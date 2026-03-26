Ngọc nữ showbiz thế hệ mới mắc hội chứng hiếm gặp, chỉ có 1 quả thận nhưng có 2 tử cung

Ngày 26/3, tờ Thairath đưa tin Bow Maylada gây bất ngờ khi công khai tình trạng sinh lý hiếm gặp của cô trên sóng truyền hình. Ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh Thái Lan cho biết bản thân sinh ra chỉ có 1 quả thận, nhưng có đến 2 tử cung. Theo Bow Maylada, lúc chào đời, cô đã được phát hiện chỉ có 1 quả thận, nhưng may mắn là quả thận này "khỏe mạnh" để giúp nữ diễn viên có cuộc sống bình thường.

Thế nhưng, tình trạng dị dạng hiếm gặp của Bow Maylada chưa dừng lại ở đó. Bí mật về cơ thể của cô tiếp tục được hé mở sau 1 lần đột ngột bị đau bụng và ngất xỉu trong phòng tắm. Bow Maylada được mẹ đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn. Trong lúc thăm khám, bác sĩ đã phát hiện Bow Maylada mắc u nang buồng trứng, và u nang này nằm ẩn trong 1 tử cung phụ khác. Tức là người đẹp sinh năm 1996 mắc hội chứng dị tật bẩm sinh hiếm gặp tử cung đôi.

"Các bác sĩ không thể lý giải cho trường hợp của tôi. Tôi chỉ biết mình không giống người bình thường. Tôi sinh ra với chỉ 1 quả thận, nhưng có đến 2 tử cung", Bow Maylada cho biết.

Theo Bow Maylada, cô vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường trong những năm qua. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo nàng thơ này cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, không lao động hay tham gia các hoạt động thể chất quá sức. Bow Maylada cũng hy vọng rằng bạn đời tương lai sẽ thấu hiểu, cảm thông cho các vấn đề sức khỏe của cô.

Bow Maylada sinh năm 1996, hoạt động nghệ thuật từ năm 8 tuổi. Năm 2013, cô sải bước trên sàn catwalk và giành giải thưởng Siêu mẫu Thái Lan khi mới 17 tuổi. Với chiều cao nổi bật 1,76 m và vẻ ngoài ngọt ngào, cô được các nhà làm phim để mắt và mời lấn sân sang diễn xuất.

Từ năm 2015, Bow Maylada bắt đầu đảm nhận vai nữ chính trong nhiều phim truyền hình như Norah, Chàng Ơi! Ta Là Ngỗng Không Phải Thiên Nga, Người Đẹp Kỳ Lạ , Kim Cương Thần Bí, B ùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm... Với việc các tác phẩm tham gia đều đạt tỷ suất rating cao, Bow Maylada hiện được xem là ngọc nữ phim truyền hình thế hệ mới của showbiz Thái Lan.

Nguồn: Thairath