Ngôi chùa Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ghé thăm: Nằm dưới chân một ngọn núi, là Di tích Quốc gia

Giữa trung tâm Hạ Long, ngay dưới chân núi Bài Thơ nổi tiếng, có một ngôi chùa từ lâu đã là điểm dừng quen thuộc của người dân địa phương lẫn du khách thập phương. Mới đây, nơi này tiếp tục được chú ý khi trên một số trang mạng xã hội địa phương xuất hiện hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé dâng hương, thăm chùa Long Tiên.

Chùa Long Tiên không phải cái tên xa lạ với du khách từng tới Hạ Long. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chùa tọa lạc tại phố Long Tiên, dưới chân núi Bài Thơ, là ngôi chùa lớn nhất và cũng là một di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng của thành phố. Vị trí nằm ngay khu Hòn Gai khiến nơi đây vừa có sự tĩnh lặng của không gian tâm linh, vừa thuận tiện để kết hợp với hành trình khám phá khu trung tâm đô thị ven vịnh.

Nằm dưới chân núi Bài Thơ, gắn với một cụm di tích nổi tiếng của Hạ Long

Không chỉ đơn thuần là một điểm lễ Phật, chùa Long Tiên còn nằm trong không gian văn hóa đặc biệt của Hạ Long. Nguồn từ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cho biết núi Bài Thơ, chùa Long Tiên và đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn tạo thành một cụm di tích lịch sử văn hóa – danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia theo Quyết định số 1140/QĐ-BT ngày 31/8/1992. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều du khách bất ngờ, bởi ngay giữa trung tâm thành phố biển lại có một quần thể giàu chiều sâu lịch sử như vậy.

Theo các nguồn chính thống của Quảng Ninh, chùa Long Tiên được xây dựng từ năm 1941 và là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Hạ Long. Công trình mang phong cách kiến trúc truyền thống với bố cục chữ nhị, gồm ba gian tiền đường và ba gian hậu cung, mái ngói âm dương, đầu đao cong mềm. Những họa tiết trong chùa thể hiện rõ dấu ấn nghệ thuật thời Nguyễn, tạo nên vẻ cổ kính riêng biệt cho điểm đến này.

Một điểm khá đặc biệt của chùa Long Tiên là trong cùng một không gian thờ tự lại hội tụ nhiều lớp tín ngưỡng. Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo cùng các tướng lĩnh nhà Trần và thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Chính sự giao thoa này góp phần làm nên nét riêng của chùa, khiến nơi đây không chỉ là điểm đến của phật tử mà còn là địa chỉ văn hóa tâm linh quen thuộc với người dân vùng mỏ.

Vì sao chùa Long Tiên luôn hút khách khi đến Hạ Long?

Nếu nhiều người nghĩ đến Hạ Long trước hết là vịnh biển, đảo đá hay các khu vui chơi, thì chùa Long Tiên lại mang đến một nhịp khác hẳn. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chùa gần như ngày nào cũng có khách tới vãn cảnh, dâng hương, nhưng đông nhất vẫn là ngày rằm, mồng một âm lịch và dịp Tết Nguyên đán. Khi xuân đến, nơi đây còn được nhiều người gọi là “chùa Trình”, điểm dừng trước khi tiếp tục hành hương tới Yên Tử hoặc đền Cửa Ông.

Không chỉ có không gian thanh tịnh, chùa Long Tiên còn gắn với một lễ hội quen thuộc của Hạ Long. Theo cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lễ hội chùa Long Tiên diễn ra vào ngày 24/3 âm lịch hằng năm. Phần hội có nhiều hoạt động như rước kiệu bài vị Đức Ông, cờ tướng, đấu vật, hát chầu văn, diễn chèo, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa đậm màu sắc văn hóa dân gian.

Sức hút của chùa Long Tiên cũng nằm ở khả năng kết nối với nhiều điểm tham quan lân cận. Theo định hướng phát triển du lịch của Quảng Ninh, khu vực núi Bài Thơ đang được gắn với các sản phẩm tham quan bền vững, mở rộng ra đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, khu văn hóa núi Bài Thơ, chợ Hạ Long, Vincom Hạ Long và nhiều điểm đến khác ở khu Hòn Gai. Điều đó đồng nghĩa, chỉ với một hành trình ngắn trong trung tâm thành phố, du khách đã có thể trải nghiệm cả cảnh quan, lịch sử lẫn đời sống văn hóa bản địa.



