. Nhìn chung, diện tích của nó vào khoảng 315 mét vuông). Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ khía cạnh xa hoa nào có thể mong đợi từ một hộ gia đình thuộc về một tỷ phú như rạp chiếu phim cá nhân. Ngược lại, nó có vẻ là một nơi cư trú của gia đình đã được duy trì theo thời gian mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Nội thất trong nhà mang phong cách ấm cúng, không xa hoa

Giá trị ngôi nhà của Warren Buffett và cách tiếp cận cuộc sống không xa hoa của ông

Ngôi nhà ở Omaha của Buffett hiện ước tính trị giá khoảng 1,3 triệu USD như được báo cáo bởi Fortune. Mặc dù đây là một sự gia tăng đáng kể so với giá mua ban đầu, nó vẫn tương đối khiêm tốn khi xét đến khối tài sản khổng lồ của ông.

Bất chấp sự gia tăng về giá trị, bản thân ngôi nhà không biến thành một bất động sản sang trọng. Nó vẫn giữ nguyên phần lớn cấu trúc và tính cách. Không có dấu hiệu công khai nào về việc mở rộng lớn hoặc thiết kế lại kịch bản để phù hợp với trạng thái tỷ phú của ông. Sự nhất quán này thường được liên kết với triết lý tài chính rộng lớn hơn của Buffett, nơi sự giàu có được xây dựng thông qua kỷ luật dài hạn chứ không phải lạm phát lối sống.

Lối sống đơn giản của Warren Buffett

Nhiều cá nhân giàu có nâng cấp nhà của họ nhiều lần khi thu nhập của họ tăng lên. Warren Buffett đã chọn một cách tiếp cận khác và chọn ở lại cùng một nơi cư trú. Ông thường bày tỏ sự gắn bó cá nhân mạnh mẽ với ngôi nhà. Đó là nơi ông nuôi dạy con cái và xây dựng đời sống gia đình của mình. Kết nối cảm xúc đó dường như là một trong những lý do chính khiến ông không bao giờ chuyển đi.

Buffett cũng nổi tiếng với những lựa chọn lối sống đơn giản nói chung. Ông đã tránh chi tiêu xa hoa không cần thiết trong lịch sử, thích tập trung vào đầu tư hơn là tiêu dùng.

Ngôi nhà của Buffett tương phản sắc nét với các tài sản thuộc sở hữu của nhiều tỷ phú khác. Trong thế giới ngày nay, những ngôi nhà sang trọng thường bao gồm diện tích đất lớn, công nghệ tiên tiến và các cơ sở giải trí cao cấp. Một số tỷ phú sở hữu nhiều tài sản trên các quốc gia khác nhau, mỗi cái được thiết kế như một tuyên bố về sự giàu có và địa vị. So sánh với chúng, ngôi nhà ở Omaha của Buffett trông khiêm tốn và không thay đổi. Sự khác biệt này thường được nhấn mạnh như một phần tính cách của ông: một nhà đầu tư có kỷ luật, người tách biệt sự giàu có khỏi sự dư thừa trong lối sống.

Nguồn: Times of India