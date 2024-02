Ngọc Trinh bị đề nghị hình phạt 6-9 tháng tù

Sáng 2/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe cho Ngọc Trinh).



Phiên tòa được xét xử công khai do Thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa. Ngoài hai bị cáo, tòa án cũng triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo điểm a khoản 2, Điều 318 bộ luật Hình sự, phạm tội có tổ chức với mức phạt từ 2 - 7 năm tù. Bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử về 2 tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2, và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 1 Điều 341 bộ luật Hình sự.

Bị cáo Ngọc Trinh tại toà. Ảnh: Văn Tiên

Tại toà, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh thừa nhận đã cùng Đông lái xe phân khối lớn thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm và phân công trợ lý của mình quay phim. Tuy nhiên, Trinh cho rằng mình không cố tình vi phạm pháp luật.

Theo thuật lại trên tờ Tuổi trẻ, Ngọc Trinh cho biết trong lúc học những kỹ năng để thi bằng lái A2 thì có xem một số clip trên mạng xã hội và thấy nhiều bạn gái biểu diễn các động tác khó nên thích và muốn làm được như vậy.

Ngọc Trinh nói do tự tin, phấn khích thái quá nên muốn thực hiện theo các động tác khó, do đó nhờ thầy Đông hướng dẫn dù thầy Đông đã khuyến cáo không nên nhưng do bị cáo hiếu thắng, không suy nghĩ nhiều, vẫn muốn thực hiện động tác khó.

Ngoài ra, bị cáo Trinh khai đã nhận thức hành vi sai phạm của mình và không muốn chối bỏ. Bị cáo khẳng định lúc úp video lên mạng xã hội là chỉ để lưu giữ kỷ niệm. Lúc tập bị cáo không biết con đường khi tập đã được đưa vào sử dụng.

Phóng viên Đời sống pháp luật dẫn lời khai của bị cáo Đông khi trả lời HĐXX nói rằng, bị cáo trước giờ không tham gia dạy xe ở trung tâm, chỉ dạy cho khách hàng cá nhân, quen biết Ngọc Trinh qua Kiên để dạy tập xe cho Ngọc Trinh.

Để tập luyện, bị cáo nói chuyện với Trinh và ra tới nơi tập mới hướng dẫn Trinh. Xe bị cáo giao cho Trinh sử dụng là xe của bị cáo, ngày 6/10 thì Trinh chạy xe của Vũ.

HĐXX cho biết khi thu giữ thì các xe của bị cáo Đông không có giấy tờ, biển số xe giả, bị cáo Đông cũng nhận thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Bước vào phần luận tội, báo Dân trí thuật lại kết luận của đại diện VKSND cho biết vì muốn thể hiện, gây chú ý, Ngọc Trinh đã lái mô tô và thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm, phản cảm. Trong vụ án này có tổ chức, trong đó, Ngọc Trinh là người rủ rê, lôi kéo còn Đông là đồng phạm giúp sức.



Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc dư luận cần xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, VKS đề nghị tòa ghi nhận cho Ngọc Trinh nhiều tình giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có đóng góp cho xã hội.

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh 6-9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; Trần Xuân Đông 12-21 tháng tù.