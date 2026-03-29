Ngồi chờ crush ở canteen, nhận được tin nhắn 7 chữ, nam sinh nổi điên đập phá đồ đạc, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Trong môi trường học đường, những câu chuyện tỏ tình thất bại vốn không phải điều hiếm gặp. Đó là một phần rất bình thường của tuổi trẻ, nơi cảm xúc đến nhanh và cũng dễ tổn thương.

Tuy nhiên, cách mỗi người đối diện với sự từ chối lại phản ánh rõ ràng mức độ trưởng thành và khả năng kiểm soát bản thân. Sự việc xảy ra ngày 26/3 tại căng tin của một trường đại học ở Cát Lâm (Trung Quốc) mới đây là minh chứng cho việc nếu không thể thản nhiên đối diện với sự từ chối, bạn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào.

Từ một lời từ chối đến hành vi mất kiểm soát gây hậu quả nghiêm trọng

Theo các video được lan truyền, nhân vật chính trong câu chuyện là một nam sinh đại học. Theo đó, anh chàng này ban đầu xuất hiện tại căng tin với hoa trên tay, có ý định tỏ tình trực tiếp với cô gái mình yêu thầm. Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến khi cô gái không xuất hiện và lời từ chối được gửi qua điện thoại. Toàn bộ sự việc, từ đầu đến lúc bị từ chối, không hề có xung đột hay tranh cãi, chỉ đơn giản là một lời “Xin lỗi, chúng ta không phù hợp” từ đối tượng được tỏ tình.

Dẫu vậy, nam sinh này đã không giữ được bình tĩnh. Chỉ sau ít phút, biểu hiện bồn chồn, cáu gắt bắt đầu xuất hiện, từ việc đập bàn, dậm chân cho đến mất kiểm soát hoàn toàn. Sau đó, cơn tức giận nhanh chóng chuyển thành hành vi phá hoại.

Nam sinh lao vào một quầy cà phê trong căng tin, ném vỡ hàng loạt đồ đạc như cốc, hộp, ghế, thậm chí phá hỏng cả máy pha cà phê - một thiết bị có giá trị lớn. Theo ước tính, riêng thiệt hại tại quầy cà phê này đã lên tới hàng chục nghìn NDT, tương đương hàng trăm triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, người này tiếp tục đập phá khu vực xung quanh, lật tủ khử trùng, ném đũa ra khắp sàn, khiến không gian vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Nhiều sinh viên, nhân viên và người lớn tuổi có mặt tại căng tin chỉ biết đứng nhìn, không dám lại gần vì lo ngại bị ảnh hưởng.

Dù có người tiến đến can ngăn, nam sinh vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi lực lượng bảo vệ xuất hiện và khống chế nam sinh này, sự việc mới được kiểm soát.

Cái giá phải trả cho sự bốc đồng

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở mức độ thiệt hại mà ở chính nguyên nhân dẫn đến sự việc. Một lời từ chối trong tình cảm vốn rất bình thường lại dẫn đến hành vi phá hoại nghiêm trọng tài sản nơi công cộng.

Trong các mối quan hệ, việc thích một người nhưng không được đáp lại là điều bình thường. Người trưởng thành sẽ biết cách chấp nhận, điều chỉnh cảm xúc và tiếp tục cuộc sống. Nhưng khi sự từ chối bị hiểu như một sự “xúc phạm” và cảm xúc tiêu cực bị chuyển hóa thành hành vi cực đoan, đó là dấu hiệu của việc thiếu ranh giới và kỹ năng kiểm soát bản thân.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, điều đáng lo không chỉ là hành động đập phá, mà là nguy cơ tiềm ẩn nếu những người như vậy bước vào các mối quan hệ lâu dài hoặc môi trường xã hội rộng hơn. Khi không thể kiểm soát cảm xúc trong một tình huống nhỏ, những phản ứng trong các tình huống phức tạp hơn có thể còn khó lường hơn.

Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại từ vụ việc lên tới hàng chục nghìn NDT (khoảng vài trăm triệu đồng), bao gồm máy móc, bàn ghế, dụng cụ và tổn thất kinh doanh. Với một sinh viên, đây là con số không hề nhỏ, kéo theo những hệ lụy về tài chính và trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên, cái giá lớn hơn có lẽ nằm ở bài học về cách đối diện với cảm xúc. Việc không kiểm soát được bản thân trong khoảnh khắc bốc đồng có thể khiến một người phải trả giá lâu dài, không chỉ về vật chất mà còn về hình ảnh cá nhân và tương lai.

Ở một góc nhìn khác, nhiều người cho rằng cô gái từ chối lời tỏ tình đã vô tình tránh được một mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro. Bởi trong tình cảm, điều quan trọng không phải là “có được hay không”, mà là khả năng tôn trọng đối phương và kiểm soát chính mình.

Suy cho cùng, tỏ tình thất bại không phải điều đáng xấu hổ. Nhưng biến một lần bị từ chối thành hành vi gây tổn hại cho người khác và xã hội mới là điều đáng suy ngẫm.