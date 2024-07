Báo Thanh niên dẫn thông tin từ đại diện Công an Hà Nội cho hay, ngôi nhà này nằm trong mô hình tổ liên gia an toàn PCCC cơ sở. Công an quận Cầu Giấy đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng về PCCC và CNCH. Ngôi nhà này cũng đã được trang bị bình chữa cháy xách tay, mở lối thoát nạn thứ 2. Ảnh: Báo Thanh niên