Sổ tay hướng dẫn chi tiết rất quan trọng cho toàn bộ người dân đi xem Tổng duyệt diễu binh sáng 30/8

Theo kế hoạch, vào 6h30 thứ Bảy ngày 30/8 sẽ diễn ra Tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Buổi Tổng duyệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành. Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Để thuận tiện cho Nhân dân theo dõi và nắm bắt các thông tin về sự kiện diễu binh, diễu hành, Cổng A80 tổng hợp các nội dung hướng dẫn, chỉ dẫn và các thông tin quan trọng dưới đây:

1. Lộ trình của các khối đi như thế nào?

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.

2. Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1

3. Các địa điểm thuận lợi xem diễu binh, diễu hành

4. Người dân nên đi xem Tổng duyệt bằng phương tiện công cộng miễn phí

Tàu điện – lựa chọn nhanh chóng, kết nối trực tiếp

Hiện Hà Nội có hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, đều thuận tiện cho việc di chuyển đến khu vực các khối diễu binh, diễu hành đi qua:

Tuyến Cát Linh – Hà Đông: Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, phù hợp với người dân khu vực các huyện cũ như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, và các quận Hà Đông, Thanh Xuân.

Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (đang khai thác đến Công viên Thủ Lệ): Thuận tiện cho người dân ở các huyện cũ như Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, và các quận Nam – Bắc Từ Liêm.

Xe buýt – đa dạng tuyến, đưa thẳng vào trung tâm

Tuyến 09A: Bờ Hồ – Điện Biên Phủ – Kim Mã – Cầu Giấy – Nguyễn Hoàng Tôn.

Tuyến 22A: Bến xe Gia Lâm – Long Biên – Trần Phú – Kim Mã.

Tuyến E09: Khu đô thị Smart City – Đại lộ Thăng Long – Nguyễn Thái Học – Hoàng Diệu – Quán Thánh – Hồ Tây.

Tuyến 32: Bến xe Giáp Bát – Lê Duẩn – Trần Hưng Đạo – Kim Mã – Xuân Thủy – Nhổn.

Tuyến BRT: Bến xe Yên Nghĩa – Lê Trọng Tấn – Lê Văn Lương – Giảng Võ – Kim Mã.

Các tuyến này đều có lộ trình đi qua hoặc dừng gần những trục đường Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Trần Phú – Hoàng Diệu, nơi diễn ra lễ diễu binh.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất miễn phí tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9. Cụ thể, cơ quan này đề xuất miễn phí vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị trong 4 ngày, từ 30/8 đến hết ngày 2/9.

Phạm vi áp dụng là 128 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố (bao gồm 121 tuyến đấu thầu, 7 tuyến đặt hàng) và 2 tuyến đường sắt đô thị: tuyến 2A (Cát Linh -Hà Đông) và tuyến 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - ga Hà Nội).

Với xe buýt, hành khách được phát vé lượt nhưng không phải trả tiền; ngân sách thành phố hỗ trợ 100% giá vé.

Với đường sắt đô thị, hành khách nhận vé 0 đồng tại nhà ga hoặc đăng ký vé điện tử trên ứng dụng Thẻ vé điện tử của Hà Nội Metro.

5. Nắm bắt Lịch phân luồng giao thông mới nhất ngày 30/8



6. Người dân cần chú ý gì khi đi xem diễu binh, diễu hành?

7. Danh sách nhà vệ sinh phục vụ Nhân dân đi xem Tổng duyệt diễu binh

Tổng số lượng nhà vệ sinh lắp đặt và huy động là 1.012 nhà vệ sinh, chia thành 2 nhóm:

- Nhóm do cơ quan chức năng của TP lắp đặt, gồm 612 nhà vệ sinh. Nhóm này được bố trí thành các cụm, mỗi cụm có nhiều ngăn để nhiều người sử dụng cùng một thời điểm. Các cụm này được lắp đặt dọc theo các tuyến đường diễu binh, diễu hành - nơi người dân sẽ tập trung để xem và tham gia các hoạt động chung của ngày kỷ niệm.

- Nhóm huy động các trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà dân… cho người dân trên phố sử dụng miễn phí, bố trí ở các tuyến phố phụ cận khu vực trung tâm. Nhóm này gồm khoảng 400 nhà vệ sinh. Nhóm này có địa chỉ cụ thể.

8. Các điểm Hà Nội miễn phí bánh, nước uống, lương khô cho Nhân dân xem diễu binh

Các điểm trải dài trên nhiều tuyến phố trung tâm, mỗi điểm có từ 20 – 30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, vệ sinh môi trường và cấp phát nước uống, đồ ăn.

