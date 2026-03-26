HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngọc nữ showbiz thế hệ mới mắc hội chứng hiếm gặp, chỉ có 1 quả thận nhưng có 2 tử cung

VY ANH |

Người đẹp này vừa công khai tình trạng dị dạng cơ thể hiếm gặp của mình trên truyền thông.

Ngày 26/3, tờ Thairath đưa tin Bow Maylada gây bất ngờ khi công khai tình trạng sinh lý hiếm gặp của cô trên sóng truyền hình. Ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh Thái Lan cho biết bản thân sinh ra chỉ có 1 quả thận, nhưng có đến 2 tử cung. Theo Bow Maylada, lúc chào đời, cô đã được phát hiện chỉ có 1 quả thận, nhưng may mắn là quả thận này "khỏe mạnh" để giúp nữ diễn viên có cuộc sống bình thường.

Thế nhưng, tình trạng dị dạng hiếm gặp của Bow Maylada chưa dừng lại ở đó. Bí mật về cơ thể của cô tiếp tục được hé mở sau 1 lần đột ngột bị đau bụng và ngất xỉu trong phòng tắm. Bow Maylada được mẹ đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn. Trong lúc thăm khám, bác sĩ đã phát hiện Bow Maylada mắc u nang buồng trứng, và u nang này nằm ẩn trong 1 tử cung phụ khác. Tức là người đẹp sinh năm 1996 mắc hội chứng dị tật bẩm sinh hiếm gặp tử cung đôi.

"Các bác sĩ không thể lý giải cho trường hợp của tôi. Tôi chỉ biết mình không giống người bình thường. Tôi sinh ra với chỉ 1 quả thận, nhưng có đến 2 tử cung", Bow Maylada cho biết.

- Ảnh 1.

Bow Maylada công khai tình trạng dị dạng cơ thể hiếm gặp chỉ có 1 quả thận, nhưng có đến 2 tử cung của cô. Ảnh: Instagram.

Theo Bow Maylada, cô vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường trong những năm qua. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo nàng thơ này cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, không lao động hay tham gia các hoạt động thể chất quá sức. Bow Maylada cũng hy vọng rằng bạn đời tương lai sẽ thấu hiểu, cảm thông cho các vấn đề sức khỏe của cô.

- Ảnh 2.

Bow Maylada hy vọng rằng bạn đời tương lai của cô sẽ thấu hiểu, cảm thông cho các vấn đề sức khỏe của cô. Ảnh: Instagram.

Bow Maylada sinh năm 1996, hoạt động nghệ thuật từ năm 8 tuổi. Năm 2013, cô sải bước trên sàn catwalk và giành giải thưởng Siêu mẫu Thái Lan khi mới 17 tuổi. Với chiều cao nổi bật 1,76 m và vẻ ngoài ngọt ngào, cô được các nhà làm phim để mắt và mời lấn sân sang diễn xuất.

Từ năm 2015, Bow Maylada bắt đầu đảm nhận vai nữ chính trong nhiều phim truyền hình như Norah, Chàng Ơi! Ta Là Ngỗng Không Phải Thiên Nga, Người Đẹp Kỳ Lạ , Kim Cương Thần Bí, B ùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm... Với việc các tác phẩm tham gia đều đạt tỷ suất rating cao, Bow Maylada hiện được xem là ngọc nữ phim truyền hình thế hệ mới của showbiz Thái Lan.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Bow Maylada là nữ thần phim truyền hình Thái Lan thế hệ mới của showbiz Thái Lan. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath

Danh ca Khánh Ly: "Tôi không trả nợ cho ông Ngọc và Quang Thành đâu"
Tags

Thái Lan

ngọc nữ showbiz

Bow Maylada

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường đau lòng vụ xe máy và ô tô con bị vùi lấp khiến 2 phụ nữ tử vong

00:47
Hé lộ về chiếc tiêm kích MiG-21 'vô chủ' suốt hơn 40 năm sắp được 'hồi sinh'

00:59
Khoảnh khắc thảm kịch xe khách chở nhiều người trong cùng gia đình rơi sông, 16 người tử vong

01:03
60 giây điên cuồng đập phá chiếc taxi chở vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

00:57
Bất ngờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

00:58
Bàng hoàng lời khai của tài xế xe Lexus phi ngược chiều, tông hàng loạt xe khác rồi lật ngửa ở Hà Nội

01:11
Nguyễn Thị Nhàn bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

04:46
Xe biển xanh chở người vắt vẻo trên thùng: Bất ngờ lời giải thích của tài xế

01:22
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại