“Ngôi làng nguyên thủy” không sóng điện thoại, không wifi, không nhà bê tông ở Sơn La bất ngờ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế lần đầu có mặt ở Việt Nam

Trong tập 4 cũng là tập cuối cùng của series truyền hình thực tế Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, các thí sinh xuất sắc nhất đã có một ngày đáng nhớ khi đến thăm và giao lưu cùng các em học sinh tại Điểm trường Tà Số 1, thuộc Trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc, Mộc Châu. Bên cạnh đó, các thí sinh còn có cơ hội khám phá Hang Táu - một điểm đến được ví như tách biệt khỏi thế giới hiện đại, chỉ mới được phát hiện trong vài năm gần đây.

Trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc có ba điểm trường, là nơi học tập của phần lớn học sinh người Mông. Để hòa mình vào nét văn hóa bản địa, các thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã hóa thân thành những cô gái Mông duyên dáng, đến thăm Điểm trường Tà Số 1 tại bản Tà Số 1. Tại đây, họ đã có khoảng thời gian ý nghĩa khi giao lưu, thăm hỏi và chia sẻ cùng các em học sinh. Sự nồng hậu, thân tình của các thầy cô và học trò nơi đây đã để lại trong lòng các thí sinh nhiều cảm xúc sâu sắc. Đặc biệt, khi được nghe câu chuyện về hành trình các thầy cô vượt khó “kéo” học sinh đến lớp, hay nỗ lực của các em nhỏ trên con đường học tập, nhiều thí sinh đã xúc động và tự nhủ phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc, mà còn là cơ hội lan tỏa vẻ đẹp của con người hòa quyện cùng văn hóa, thiên nhiên và danh lam thắng cảnh, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Bắc đến với du khách trong và ngoài nước. Trong tập 4, các thí sinh đã có thêm những trải nghiệm đặc biệt với văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, khi được tham quan Hang Táu - “ngôi làng nguyên thủy” nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, không sóng điện thoại, không wifi, không nhà bê tông, là nơi sinh sống của đồng bào Mông giữa thiên nhiên hùng vĩ. Tại đây, các thí sinh hòa mình vào đời sống cộng đồng, cùng trải nghiệm ẩm thực, giao lưu múa khèn và sinh hoạt văn hóa truyền thống với đồng bào vô cùng đặc sắc.

Cũng trong hành trình này, các người đẹp tiếp tục tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng của Mộc Châu như trò trượt cỏ, các điểm check-in, cũng như những đặc sản và quà tặng địa phương… nhằm giới thiệu đến du khách những nét hấp dẫn và độc đáo của vùng đất cao nguyên xinh đẹp.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Chủ tịch Học viện SMT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết sau chuỗi ngày trải nghiệm thực tế, tìm hiểu văn hóa, danh thắng và sản phẩm du lịch tại Mộc Châu, các thí sinh đã thực sự trở thành những đại sứ du lịch Tây Bắc, sẵn sàng lan tỏa hình ảnh quyến rũ của mảnh đất này.

Bà nhấn mạnh: “Với các thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam, sứ mệnh không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn là trách nhiệm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Hành trình của họ không chỉ là chinh phục vương miện mà còn là hành trình trở thành những đại sứ du lịch, góp phần tôn vinh di sản, quảng bá danh lam thắng cảnh và truyền cảm hứng yêu quê hương, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.”

Đồng hành cùng Top 30 trong các hoạt động trải nghiệm là Hội đồng Giám khảo gồm NSND Lan Hương -Trưởng ban giám khảo, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và Nhà báo Ngô Bá Lục. Các giám khảo trực tiếp theo dõi và chấm điểm thí sinh ngay từ các phần thi thực tế, đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện.

Trước đó, ở tập 1, các thí sinh đã khám phá Bản Vặt (xã Mường Sang) - điểm nhấn của du lịch cộng đồng Mộc Châu. Họ tham quan chùa Vặt, thác Dải Yếm và trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, làm thuốc nam cùng người dân. Sang tập 2, hành trình tiếp tục với những trải nghiệm thú vị như hái chè trên những đồi chè bát ngát, chinh phục cầu kính, cưỡi ngựa, lái xe đụng, trượt dây, trượt phao... - những thử thách vừa kịch tính vừa góp phần quảng bá sinh động các sản phẩm du lịch đặc trưng của Mộc Châu. Ở tập 3 các thí sinh đã có hành trình trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của Mộc Châu đầy thú vị.

Kết thúc series truyền hình thực tế, các thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc thi với các hoạt động tập luyện, trình diễn thời trang và tham gia các phần thi phụ trước khi tiến tới vòng Bán kết và Chung kết.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ đến từ 54 dân tộc anh em trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa - du lịch, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

Với mục tiêu trở thành cầu nối gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa, cuộc thi góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là du lịch xanh và du lịch cộng đồng - những xu hướng tất yếu của thời đại.

Các hoạt động và vòng chung kết cuộc thi đều diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến, Đêm Chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 15/11/2025. Đêm Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Sơn La, tiếp sóng Đài truyền hình nhiều tỉnh, thành khác và các nền tảng trực tuyến.