Thời gian thực hiện cấp phát: Ngày 30/8 và 2/9/2025.

Danh sách 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm gồm:

STT Địa điểm STT Địa điểm 1 Vỉa hè vườn hoa Lê Trực 21 Ga Hà Nội điểm 1 (Cổng 1) 2 Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực 22 Ga Hà Nội điểm 2 (Cổng 2) 3 Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú 23 Khách sạn Hotel du Parc Hanoi (Số 84 phố Trần Nhân Tông) mặt đường Lê Duẩn 4 Vỉa hè Cổng trụ sở UB. MTTQ phường Ba Đình – Số 68 Nguyễn Thái Học 24 Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng 5 Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank – Số 52 Nguyễn Thái Học 25 Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng Công viên Thống Nhất 6 Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học) 26 Vườn hoa góc phố Hàng Bông – Tràng Thi 7 Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI – số 5 đường Lê Duẩn 27 Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam – số 7 phố Tràng Thi 8 Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo VN – Số 71 Kim Mã 28 Vườn hoa Nhà Hát Lớn 9 Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà – 248 Kim Mã 29 Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 10 Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã 30 Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ 11 Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 31 Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng – Hàng Khay 12 Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo – Kim Mã 32 Vỉa hè Trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam – số 48A phố Tràng Thi 13 Vỉa hè phố Kim Mã (Tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai) 33 Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức 14 Vỉa hè tòa Capital Place – số 29 phố Liễu Giai 34 Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi – 10B phố Tràng Thi 15 Trụ sở ĐU – HĐND – UBND – MTTQ phường Ngọc Hà – Số 25 Liễu Giai 35 Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn 16 Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – số 2 Liễu Giai 36 Đầu ngã tư Hàng Khay – Bà Triệu 17 Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc 37 Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội – số 42 phố Tràng Tiền 18 Vỉa hè Văn Cao – Quần Ngựa (Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ) 38 Tòa nhà 26, 24 phố Tràng Tiền 19 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học) 39 Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân 20 Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – số 118 đường Lê Duẩn 40 Vỉa hè trước Trụ sở Hội Người mù Việt Nam

9. 22 màn hình cỡ lớn phục vụ người dân theo dõi diễu binh, diễu hành được bố trí ở đâu?

Nhằm phục vụ Nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt 22 màn hình cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Tuyến 1 trên trục Văn Cao - Sân Vận động Quần Ngựa – Kim Mã – Nguyễn Thái Học gồm 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Điểm 1: Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 2: UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 3: Ngã 3 phố Kim Mã - ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 4: Ngã 3 Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn)

Điểm 5: Ngã 4 Trần Phú – Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn)

Tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng Trường Cách mạng tháng Tám gồm: 6 vị trí (mỗi vị trí 1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 1: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

Điểm 2: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn

Điểm 3: Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi

Điểm 4: Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài

Điểm 5: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Điểm 6: Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền

Lê Duẩn – Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội): 1 vị trí dựng đối diện Ga

Tuyến 6 cửa ngõ Thủ đô gồm:

Điểm 1: Công viên Yên Sở

Điểm 2: Công viên Long Biên

Điểm 3: Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm)

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 1

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 2

Điểm 5: Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông

Điểm 6: Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Công an TP phát hành mã QR tra cứu vị trí màn hình LED để Nhân dân, du khách chủ động lựa chọn điểm theo dõi phù hợp.

10. Hàng trăm đội y tế ứng trực phục vụ

Ngành y tế đãhuy động hàng ngàn nhân lực ứng trực dịp Quốc khánh 2-9 chia thành các khu vực tiêu biểu sau:

Khu vực trực Địa điểm trực Cơ quan quản lý Đơn vị trực Ghi chú Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Đường Tôn Thất Đàm Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn 01 kíp xe cứu thương, 1 tổ trực lều y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đức Giang 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đức Giang 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Đường Tôn Thất Đàm Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đức Giang 1 kíp xe cứu thương Quảng Trường Ba Đình Đường Hoàng Văn Thụ Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đức Giang 1 tổ trực lều y tế Quảng Trường Ba Đình Đường Tôn Thất Đàm Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hà Đông 1 Kíp xe cứu thương Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hà Đông 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hà Đông 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Nhà khách Đài tượng niệm anh hùng Liệt sĩ đường Bắc Sơn Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hà Đông 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Đường Tôn Thất Đàm Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đống Đa 1 kíp xe cứu thương Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đống Đa 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đống Đa 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Nhà khách Đài tượng niệm anh hùng Liệt sĩ đường Bắc Sơn Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đống Đa 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Đường Tôn Thất Đàm Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Tim Hà Nội 1 Kíp xe cứu thương Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Tim Hà Nội 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Tim Hà Nội 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Đường trong Lăng sau khán đài A1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai 1 Kíp xe cứu thương Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài B1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Gia Lâm 1 tổ y tế Quảng Trường Ba Đình Khán đài C1 Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Gia Lâm 1 tổ y tế Vòng 2 Quảng trường Ba Đình Tại Bệnh viện Xanh Pôn Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 1 Kíp xe cứu thương Vòng 2 Quảng trường Ba Đình Tại Bệnh viện Xanh Pôn Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Gia Lâm 1 Kíp xe cứu thương Vòng 2 Quảng trường Ba Đình Tại Trạm Y tế phường Tây Hồ Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Tây Hồ 1 Kíp xe cứu thương Vòng 2 Quảng trường Ba Đình Tại Trạm Y tế phường Phú Thượng Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Phú Thượng 1 Kíp xe cứu thương Vòng 2 Quảng trường Ba Đình Tại Trung tâm cấp cứu 115 Sở Y tế Hà Nội Trung tâm Cấp cứu 115 3 Kíp xe cứu thương Quán Thánh Ngã tư Cửa Bắc - Quán Thánh Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Medlatec 1 Kíp xe cứu thương Ngyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám Ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu Sở Y tế Hà Nội Trung tâm Cấp cứu 115 1 Kíp xe cứu thương Hàng Cháo - Sân vận động Hàng Đẫy Sân vận động Hàng Đẫy Sở Y tế Hà Nội Trung tâm Cấp cứu 115 1 Kíp xe cứu thương Hàng Cháo - Sân vận động Hàng Đẫy Đường Hàng Cháo Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hà Thành 1 Kíp xe cứu thương Ngyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu ba 1 Kíp xe cứu thương Ngyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Số 219 Lê Duẩn Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát 1 Kíp xe cứu thương - Trực cấp cứu tại BV Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa Ngã tư Kim Mã - Núi Trúc Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội 1 Kíp xe cứu thương Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa Ngã tư Liễu Giai - Vạn Phúc Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Nam Thăng Long 1 Kíp xe cứu thương Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Nhựa Nhà thi đấu Quần ngựa Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ngọc Hà 1 Kíp xe cứu thương Ngyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Cổng Công viên Thống Nhất Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng 1 Kíp xe cứu thương Ngyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám Quảng trường Cách mạng tháng Tám Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm 1 Kíp xe cứu thương Đường Quán Thánh Trung tâm Văn hóa thể thao Ba Đình - số 115 Quán Thánh Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ba Đình 1 tổ y tế Đường Quán Thánh Trạm Y tế phường Ba Đình -101 Quán Thánh Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ba Đình 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Nhà hộ sinh Ba Đình - 12 Lê Trực Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ba Đình 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Trạm Y tế phường Điện Biên Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ba Đình 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Trường Mầm non 1/6 Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ba Đình 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Nhà Hát chèo Việt Nam Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ba Đình 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Sảnh tòa nhà Vinhome Metropolis Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Giảng Võ 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Giảng Võ 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Ngã tư Đội Cấn - Văn Cao Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ngọc Hà 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Nhà thi đấu Quần Ngựa Trong Nhà thi đấu Quần ngựa Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ngọc Hà 1 tổ y tế Sân Vận Động Hàng Đẫy Sân Vận Động Hàng Đẫy - số 9 Trịnh Hoài Đức Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Đống Đa 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn Cổng sau bệnh viện Xanh Pôn - 72 Nguyễn Thái Học Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Đống Đa 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn Trụ Sở UB MTTQ Việt Nam Phường Ba Đình - 68 Nguyễn Thái Học Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn Cổng sau Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - 85 Nguyễn Thái Học Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế Văn Miếu - Quốc Tử Giám 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn Trường tiểu học Phan Chu Trinh 40 - 42 Nguyễn Thái Học Sở Y tế Hà Nội Trạm y tế phường Ô Chợ Dừa 1 tổ y tế Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn Trung tâm Tiêm chủng VNVC - Số 5 Lê Duẩn Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa 1 tổ y tế Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Ga Hà Nội Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng 1 tổ y tế Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Rạp xiếc Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng 1 tổ y tế Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Cung Thanh Niên Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng 1 tổ y tế Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Trong công viên Thống nhất Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Bạch Mai 1 tổ y tế Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất Trong công viên Thống nhất Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Bạch Mai 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Nhà Hát Lớn Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã ba Nguyễn Khắc Cần - Tràng Tiền: Khách sạn Opera Hà Nội - 29 Tràng Tiền Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền: Nhà Hát kịch Hà Nội - 42 Tràng Tiền Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã Tư Hàng Bài - Hàng Khay: Tràng Tiền Plaza - 1 Tràng Tiền Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã tư Bà Triệu - Tràng Thi: Cổng chính Công an Quận Hoàn Kiếm cũ - số 2 Tràng Thi; Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Cửa Nam 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã tư Quang Trung - Tràng Thi: Cổng tiếp dân Công an Quận Hoàn Kiếm cũ - số 2 Tràng Thi Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Cửa Nam 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã tư Phủ Doãn – Tràng Thi: Cafe AHA - 22 Tràng Thi Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Cửa Nam 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã tư Quán Sứ - Tràng Thi: Viện Răng hàm mặt trung ương - 40 Tràng Thi Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Cửa Nam 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã ba Hội Vũ - Tràng Thi: Ủy ban Mặt trận tổ quốc - 46 Tràng Thi; Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hồng Hà 1 tổ y tế Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CM tháng Tám Ngã năm Cửa Nam: Quán Nét Huế - 198 Hàng Bôn Sở Y tế Hà Nội Trạm Y tế phường Hồng Hà 1 tổ y tế

Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế.

Người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên tìm vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Bởi nếu ra ngoài từ rất sớm và về rất muộn thì có thể họ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều. Cạnh đó, người đủ sức khoẻ khi đi ra đường cũng cần uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Khi thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khoẻ thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời khỏi chỗ đông người.

11. Các điểm trông xe phục vụ Nhân dân mới nhất

UBND TP Hà Nội đã giao Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

UBND các xã, phường cũng được giao rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các điểm đỗ xe.

Người dân được khuyến khích sử dụng xe buýt, tàu điện khi tham gia các sự kiện đông người để giảm áp lực giao thông.

12. 10 nhà bạt dã chiến phục vụ Nhân dân tham dự Lễ diễu binh, diễu hành A80

Ngày 26/8, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 13495/VP-ĐT. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn có ý kiến chỉ đạo:

Thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 05 vị trí:

Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm);

Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình);

Ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám);

Khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng Nhân dân tham quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.

13. Người dân cần giữ gìn ý thức văn hóa chung khi đi xem diễu binh

Trong các ngày 21 và 24/8/2025, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Trong quá trình tổ chức Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Người dân cần giữ gìn ý thức văn hóa chung khi đi xem diễu binh. Ảnh: Viết Thanh

Sau buổi Tổng hợp luyện, trên nhiều tuyến đường, một bộ phận người dân thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi, giẫm nát những luống hoa được trồng, chăm sóc nhiều tuần liền để chuẩn bị cho Ngày lễ lớn, khiến công sức của bao người bị phá hỏng chỉ trong chốc lát.

Đi xem diễu binh, diễu hành - là đi xem sự nghiêm trang, chỉnh tề và kỷ luật, thế nhưng thật đáng buồn khi một bộ phận người dân lại hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh cãi chửi nhau...

Tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh diễu hành.

Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu nước không phải chạy theo phong trào, không phải hô hào ồn ào rồi vô tư giẫm đạp lên chính những gì làm nên vẻ đẹp của thành phố, chính những lực lượng đang bảo đảm an ninh trật tự cho người dân tham gia sự kiện A80 được thuận tiện, an ninh, an toàn.

Yêu nước thật sự bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: giữ gìn cảnh quan, cư xử văn minh, hãy để lại sau lưng những nụ cười và kỷ niệm đẹp, chứ đừng để lại rác, hay những vết giày trên thảm cỏ, luống hoa.

14. Người dân không nên chờ đợi ngoài trời quá lâu trước khi sự kiện diễu binh, diễu hành diễn ra

15. Hà Nội cấm thả bóng bay, đèn trời và flycam trong sự kiện diễu binh, diễu hành

Trong thời gian từ ngày 28, 30, 31/8 và 02/9/2025, Quân chủng Phòng không Không quân (PKKQ) tiếp tục tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng triển khai đội hình bay phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, Ban Tổ chức vừa ra thông báo đề nghị người dân không được thả các thiết bị, vật dụng hoặc vật thể bay khác vào không trung tại các khu vực có hoạt động bay của sự kiện. "Tuyệt đối không thả bóng bay, đèn trời", thông báo của Ban Tổ chức nhấn mạnh.

16. Bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên cho cựu chiến binh, người cao tuổi xem diễu binh

Trước ngày tổng duyệt (30/8) và Lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, sáng 29.8, Công an TP Hà Nội đã bố trí các khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Theo đó, khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung...

Khu vực ưu tiên trên phố Tràng Tiền. Ảnh: KTĐT

Công an Hà Nội cho biết việc này thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khu vực ưu tiên được đặt tại các vị trí lý tưởng, sát đường, cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh sắp tới.

