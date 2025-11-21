Ngọc nữ N. hẹn hò thiếu gia tập đoàn hơn 14 tuổi, showbiz có thêm đôi "nàng thơ - chủ tịch"

Ngày 20/11, tờ Sohu đưa tin showbiz Trung Quốc chuẩn bị có thêm 1 cô dâu hào môn sau khi nữ diễn viên Na Nhiên được cho biết đang bí mật hẹn hò doanh nhân Hoắc Khải Sơn. Mối quan hệ của người đẹp Phong Thần và Hoắc Khải Sơn bị lộ khi họ cùng sánh đôi trong tiệc cưới của Hoắc Khải Nhân - em trai Hoắc Khải Sơn. Trong clip và hình ảnh được chia sẻ trên mạng, Na Nhiên kè kè theo sau Hoắc Khải Sơn, không rời nửa bước. Họ có nhiều cử chỉ tình tứ, doanh nhân họ Hoắc còn giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 chỉnh lại trang phục.

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò hơn 1 năm qua. Người đẹp này ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Cả hai ban đầu chỉ là nhân viên - chủ tịch. Đến năm ngoái, họ tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn không công khai, nhưng cũng không che giấu việc là 1 đôi. Hai người từng bị bắt gặp cùng đi du lịch Bali (Indonesia) vào năm ngoái. Với việc đưa Na Nhiên đến tham dự sự kiện trọng đại của gia đình, Hoắc Khải Sơn cho thấy anh rất coi trọng mối quan hệ với Na Nhiên.

Hoắc Khải Sơn sánh đôi với Na Nhiên tại đám cưới của em trai

Cặp đôi đã hẹn hò hơn 1 năm qua, nhưng không chính thức công khai với công chúng

Trước thông tin hẹn hò rầm rộ cõi mạng, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn chưa lên tiếng phản hồi. Dù vậy, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho cặp đôi "trai tài gái sắc" này. Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng lo ngại Na Nhiên mải yêu đại gia, bỏ bê sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà thăng tiến của cô.

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang hai dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting.

Na Nhiên là bông hồng lai có visual đỉnh nhất showbiz Trung Quốc hiện tại

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được đánh giá là "thiếu gia đắt giá" trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc và lối sống kín đáo. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với "đại hoa đán" Chương Tử Di, từng theo đuổi tiểu thư sòng bạc Hà Siêu Liên nhưng bị từ chối.

Hoắc Khải Sơn là bồ cũ của Chương Tử Di

Nguồn: Sina, Sohu