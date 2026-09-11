Ngôi nhà miền Tây 7 triệu views

Căn nhà miền Tây 7 thành viên sinh sống đang viral khắp TikTok, cam lia tới đâu cũng khiến người xem trầm trồ.

Những video house tour luôn có một sức hút rất riêng, bởi qua màn hình, người xem có thể thỏa sức khám phá những không gian sống đa dạng, từ những căn hộ hiện đại, biệt thự sang trọng cho đến các kiểu nhà mang đậm dấu ấn văn hóa và đặc trưng của từng vùng miền. Cũng chính vì thế, không phải lúc nào một cơ ngơi xa hoa, lộng lẫy mới đủ sức khiến dân tình thích thú. Đôi khi, một căn nhà mang vẻ đẹp rất đỗi gần gũi, đậm chất địa phương lại có thể tạo nên sức hút bất ngờ. Điển hình là màn house tour một căn nhà miền Tây đang nhận được sự chú ý lớn trên TikTok khi thu hút tới 7,5 triệu lượt xem cùng hơn nửa triệu lượt thả tim.

Điều khiến căn nhà này trở nên đặc biệt nằm ở chỗ, không cần đến những món nội thất đắt đỏ hay thiết kế hào nhoáng, không gian vẫn đủ khiến người xem phải trầm trồ ngay từ những khung hình đầu tiên.

Căn nhà sở hữu diện tích rộng đến choáng ngợp, các khu vực được bố trí thoáng đãng và đặc biệt, từng góc nhỏ đều toát lên vẻ đặc trưng của nhà miền Tây. Từ cách thiết kế, khoảng sân vườn cho đến những chi tiết trong không gian sống đều mang cảm giác phóng khoáng, rộng rãi và rất riêng, khó có thể nhầm lẫn với những kiểu nhà thường thấy ở phố thị. Đoạn video house tour chỉ dài hơn 1 phút và đã được tua nhanh để có thể ghi toàn cảnh không gian, nhưng chừng đó cũng đủ để người xem hình dung phần nào độ rộng cũng như sự “chất chơi” của căn nhà này.

Nguồn video: TikTok @minhthuan1312

Toàn bộ không gian trong cơ ngơi 7,5 triệu views

Tầng 1

Bước qua cổng chính của ngôi nhà, điều đầu tiên đập vào mắt là khoảng sân rộng rãi, đủ thoải mái để gia chủ tận dụng làm nơi đỗ xe cho cả gia đình. Đi vào bên trong, không gian sống tiếp tục mở ra với cảm giác thoáng đãng, rộng rãi đúng chất nhà miền Tây. Căn nhà không đi theo hướng hào nhoáng hay phô trương về mặt nội thất mà mang vẻ bình dị, ấm cúng, được bài trí gọn gàng, đẹp mắt như nhiều kiểu nhà hiện đại thường thấy. Thế nhưng, càng xem kỹ, người ta càng dễ hiểu vì sao màn house tour này lại khiến dân tình choáng ngợp đến vậy.

Điểm “ăn tiền” nhất của cơ ngơi nằm ở diện tích đáng mơ ước. Căn nhà vừa dài vừa rộng, các không gian được nối tiếp nhau, đến mức chỉ cần mở cửa bước vào một căn phòng bất kỳ cũng có thể cảm nhận rõ sự dư dả về diện tích. Thiết kế trải dài khiến tổng thể ngôi nhà có cảm giác như không có điểm dừng, hết không gian này lại nối sang một khu vực khác. Chỉ riêng tầng 1 đã có gần chục bộ rèm cửa, một chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ để hình dung căn nhà phải rộng đến mức nào mới cần đến từng ấy khoảng cửa và không gian sinh hoạt.

Khu bếp + gian sau

Sở hữu diện tích lớn nên không khó hiểu khi khu vực bếp nấu cũng được gia chủ dành cho một khoảng không gian rộng rãi, tiện nghi. Thế nhưng, điều thú vị là tưởng như đây đã là phần cuối của căn nhà thì phía sau lại tiếp tục mở ra một gian khác rộng không kém, khiến màn house tour càng xem càng bất ngờ.

Khác với gian nhà chính mang hơi hướng hiện đại, khu vực này gây chú ý bởi thiết kế đậm nét truyền thống với phần mái ngói cùng những mảng gạch đỏ, tạo nên vẻ mộc mạc, thân thuộc rất đặc trưng của những ngôi nhà miền Tây.

Không chỉ rộng, gian sau còn được bố trí gần như một căn nhà thu nhỏ với đầy đủ khu bếp, bàn ăn, 4 chiếc giường cùng không gian nghỉ ngơi và giải trí. Cách sắp xếp này vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, vừa tạo thêm một khoảng không riêng biệt nhưng vẫn liền mạch với tổng thể cơ ngơi.

Đây cũng là một nét khá thú vị ở những ngôi nhà miền Tây: bên cạnh gian nhà chính thường có thêm các gian phụ hoặc gian sau rộng rãi, phục vụ nhiều mục đích sinh hoạt và vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống. Nhìn qua cách gia chủ tận dụng không gian, có thể thấy sự rộng rãi của căn nhà không chỉ nằm ở diện tích mà còn thể hiện ở cách bố trí đầy dư dả, thoải mái.

Tầng 2

Lên đến tầng 2, cảm giác rộng rãi của căn nhà vẫn tiếp tục được nhân lên. Từ khu vực cầu thang cho đến các không gian sinh hoạt phía trên, gia chủ tiếp tục bố trí cả chục bộ rèm cửa, vừa tạo sự riêng tư vừa vô tình trở thành một “thước đo” cho độ rộng của cơ ngơi. Nhìn số lượng rèm trải dài khắp tầng là đủ hiểu về diện tích nhà cũng như độ chịu chơi của gia chủ.

Được biết, đây là nơi sinh sống của gia đình 7 thành viên, và chuyện thiếu không gian nghỉ ngơi dường như chưa bao giờ là vấn đề, bởi căn nhà vừa rộng lại có nhiều phòng, đủ để mỗi thành viên có một khoảng riêng tư thoải mái. Dù cách bài trí không quá cầu kỳ, chủ yếu theo hướng đơn giản, gọn gàng và tiện dụng, nhưng riêng khoản diện tích thì đúng kiểu “cân đẹp”. Cơ ngơi này đúng chuẩn không gian sống ao ước của nhiều người: có đủ sự riêng tư, ấm cúng mà vẫn rộng lớn, thoải mái.

Nguồn clip và hình ảnh: TikTok @minhthuan1312