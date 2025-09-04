Ngôi làng hẻo lánh ở Trung Quốc đào tạo 33 Tiến sĩ: Bí mật từ ‘cái nôi hiếu học’ khiến cả nước ngỡ ngàng

Một ngôi làng hẻo lánh ở Đông Nam Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý khi được mệnh danh là “Làng Tiến sĩ”, bởi đã đào tạo ra tới 33 người con có bằng Tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, bao gồm Đại học Thanh Hoa, Đại học Hồng Kông, Đại học Cambridge (Anh) và Đại học Cornell (Mỹ).

Ngôi làng đặc biệt này có tên Pengdao, thuộc thành phố Nanan, tỉnh Phúc Kiến, với khoảng 6.000 cư dân sinh sống. Cuối tháng 8 vừa qua, làng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi một video ghi lại buổi trao học bổng lớn tại nhà thờ họ Quách được lan truyền rộng rãi, theo tờ Xiaoxiang Morning Herald.

Lễ trao học bổng – Truyền thống vinh danh hiếu học

Buổi lễ học bổng này mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử ngôi làng, do Quỹ Giáo dục Gia tộc họ Quách tài trợ. Đây là dòng họ chiếm đa số dân cư trong làng, và cũng là gia tộc có truyền thống lâu đời coi trọng sự học.

Tại buổi lễ năm nay, một sinh viên được nhận vào Đại học Thanh Hoa với tư cách nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 15 sinh viên sẽ bắt đầu học Thạc sĩ, cùng 46 sinh viên đại học chuẩn bị nhập học trong tháng 9 đã được vinh danh. Tổng cộng, quỹ đã trao 217.000 nhân dân tệ (tương đương 30.000 USD - khoảng 791 triệu đồng), trong đó mỗi cá nhân nhận mức trợ cấp từ vài nghìn đến cao nhất 8.000 nhân dân tệ.

Trong nghi thức long trọng, các học sinh ưu tú khoác lên mình dải băng đỏ in chữ Hán “Wu zu zhi guang” – Vinh quang của tổ tiên, rồi thành kính dâng hương và cúi lạy trước bàn thờ dòng tộc.

Truyền thống hiếu học từ vùng đất nghèo khó

Nằm giữa vùng núi hẻo lánh, Pengdao vốn là ngôi làng nghèo khó, đất canh tác hạn chế, người dân từng chật vật mưu sinh. Chính hoàn cảnh khắc nghiệt đó đã khiến giáo dục trở thành con đường duy nhất để đổi đời, được nhiều thế hệ trong làng đặt lên hàng đầu.

Ông Guo Dongyu, Giám đốc Quỹ Giáo dục gia tộc họ Quách, cho biết: “Ngôi làng này từ lâu đã có truyền thống coi trọng tri thức. Các bậc cha mẹ luôn nhấn mạnh việc uốn nắn, rèn dạy con cái ngay từ khi còn nhỏ. Học bổng không chỉ là phần thưởng, mà còn là động lực để thế hệ trẻ biết trân trọng quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm, siêng năng học tập và cống hiến".

Để tôn vinh những thành tựu giáo dục, những cuộn giấy đỏ ghi tên 33 Tiến sĩ và trường đại học mà họ từng theo học đã được treo trang trọng trên một tòa nhà lớn giữa làng, như một niềm tự hào chung của cả cộng đồng.

Hiện tượng “Làng Tiến sĩ” Phúc Kiến nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng thành công này là kết quả của một bầu không khí khuyến học mạnh mẽ, nơi cả cộng đồng cùng chung mục tiêu vươn tới tri thức.

Một cư dân mạng bình luận: “Năng lượng và tinh thần học tập ở đây thật phi thường. Nhiều nơi nói rằng ngôi làng có phong thủy tốt, nhưng tôi tin rằng thành quả này xuất phát từ sự nỗ lực và truyền thống hiếu học bền bỉ".

Người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Đây đúng là một ngôi làng đáng mơ ước. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn đưa con cái mình đến sống tại đây để thừa hưởng bầu không khí học tập tuyệt vời ấy".

Không phải trường hợp cá biệt

Tại Trung Quốc, những câu chuyện vinh danh học sinh giỏi đã trở thành nét văn hóa ở nhiều khu vực nông thôn. Vào tháng 7 vừa qua, dư luận từng xôn xao trước việc một sinh viên tỉnh Chiết Giang – người đầu tiên trong vòng một thế kỷ của gia tộc thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc được tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể.

Sự kiện ở Phúc Kiến một lần nữa cho thấy giáo dục vẫn là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa thay đổi cuộc đời, và là niềm tự hào, niềm hy vọng chung của các cộng đồng làng xã Trung Quốc.

