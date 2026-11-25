Tôi sững người vài giây, thậm chí phải nhìn lại để chắc chắn mình không nhầm.

Tôi năm nay 28 tuổi, vừa kết hôn cách đây ít ngày. Đám cưới diễn ra khá vui vẻ, có sự góp mặt của người thân, bạn bè và đồng nghiệp hai bên. Vì những ngày trước đó quá bận rộn với việc chuẩn bị hôn lễ, rồi tiếp khách trong ngày cưới, phải đến 2 ngày sau, tôi mới có thời gian ngồi kiểm đếm lại những phong bì mừng cưới.

Vừa mở từng chiếc phong bì, tôi vừa ghi chép cẩn thận. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Linh. Tôi sững người vài giây, thậm chí phải nhìn lại để chắc chắn mình không nhầm. Đã 5 năm rồi, chúng tôi không còn liên lạc, vậy mà Linh vẫn gửi phong bì mừng cưới cho tôi.

Trước đây, Linh là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, từ những buổi đi chơi, ăn uống đến những lần tâm sự đủ chuyện vui buồn trong cuộc sống. Có những chuyện tôi không kể với gia đình nhưng lại sẵn sàng chia sẻ với Linh. Thế nhưng, tình bạn ấy đã kết thúc bởi một chuyện hiểu lầm rất nhỏ.

Khi đó, cả hai đều còn trẻ, tính tình nóng nảy, bồng bột và có cái tôi khá lớn. Chỉ vì một vài lời nói, cách hiểu khác nhau mà chúng tôi xảy ra tranh cãi. Không ai chịu nhường ai, cũng chẳng người nào đủ bình tĩnh để chủ động giải thích. Cuối cùng, cả hai chọn cách im lặng, rồi dần dần không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa.

Ban đầu, tôi nghĩ chuyện đó chẳng có gì to tát, rồi thời gian sẽ khiến mọi thứ nguôi ngoai. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy tiếc nuối. Tôi từng nhiều lần nhớ đến Linh, nhớ những ngày hai đứa còn thân thiết, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chủ động liên lạc, song rồi lại thôi. Phần vì ngại ngùng, phần vì sợ đối phương không còn muốn nói chuyện với mình. Sau cùng, tôi chỉ coi đó là một bài học để bản thân trưởng thành hơn, biết kiềm chế cảm xúc và cư xử khéo léo hơn trong những mối quan hệ sau này.

Đến khi tổ chức đám cưới, tôi cũng không nghĩ đến việc mời Linh. Chúng tôi đã xa nhau quá lâu, tôi không muốn khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử. Tôi cứ nghĩ tình bạn ấy có lẽ đã thực sự khép lại. Vậy mà giờ đây, trên tay tôi là chiếc phong bì của Linh. Bên trong có 2 triệu đồng cùng một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Hạnh phúc nha Trân".

Chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cảm giác lúc ấy thật khó diễn tả, vừa hạnh phúc, xúc động, vừa có chút tủi thân và tiếc nuối.

Ảnh minh họa bằng AI

Tôi không biết Linh đã phải suy nghĩ thế nào khi quyết định gửi món quà này. Có thể với Linh, đó đơn giản chỉ là một lời chúc dành cho người bạn cũ. Nhưng với tôi, nó giống như một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra sau 5 năm đóng kín.

Tôi chợt nhận ra, dù không còn chơi với nhau, Linh vẫn nhớ đến ngày vui của tôi. Còn tôi, dù đã cố gắng gạt tình bạn ấy sang một bên, thực ra chưa bao giờ hoàn toàn quên được người bạn cũ.

Sáng hôm sau, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho Linh. Tôi cảm ơn vì món quà, đồng thời hỏi thăm cuộc sống hiện tại của bạn. Thật may, Linh trả lời rất vui vẻ. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi quyết định gặp nhau.

Ngày gặp lại, cả hai ban đầu có chút ngượng ngùng. Nhưng rồi những câu chuyện cũ dần được nhắc lại. Chúng tôi cùng nói lời xin lỗi, thừa nhận những bồng bột của tuổi trẻ và nhận ra rằng chuyện năm xưa thực sự không đáng để đánh mất một tình bạn đẹp.

Linh cũng chia sẻ rằng bạn từng nghĩ đến việc liên lạc với tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Khi nghe tin tôi kết hôn, Linh muốn gửi một món quà và lời chúc, đơn giản vì vẫn mong tôi được hạnh phúc.

Hôm ấy, chúng tôi ngồi với nhau suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Bao nhiêu chuyện trong 5 năm qua được kể lại, từ công việc, gia đình đến những thay đổi trong cuộc sống. Có những lúc cả hai cùng cười, cũng có lúc lại thấy nghèn nghẹn khi nhắc đến quãng thời gian đã bỏ lỡ.

Trong ngày vui của tôi, Linh không có mặt. Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau rằng, khi Linh kết hôn, tôi nhất định sẽ đến chung vui, không để người bạn cũ phải thiếu mình trong ngày trọng đại.

Tôi nghĩ, có những mối quan hệ không mất đi vì hết thương quý, mà chỉ vì cả hai từng quá trẻ để biết cách giữ gìn. May mắn là chúng tôi vẫn còn cơ hội gặp lại, để hiểu rằng đôi khi chỉ cần một người bước qua tự ái, một tình bạn tưởng đã kết thúc vẫn có thể bắt đầu lại.

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