Ngồi ghế giám khảo, NTK Trinh Trinh nói gì về tân hoa hậu Hà Linh?

Tối 5/4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc tại Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật. Trong số đó, sự xuất hiện của nhà thiết kế Trinh Trinh với vai trò giám khảo đã góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho đêm thi quan trọng này.

Không chỉ là một thành viên của hội đồng giám khảo, NTK Trinh Trinh còn được biết đến là người đứng sau nhiều thiết kế nổi bật giúp các thí sinh tỏa sáng trên sân khấu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, cô đã mang đến những góc nhìn chuyên môn sâu sắc trong việc đánh giá thần thái, phong cách trình diễn cũng như khả năng làm chủ trang phục của các thí sinh.

Nhà thiết kế Trinh Trinh.

Nữ NTK bên á hậu cuộc thi.

Theo NTK Trinh Trinh, một thí sinh nổi bật tại các cuộc thi nhan sắc không chỉ cần vẻ đẹp hình thể mà còn phải biết cách truyền tải câu chuyện của bản thân thông qua phong thái và hình ảnh. Vì vậy, những bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng cùng sự hỗ trợ của các nhà thiết kế đã góp phần giúp các thí sinh tự tin thể hiện bản thân trước ban giám khảo và khán giả.

"Trong các cuộc thi sắc đẹp, trang phục không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là cách để thí sinh thể hiện cá tính và bản lĩnh của mình. Khi thí sinh tự tin trong trang phục, họ sẽ tỏa sáng theo cách rất riêng", NTK Trinh Trinh chia sẻ.

Sau nhiều phần thi hấp dẫn, chiếc vương miện danh giá của cuộc thi năm nay đã thuộc về Nguyễn Trần Hà Linh. Theo NTK Trinh Trinh, tân hoa hậu là gương mặt hội tụ nhiều yếu tố nổi bật từ nhan sắc, sự tự tin cho đến tinh thần đại diện cho văn hoá Việt.

NTK Trinh Trinh bên dàn ban giám khảo.

Nhận xét về tân hoa hậu, nữ giám khảo cho biết cô đặc biệt ấn tượng với sự trẻ trung, năng lượng tích cực và khả năng truyền tải thông điệp của Nguyễn Trần Hà Linh trong suốt hành trình cuộc thi. NTK Trinh Trinh tin rằng với nền tảng này, tân hoa hậu sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai.

"Tôi tin rằng Hà Linh là một gương mặt rất tiềm năng. Em không chỉ sở hữu vẻ đẹp hiện đại mà còn có tinh thần cầu tiến và khát vọng cống hiến. Nếu tiếp tục rèn luyện và tích luỹ thêm kinh nghiệm, Hà Linh chắc chắn sẽ ngày càng toả sáng", NTK Trinh Trinh chia sẻ.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 năm nay do Phan Kim Oanh đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức. Chương trình hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và bản sắc văn hoá Việt Nam, đồng thời tìm kiếm gương mặt đại diện cho Việt Nam tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.