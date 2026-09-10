Ngọc Thanh Tâm đính chính số tiền 7.000 tỷ đồng

Chia sẻ mới của Ngọc Thanh Tâm tiết lộ nhiều điều hơn về ái nữ nhà đại gia thủy sản.

Ngọc Thanh Tâm có tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, sinh năm 1993, là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, nổi bật với ngành cá ngừ. Tên gọi "tiểu thư 7000 tỷ" được cho là từ phán đoán của công chúng về khối tài sản kếch xù của gia đình cô.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện, Ngọc Thanh Tâm được học tập trong môi trường quốc tế và từng đỗ vào 4 trường đại học tại Mỹ. Tuy nhiên, thay vì theo học tại Mỹ, cô chọn ở lại Việt Nam và chọn ngành Digital Media tại RMIT. Hiện tại Ngọc Thanh Tâm thường xuất hiện với hình ảnh rich kid sang chảnh, làm nghệ thuật vì đam mê.

Mới đây, Ngọc Thanh Tâm đu trend tiết lộ những điều thú vị về bản thân và khiến nhiều người bất ngờ khi nhắc đến chuyện 7.000 tỷ và nhiều thông tin mới mẻ khác.

Cô cho biết: “Khi mọi người gắn mình với con số 7k tỏi (7000 tỷ đồng - PV) nhưng đó lại là điều ít thú vị nhất về mình. Có 2 sự thật về con số 7.000 tỷ: Mình không biết nó ở đâu ra. Ekip mình sợ nhất cụm từ này vì nó làm mọi nỗ lực của mình bị lu mờ”.

Ngọc Thanh Tâm

Sau đó Ngọc Thanh Tâm kể lại những thông tin khác theo mốc thời gian từ khi cô còn bé đến hiện tại. Từ năm 3 tuổi, cô đã đòi mẹ cho đi hát ở Nhà Thiếu nhi, đòi nhiều đến mức mẹ phải đưa đi. Ngọc Thanh Tâm sinh ra ở Nha Trang và đến hết cấp 1 mới chuyển vào TP.HCM.

Học xong cấp 3, Tâm nghỉ ở nhà hơn nửa năm để đi làm và học tiếng Trung. Cô cũng định đi du học nhưng trước khi nhập học 1 tháng đã quyết định bỏ hết để ở lại Việt Nam. “Đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình” - Ngọc Thanh Tâm nói. Sau này, cô theo học ngành Thiết kế truyền thông số tại RMIT, từng nhận học bổng trong thời gian học.

Việc học ngoại ngữ vẫn được cô duy trì sau khi ra trường. Ngọc Thanh Tâm đã thi HSK3 tiếng Trung và hiện học tới HSK4. Với tiếng Anh, Cô cũng thử sức với IELTS và đạt 8.0. Hiện tại cô dành vài tiếng mỗi tuần để trò chuyện với giáo viên nước ngoài nhằm luyện khả năng phản xạ.

Ngọc Thanh Tâm từng mở một tiệm bánh online, tự thiết kế từ logo đến bao bì. Thời gian dịch bệnh, cô học nấu ăn và tự làm được nhiều món khác nhau, từ bún mắm đến bánh sừng bò.

Âm nhạc cũng là một sở thích được duy trì trong nhiều năm. Cô từng học piano và guitar, sau đó chuyển sang thích đàn tranh và trống. Ngọc Thanh Tâm vẫn đang theo học những loại nhạc cụ này.

Ngọc Thanh Tâm hồi bé

Ngọc Thanh Tâm hồi đi học ở RMIT

Ái nữ cũng rất khéo léo, thích làm bánh

Cô biết chơi nhiều loại nhạc cụ

Trước đó, cuộc sống giàu sang của Ngọc Thanh Tâm luôn là chủ đề được bàn tán nhiều trên MXH. Một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là không gian sống rộng khoảng 650m² của gia đình cô tại TP.HCM. Căn nhà được hình thành từ việc đập thông sáu căn hộ liền kề trong một khu đô thị cao cấp, tạo nên một không gian sinh hoạt rộng lớn.

Qua những vlog từng được chia sẻ, có thể thấy ngôi nhà mang phong cách sang trọng với nhiều chi tiết nội thất cầu kỳ. Khu vực sinh hoạt chung được thiết kế rộng rãi để phục vụ các buổi gặp gỡ gia đình, trong đó nổi bật là chiếc bàn ăn có sức chứa hàng chục người. Nhiều không gian chức năng như phòng karaoke, khu tiếp khách hay các phòng ngủ riêng đều được thiết kế theo sở thích của từng thành viên.

Hình ảnh tiểu thư sang chảnh của Ngọc Thanh Tâm

Căn hộ của cô ở TP.HCM

Dù có nền tảng gia đình trong lĩnh vực kinh doanh nhưng không lựa chọn nối nghiệp mẹ. Cô bước vào showbiz, từng tham gia một số bộ phim như Hiệp Sĩ Mù, Đảo Của Dân Ngụ Cư, Yêu Em Bất Chấp,... sau đó mở rộng sang sản xuất nội dung và đầu tư các web drama. Cô cũng phát triển kênh YouTube riêng, trong đó có chương trình Not Just A Rich Kid khai thác câu chuyện của những người trẻ sinh ra trong các gia đình có điều kiện.

Trong những năm gần đây, Ngọc Thanh Tâm tham gia một số chương trình như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Gia Đình Haha. Việc tham gia Gia Đình Haha cũng giúp cô được khán giả nhìn thấy ở một khía cạnh đời thường hơn so với hình ảnh rich kid thường được nhắc đến trước đó.

Ngọc Thanh Tâm ghi điểm với công chúng khi đi show thực tế

(Ảnh: FBNV)