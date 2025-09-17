"Ngọc nữ mới của Vbiz" đẹp điên đảo đến mức netizen "phong thần", lấn lướt cả Minh Hằng - Thiều Bảo Trâm?

Trong buổi ra mắt phim Tử Chiến Trên Không tối 16/9 tại TP.HCM, thảm đỏ chứng kiến màn đổ bộ của loạt mỹ nhân đình đám như Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, Kaity Nguyễn, Lý Nhã Kỳ… nhưng bất ngờ sự chú ý lại thuộc về Lệ Hạ Anh.

Xuất hiện trong thiết kế trễ vai nhẹ nhàng, Lệ Hạ Anh toát lên nét mong manh nhưng quyến rũ. Làn da trắng, nụ cười trong veo cùng đôi mắt sáng khiến mọi khung hình có sự xuất hiện của cô đều trở thành điểm nhấn. Không cần đến outfit cắt xẻ táo bạo, Lệ Hạ Anh vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ visual thanh thoát và khí chất "ngọc nữ màn ảnh".

Nhan sắc gây sốt của Lê Hạ Anh trong sự kiện mới đây

Ngay sau sự kiện, loạt hình ảnh của Lệ Hạ Anh nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi: "Xinh dữ thần luôn", "Visual chỉ đỉnh cỡ đó thôi cũng đủ gây sốt", hay "Xinh không thể tả nổi". Netizen còn cho rằng nhan sắc của Hạ Anh đủ sức "kèn cựa" với Minh Hằng - Thiều Bảo Trâm, khiến thảm đỏ thêm phần bùng nổ.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen có cánh cho màn xuất hiện "tràn visual" của Lê Hạ Anh tại thảm đỏ quy tụ loạt mỹ nhân đình đám

Lê Hạ Anh sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt. Thời gian gần đây, Hạ Anh gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Mưa Đỏ. Trong phim, Hạ Anh đảm nhận vai Hồng - cô gái lái đò mang tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân có sự kết nối đặc biệt với bộ phim bởi ông ngoại cô cũng là liệt sĩ đã hy sinh tại Quảng Trị. Sự thể hiện của nữ diễn viên nhận được đánh giá tốt từ khán giả.

Hạ Anh gây ấn tượng bởi diễn xuất chân thật và nhan sắc trong trẻo trên phim

Ngoài màn ảnh, nhan sắc đời thường của Lê Hạ Anh cũng khiến nhiều người bất ngờ. Nếu trên phim quen thuộc với hình ảnh u sầu, nhiều nước mắt, thì ngoài đời cô lại mang diện mạo tươi sáng, trẻ trung. Chỉ cần lối trang điểm nhẹ nhàng và phong cách thời trang giản dị, nữ diễn viên sinh năm 1995 vẫn dễ dàng ghi điểm bởi vẻ trong trẻo và gần gũi.

Bước sang tuổi 30, Lê Hạ Anh chọn cho mình lối sống kín tiếng. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô gần như chưa từng vướng vào tin đồn tình cảm hay scandal đời tư. Nữ diễn viên tự nhận bản thân hướng nội, yêu thích sự bình lặng. Với Hạ Anh, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị: mở mắt ra không phải lo nghĩ, được sống đúng với bản thân, khiến gia đình tự hào và được khán giả nhớ đến qua những vai diễn chân thành.

Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, Hạ Anh từng chia sẻ thẳng thắn rằng cô đề cao sự tinh tế, tử tế, ngoại hình ưa nhìn và có nền tảng kinh tế vững vàng. Tuy nhiên, nàng diễn viên cũng khẳng định, những tiêu chí ấy chỉ mang tính tham khảo, bởi khi gặp được người thật sự "đúng gu", hợp tính cách và quan điểm sống, thì thiếu sót một vài điều kiện cũng chẳng thành vấn đề.

Hạ Anh chuộng phong cách nhẹ nhàng, giản dị