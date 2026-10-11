Ngọc nữ gen Z biến mất khỏi showbiz hơn 2 năm qua, thì ra mang thai liền tù tì 2 con cho đại gia hơn 15 tuổi

Ngọc nữ gen Z còn bí mật sinh con đầu lòng, không cho đồng nghiệp biết chuyện.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Kim So Hee - thành viên nhóm nhạc Alice (trước đây là ELRIS) đã biến mất khỏi showbiz suốt hơn 2 năm qua. Tới sáng 10/10, tờ TVReport vừa đăng tải bài viết hé lộ về tình trạng hiện tại của nàng ngọc nữ sinh năm 1999. Theo nguồn tin, mỹ nhân họ Kim đã kết hôn với đại gia hơn 15 tuổi từ tháng 4/2024. Sau khi về làm dâu nhà giàu, Kim So Hee cũng quyết định giải nghệ luôn, không còn vướng bận với chuyện cạnh tranh, đấu đá trong chốn showbiz đầy thị phi.

Ký giả xứ Hàn cho biết thêm, thành viên nhóm Alice đã giấu nhẹm chuyện mang thai con đầu lòng. Cô không hề công bố tin vui ở thời điểm đang mang thai bé. Mãi tới khi nhóc tỳ này lẫm chẫm biết đi, Kim So Hee mới chia sẻ vài hình ảnh hiếm hoi về bé. Tới lúc này, đồng nghiệp mới biết chuyện nữ idol họ Kim đã có con gái đầu lòng.

Và mới đây nhất, Kim So Hee đã mang thai em bé thứ 2. Tới lần này, phải tới tận tháng thứ 5 của thai kỳ, nữ nghệ sĩ mới chia sẻ tin vui với đồng nghiệp và người hâm mộ. Trên trang cá nhân, mỹ nhân họ Kim hạnh phúc bày tỏ trong ngày 9/10: “Tôi đã có bé thứ 2 rồi nha. Nhắn nhẹ là đã được 5 tháng rồi. Gia đình chúng tôi giờ có 4 thành viên”. Kèm theo đó, Kim So Hee cũng đăng lên hình ảnh bụng bầu của bản thân khi đang mang thai ở tháng thứ 5. Như vậy, nàng ngọc nữ gen Z đã mang thai em bé thứ 2 chỉ sau 2 năm kết hôn với đại gia đáng tuổi chú.

Kim So Hee vừa chia sẻ hình ảnh bụng bầu của bản thân, qua đó xác nhận thông tin đang mang thai em bé thứ 2 cho đại gia hơn 15 tuổi. Ảnh: IGNV

Trước đó, cô bí mật sinh con gái đầu lòng cho ông xã doanh nhân. Ảnh: IGNV

Còn nhớ hồi tháng 4/2024, Kim So Hee đã kết hôn với doanh nhân hơn cô 15 tuổi. Trước khi đi đến hôn nhân, họ đã có 1 năm hẹn hò. Kim So Hee khi ấy đã dành cho ông xã nhiều lời khen “có cánh”: “Tôi đã gặp được 1 người luôn che chở và cho tôi sức mạnh to lớn. Giờ đây, tôi muốn cùng anh ấy xây dựng tổ ấm. Tôi muốn sống cuộc sống thứ 2 của tôi với tư cách là Kim So Hee chứ không phải So Hee của nhóm nhạc Alice nữa. Cảm ơn người hâm mộ, đồng nghiệp đã dành cho tôi nhiều tình cảm khi tôi hoạt động trong giới giải trí. Tôi thực sự hạnh phúc và sẽ không bao giờ quên sự yêu mến của mọi người đến hết cuộc đời”.

Theo Wikitree, hợp đồng độc quyền của nữ ca sĩ với công ty giải trí IOK Company đã kết thúc vào tháng 5/2024. Kim So Hee quyết định không gia hạn hợp đồng. 1 đại diện từ IOK Company đã hé lộ về tình trạng của Kim So Hee sau khi rời khỏi công ty: “Cô ấy quyết định giải nghệ sau khi kết hôn”.

Như vậy, ngọc nữ gen Z đã giải nghệ sau khi cưới đại gia đáng tuổi chú. Ảnh: IGNV

Kim So Hee sinh năm 1999, từng tham gia chương trình Kpop Star 6: The Last Chance. Cô ra mắt với tư cách thành viên của ELRIS khi vừa tròn 18 tuổi. Đến tháng 4/2022, nhóm được đổi tên thành Alice. Ngoài ca hát, Kim So Hee còn lấn sân sang diễn xuất. Cô từng tham gia bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Duty After School.

Kim So Hee gây chú ý với gương mặt đẹp, thân hình chữ S gợi cảm. Ảnh: Nate

Nguồn: TVReport