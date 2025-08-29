Trong những ngày cả nước hân hoan hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội trở thành điểm hẹn của hàng vạn người dân từ khắp mọi miền. Họ về đây để chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành lịch sử trên Quảng trường Ba Đình.

Giữa dòng người tấp nập ấy, có một ngôi nhà nép mình trong con ngõ nhỏ ở Cát Linh, nơi nhóm bạn trẻ lặng lẽ mở cửa, đón hơn 50 cựu chiến binh từ khắp các tỉnh thành về ăn ở miễn phí suốt nhiều ngày qua.

Các cựu chiến binh từ mọi miền Tổ quốc có mặt tại ngôi nhà đặc biệt.

Chúng tôi có mặt tại ngôi nhà trọ đặc biệt này vào tối 29/8, trước ngày tổng duyệt. Anh Kiên (khoảng 37 tuổi), người phát động ý tưởng tất bật chạy lên chạy xuống các tầng, liên tục nhận điện thoại đặt chỗ. Trong khi đó, những bạn trẻ cộng sự - người dọn phòng, người bưng nồi cơm, người ghi danh sách.

Trên bậc thềm, những người lính đầu bạc, vai khoác ba lô cũ, tay ôm lá cờ đỏ, miệng cười mà mắt rưng rưng. Họ là các cựu chiến binh từ nhiều tỉnh thành về Hà Nội để xem diễu binh, và căn nhà trọ này là nơi họ được đón ở miễn phí trong những ngày tới.

Qua hỏi chuyện, chúng tôi được biết căn nhà này không còn xa lạ với những người có hoàn cảnh khó khăn khi đến Hà Nội điều trị bệnh. Hơn 5 năm qua, nhóm anh Kiên đã thực hiện dự án bếp ăn miễn phí cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhóm thực hiện nấu, chia suất, rồi mang đến bệnh viện.

Đặc biệt, căn nhà còn là chỗ ở miễn phí cho gia đình các bệnh nhi điều trị ung thư. Nhiều gia đình đã ở cả năm liền.

Anh Kiên tất bật nghe điện thoại đặt chỗ từ các cựu chiến binh.

“Để mọi người không hiểu lầm thì em muốn nói là kinh phí không phải hoàn toàn do tụi em bỏ ra, mà của nhiều nhà hảo tâm cùng hỗ trợ. Em thấy việc làm của anh Kiên ý nghĩa nên xin vào nhóm, cũng được mấy năm rồi", một thành viên trong nhóm nói.

Về kế hoạch đón các cựu chiến binh đợt này, anh Kiên cho biết, ban đầu nhóm dự tính sẽ đón khoảng 20 người, ở giường tầng sẵn có. Tuy nhiên, từ ngày đăng thông tin lên mạng xã hội, điện thoại reo liên tục.

"Các bác gọi năn nỉ quá, chúng mình bàn nhau ‘thêm được bác nào hay bác ấy’. Thế là xếp hai người một giường, mua thêm chăn gối. Vậy mà cũng đủ cho khoảng 50 - 60 người", anh Kiên kể trong lúc dọn cơm cho các cựu chiến binh, vừa cười vừa lau mồ hôi.

Không chỉ dừng lại ở việc có chỗ nghỉ ngơi, nhóm anh Kiên còn lo liệu ba bữa ăn nóng sốt mỗi ngày. Buổi tối nay, bữa cơm giản dị với cá kho, bát canh rau muống, thêm ít thịt rang, bánh cuốn mà vẫn khiến các bác cựu binh xúc động.

Bữa cơm thân mật cùng những người đồng đội xưa.

Ngoài chỗ ăn ở, anh Kiên còn chuẩn bị cho các bác áo mưa, mũ, chai nước, những vật dụng nhỏ bé nhưng thiết thực để mang theo ngày mai.

Tất cả được góp từ các nhà hảo tâm giấu tên, nhiều người còn chủ động gọi điện “giành phần” đóng góp. Có người chuyển đến thùng sữa, có người gửi cả chục áo mưa mới, lại có người lẳng lặng để lại vài bao gạo ngay cửa nhà trọ.

“Chúng tôi chỉ là cầu nối thôi, may mắn được nhiều người thương mà ủng hộ”, anh Kiên cười hiền.

Tối muộn, căn nhà rộn tiếng cười. Những chiếc ba lô bạc màu xếp thành hàng, bộ quân phục xanh treo ngay ngắn trên đầu giường. Các bác cựu binh ngồi quây quần, người rót trà, người kể chuyện, người lặng im nghe.

Những suất cơm chất lượng được các nhà hảo tâm "giành nhau" đóng góp.

Những câu chuyện từ chiến trường lại được nhắc nhớ. Người lính già kể về những năm tháng Quảng Trị đỏ lửa, người nhắc kỷ niệm chống Pol Pot, thành viên khác lại những tháng năm trên chiến trường Vị Xuyên. Nhưng rồi, tất cả đều hòa chung trong niềm háo hức cho ngày mai, khoảnh khắc được nhìn thấy đoàn quân diễu binh hùng tráng bước qua Quảng trường Ba Đình.

“Chúng tôi đã đi qua chiến tranh, nay được chứng kiến ngày hội lớn của dân tộc, trong lòng không khỏi bồi hồi. Đêm nay, chắc chắn nhiều người sẽ khó ngủ vì mong sáng mai thật nhanh để ra quảng trường”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tước, quê Phú Thọ xúc động chia sẻ.

Không ai nhắc đến đau đớn quá nhiều. Những vết sẹo nói thay. Cánh tay không còn, vết mổ dài ở bụng, chiếc chân tập tễnh - tất cả như lùi về phía sau khi tiếng cười bật ra vì một kỷ niệm cũ: “Nhớ lần đơn vị nấu cơm sống, bị phê bình đứng nghiêm cả buổi không?” “Nhớ chứ, nhưng nhờ thế… mới có dịp ăn cháo ngon!”...

Phần bánh sữa được chuẩn bị sẵn để các cựu chiến binh mang đi trong lúc chờ xem diễu binh.

Khi đồng hồ dần sang khuya, ngoài phố, dòng người vẫn còn nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Trong căn nhà trọ sáng đèn, những người lính già đã yên giấc, bên cạnh là những chiếc áo mưa, chai nước, gói xôi được xếp gọn sẵn sàng.

Đêm Hà Nội dịu dàng, lặng lẽ ôm trọn những xúc động, để sáng mai, trên Quảng trường Ba Đình, các cựu binh sẽ hòa mình trong biển người, mắt sáng rực niềm tự hào.



