Ngọc nữ kết hôn

Ji Ye Eun - ngọc nữ của Running Man - xác nhận kết hôn với biên đạo múa Vata ngày 12/12 tại Seoul, Hàn Quốc. Cặp sao cùng sinh năm 1994, quyết định về chung nhà sau khoảng một năm hẹn hò.

Ngày 2/9, Korea Times đưa tin diễn viên Ji Ye Eun và biên đạo múa Vata (tên thật Kim Tae Hyun) chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Đại diện CP Entertainment - công ty quản lý Ji Ye Eun - cho biết: “Hai người quyết định đồng hành trong cuộc sống, mong khán giả ủng hộ cho khởi đầu mới của họ”.

Công ty AER của Vata thông báo biên đạo múa gặp được “mối duyên quý giá”, chuẩn bị hành trình mới. Hai người là chỗ dựa vững chắc của nhau dựa trên tình yêu và sự tin tưởng.

Ji Ye Eun và Vata tổ chức hôn lễ ngày 12/12 tại Seoul, Hàn Quốc. Đám cưới dự kiến tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình, một số bạn bè thân thiết.

Ji Ye Eun và Vata kết hôn sau gần một năm hẹn hò.

Ji Ye Eun và Vata cùng sinh năm 1994. Hai người quen nhau khi cùng sinh hoạt tại nhà thờ. Họ là bạn thân trước khi quyết định hẹn hò vào cuối năm 2025.

Tháng 4, tin ngọc nữ hẹn hò gây chú ý. CP Entertainment khi đó xác nhận Ji Ye Eun và Vata là đồng nghiệp, sau thời gian tìm hiểu đã nảy sinh tình cảm. Công ty của Vata cũng cho biết hai người đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp, mong khán giả dành cho họ cái nhìn tích cực.

Ji Ye Eun và bạn trai hạn chế chia sẻ đời tư. Cặp sao thỉnh thoảng đăng ảnh chung trên mạng xã hội, tập trung cho công việc riêng.

Nhan sắc ngọc nữ chuẩn bị kết hôn.

Vata đứng sau hỗ trợ công việc cho Ji Ye Eun trước khi công khai hẹn hò. Khi Ji Ye Eun và Ji Suk Jin thành lập nhóm nhạc dự án Chungju Ji-ssi, nam biên đạo đảm nhận phần vũ đạo cho ca khúc Milkshake. Anh cũng tham gia hỗ trợ nhóm trong quá trình chuẩn bị sân khấu tại Waterbomb Seoul 2025.

Chuyện tình cảm của Ji Ye Eun từng gây chú ý trong Running Man. Tin nữ diễn viên hẹn hò xuất hiện đúng ngày chương trình ghi hình tập thứ 800. Trước khi bài báo được đăng tải, Ji Ye Eun liên tục kiểm tra điện thoại và thể hiện sự hồi hộp.

Yoo Jae Suk nói anh đã biết trước chuyện tình cảm của Ji Ye Eun. Trong khi đó, Ji Suk Jin, Haha và Yang Se Chan tỏ ra bất ngờ. Trước câu hỏi của các thành viên về cách xưng hô, Ji Ye Eun cho biết cô và Vata gọi nhau bằng cách gọi thân mật “jagi” - tạm dịch: anh yêu, em yêu.

Trong một tập khác, khi chương trình phát ca khúc New Thing của Zico, các thành viên hướng sự chú ý về Ji Ye Eun. Phần vũ đạo do Vata đảm nhận. Nữ diễn viên lúng túng, sau đó thực hiện chính xác động tác đặc trưng của ca khúc.

Sắc vóc "cỗ máy nhảy" sắp kết hôn cùng ngọc nữ.

Ji Ye Eun tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2017 qua web drama How To, sau đó tham gia một số phim ngắn và series trực tuyến. Tên tuổi ngọc nữ được biết đến rộng rãi khi gia nhập chương trình hài SNL Korea.

Cuối năm 2024, Ji Ye Eun gia nhập đội hình cố định của Running Man. Cô được gọi là ngọc nữ của chương trình, gây cười nhờ phản ứng tự nhiên và sự tương tác với các đàn anh.

Vata là trưởng nhóm nhảy We Dem Boyz. Anh cùng nhóm giành ngôi á quân chương trình Street Man Fighter năm 2022. Nam biên đạo được biết đến qua phần vũ đạo của nhiều ca khúc, nổi bật là New Thing của Zico và Like Jennie của Jennie.