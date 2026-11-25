Vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết nhưng nay Ngọc Trinh khó chịu với Thuý Kiều, chuyện gì đây?

Những người theo dõi hành trình của Ngọc Trinh đều biết cô có mối quan hệ vô cùng thân thiết với trợ lý Thuý Kiều. Không chỉ đồng hành trong công việc, Thuý Kiều còn được xem như người chị em thân thiết, sống cùng nhà và chăm sóc nữ người mẫu trong cuộc sống thường ngày. Chính vì vậy, đoạn clip mới đây của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cụ thể, ngay ở những giây đầu, Ngọc Trinh bất ngờ thể hiện thái độ bực bội, liên tục lớn tiếng với Thuý Kiều và một trợ lý khác. Sau đó, nữ người mẫu tỏ vẻ tức giận rồi bỏ đi, không quên buông câu: "Trời ơi sao vậy, tôi không muốn nhìn mặt 2 đứa nữa".

Tưởng chừng mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Trinh và Thuý Kiều đang gặp trục trặc, nhưng hoá ra đây chỉ là màn bắt trend trên mạng xã hội. Theo đó, vì Ngọc Trinh tuyên bố không muốn nhìn mặt nên Thuý Kiều cùng người trợ lý còn lại phải vừa che mặt vừa làm việc. Không có chuyện rạn nứt nào xảy ra, cả ba vẫn tương tác vui vẻ như thường lệ.

Clip: Tưởng có "biến căng" hoá ra Ngọc Trinh chỉ là "đu trend"

Ngọc Trinh đang làm việc thì thái độ tức giận với trợ lý

Sau tuyên bố không muốn nhìn mặt, cô rời khỏi set chụp

Tưởng căng hoá ra Ngọc Trinh và các trợ lý đang đu trend với nhau

Thuý Kiều đã làm việc bên cạnh Ngọc Trinh trong thời gian dài, thường xuyên xuất hiện cùng nữ người mẫu ở cả những hoạt động công việc lẫn đời sống riêng. Thậm chí, Ngọc Trinh từng hài hước chia sẻ rằng Thuý Kiều chưa muốn kết hôn vì còn muốn ở bên chăm sóc mình. Trong khoảng thời gian Ngọc Trinh bị tạm giam, Thuý Kiều cũng là người đứng ra livestream bán hàng, hỗ trợ duy trì các công việc kinh doanh của nữ người mẫu. Tại phiên xét xử, "Nữ hoàng nội y" từng gửi lời xin lỗi vì đã khiến trợ lý bị liên luỵ trong sự việc vừa qua.

Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng tiết lộ lý do không muốn để Thuý Kiều nghỉ việc. Nữ người mẫu dành nhiều lời khen cho trợ lý vì vừa nấu ăn ngon, học việc nhanh, chăm chỉ, trung thành, lại không tham lam hay nhiều chuyện. Cô còn cho biết Thuý Kiều làm được bao nhiêu tiền đều gửi về quê cho ba mẹ.

Thuý Kiều đã gắn bó với Ngọc Trinh từ rất nhiều năm qua

Không ít lần, Ngọc Trinh khiến khán giả chú ý bởi cách đối xử gần gũi với những người làm việc cùng mình. Cô từng đưa người giúp việc đi mua sắm bằng siêu xe trị giá 12 tỷ đồng, thoải mái ăn uống và sinh hoạt chung. Ngoài mức lương cơ bản, nữ người mẫu còn thi thoảng mua tặng họ quần áo, thậm chí không ngại chia sẻ đồ dùng cá nhân.

Ngọc Trinh từng phải nhắn tin xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với trợ lý Thuý Kiều

Ngọc Trinh thẳng thắn cho biết cô dành nhiều tình cảm, trân trọng đối với trợ lý

Ảnh: FBNV