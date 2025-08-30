Ngồi chill vẫn xem được toàn cảnh diễu binh: Cô gái thắng đời 1-0 khi săn được khách sạn view "cực phẩm"

Sáng nay (30/8), buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã chính thức diễn ra từ 6h30, thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Không khí sôi động, háo hức lan tỏa từ ngày hôm trước (29/8), khi nhiều người đã có mặt rất sớm, mang theo ghế nhựa, nước uống, đồ ăn sáng để "cắm trại" giữ chỗ, quyết tâm tìm được một vị trí đẹp nhất để ngắm trọn màn diễu binh, diễu hành hoành tráng.

Thế nhưng bên cạnh đó, lại có những nhóm bạn, gia đình chọn cho mình một trải nghiệm "dễ thở" hơn: thuê phòng khách sạn nằm ngay trên các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua. Từ trên cao, họ vừa có thể thưởng thức toàn bộ khung cảnh hoành tráng, vừa thoải mái ngồi chill trong không gian riêng tư, không sợ nắng nóng hay vất vả chờ đợi.

Điển hình như gia đình bạn Phương Vy (quê Thanh Hóa), cô bạn cùng cả nhà tận hưởng buổi sáng trong phòng khách sạn với view bao quát toàn bộ đoàn xe, đội hình diễu binh đi qua.

Phương Vy cùng gia đình đã "săn" được phòng khách sạn với view "cực phẩm" trong buổi diễu binh ngày 30/8 (Ảnh: Di Anh)

Vy hào hứng chia sẻ: "Gia đình em cảm giác như thắng đời 1-0 luôn á! View phòng khách sạn bao đẹp, nhìn thấy toàn bộ đoàn diễu binh mà không phải chen lấn gì cả".

Được biết, để săn được phòng khách sạn "cực phẩm" này, gia đình Vy đã phải lên kế hoạch từ sớm. Không chỉ canh sale, săn slot khách huỷ mà còn đặt trước tận một tháng.

Vy tiết lộ thêm: "Tụi em biết là dịp 2/9 rất đông nên lên kế hoạch từ trước luôn. Gần đến ngày thì khách hay đổi lịch, huỷ phòng, em canh liên tục và may mắn giữ được một slot xịn. Vì là dịp quan trọng, em muốn lưu lại kỷ niệm cùng gia đình, nên cũng không ngại chi luôn."

Không chỉ may mắn canh được phòng khách huỷ, Vy còn rất "chịu chi" để gia đình có phòng đẹp xem diễu binh (Ảnh: Di Anh)

Không riêng gì gia đình Phương Vy, những ngày này, nhiều người dân và du khách cũng lựa chọn săn phòng khách sạn, tìm quán cà phê hoặc quán ăn có vị trí đẹp để vừa nghỉ ngơi vừa xem diễu binh. Một số khách sạn có view thẳng ra các tuyến phố lớn đã cháy phòng từ sớm, thậm chí có nơi giá thuê tăng vọt so với ngày thường. Dù vậy, vẫn có nhiều người chấp nhận chi trả để đổi lấy trải nghiệm thoải mái, vừa thưởng thức bữa sáng, nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm đoàn diễu binh đi qua trong không khí trang nghiêm và hào hùng.

Nhiều người chọn đặt phòng khách sạn để có view đẹp xem diễu binh (Ảnh: Di Anh)

Từ trên cao hay dưới đường, tất cả đều hòa chung trong bầu không khí rộn ràng của ngày lễ lớn. Tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng reo hò xen lẫn niềm tự hào dân tộc, khiến buổi sáng Hà Nội hôm nay thực sự trở thành một khoảnh khắc khó quên với bất kỳ ai có mặt.

Một số hình ảnh trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa diễn ra sáng nay:

Ảnh: Nhóm PV