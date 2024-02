Vào ngày 19/2, Ngọc Trinh đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Người mẫu sinh năm 1989 chia sẻ về phong cách sống sẽ theo đuổi trong năm 2024. Cô tiết lộ sự thay đổi của bản thân sau khi được hưởng án treo: "Sống chậm hơn là một cách sống tốt hơn. Nhìn bề ngoài thì Trinh có vẻ đã bình thường nhưng bên trong thật sự vẫn còn 1 chút gì đó trống rỗng, chưa nắm bắt kịp với cuộc sống hối hả".

Ngoài ra, Ngọc Trinh cho biết sắp tới 1 tháng sẽ dành ra 2 ngày để ăn chay. Người mẫu 8x đang trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân gia đình: "Trinh có thể vui cả ngày chỉ từ việc gội đầu cho các đứa cháu của mình, bù đắp lại những tháng ngày vừa qua khi Trinh không ở bên cạnh tụi nó". Sau khi được hưởng án treo, Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ tích cực trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh chia sẻ bản thân hiện tại vẫn còn chút trống rỗng, chưa bắt kịp với cuộc sống

Người mẫu 8x đang trân trọng những phút giây bên người thân, gia đình

Tháng 10/2023, Ngọc Trinh gây phẫn nộ khi đăng tải nhiều clip lái xe mô tô với tư thế nguy hiểm như buông hai tay, nằm ngã trên xe... Đến chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh). Tại Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM), Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại phiên tòa xét xử ngày 2/2, HĐXX quyết định tuyên phạt Ngọc Trinh bị mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Ngay trong chiều 2/2, nữ người mẫu được người thân và gia đình đón trở về nhà sau hơn 3 tháng tạm giam. Theo lời trợ lý và bạn bè, Ngọc Trinh đang dần ổn định tinh thần và cuộc sống.

Sau khi được thả tự do sau 3 tháng tạm giam, "Nữ hoàng nội y" cũng viết tâm thư hối lỗi: "Trinh nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê mà mình bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mà nó có thể gây ra. Với tư cách là người của công chúng, Trinh biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn trong trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ".