Ngọc Trinh tiết lộ lý do không chụp ảnh sexy, thừa nhận vẫn chưa quen khi làm việc trở lại

Ngày 23/2, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình trong ngày đầu tiên quay trở lại làm việc. Theo đó, nữ người mẫu có buổi chụp ảnh với sự hỗ trợ của ekip quen thuộc lúc trước. Ngọc Trinh cho biết hiện tại cô đang bắt nhịp lại với ống kính máy quay và buổi chụp hình diễn ra với tiết tấu chậm rãi, từ từ.

Nữ người mẫu chia sẻ: "Trinh đang làm quen bắt nhịp lại với cuộc sống nên khi thực hiện bộ ảnh này, Trinh nói với stylist là làm phong cách nhẹ nhàng thôi chứ đừng quậy quậy hay sexy vì chưa có làm được. Trinh cũng nói cho mình chụp ít đồ, miễn có hình đẹp là thôi chứ đừng chụp quá nhiều vì Trinh sẽ mệt, năng lượng của Trinh chưa có về như lúc trước".

Ngọc Trinh chia sẻ hiện tại cô chưa quen tạo dáng chụp ảnh sexy

Nữ người mẫu cũng không muốn chụp nhiều vì năng lượng khi trước chưa trở lại

Ngọc Trinh chia sẻ cô rất vui vì sau mọi chuyện vẫn còn nhiều người yêu thương, đồng hành và hỗ trợ cô trong công việc. Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng hé lộ tình trạng vết sẹo ở đầu gối do té xe mô tô để lại. Cô nói với ekip: "Chị yêu nó (vết sẹo - PV) hơn xưa, lúc mới bị té chị ghét nó lắm".

"Trải qua biến cố vừa rồi Trinh càng cảm thấy trân trọng hơn những gì tốt đẹp đến với mình và ngay cả điều không may, dù là nhỏ nhặt mình cũng sẽ đón nhận nó một cách tích cực nhất. Mấy vết sẹo của Trinh lúc mới bị là thời điểm vàng để xức thuốc nhưng Trinh không được xức gì trơn. Nhưng bây giờ Trinh cũng bắt đầu vào quá trình trị sẹo rồi, để xem sau đó thế nào Trinh sẽ chia sẻ cho mọi người biết", Ngọc Trinh chia sẻ thêm.

Ngọc Trinh cho biết đang điều trị vết sẹo do té xe để lại

Nữ người mẫu chia sẻ rất vui vì có nhiều người động viên sau biến cố và hứa sẽ tiếp tục làm việc và trở lại trong thời gian tới

Tháng 10/2023, Ngọc Trinh gây phẫn nộ khi đăng tải nhiều clip lái xe mô tô với tư thế nguy hiểm như buông hai tay, nằm ngã trên xe... Đến chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh). Tại Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM), Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại phiên tòa xét xử ngày 2/2, HĐXX quyết định tuyên phạt Ngọc Trinh bị mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Ngay trong chiều 2/2, nữ người mẫu được người thân và gia đình đón trở về nhà sau hơn 3 tháng tạm giam

Được thả tự do sau 3 tháng tạm giam vì tội Gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh đã viết tâm thư hối lỗi. Cô cho biết đã nhận thức được trách nhiệm trong việc truyền tải thông điệp đến mọi người. Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng hứa hẹn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội.