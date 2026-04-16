“Ngọc nữ” đình đám gây sốc với thói quen lạ lùng: Chỉ dám tắm lướt 3 phút vì lý do đặc biệt

Tsubasa Honda sinh năm 1992, là một nữ diễn viên, người mẫu đa tài đa nghệ của xứ sở hoa anh đào. Vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo của cô đã đốn tim biết bao khán giả qua màn ảnh nhỏ. Sau bộ phim Radiation House , Tsubasa Honda được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "Nữ bác sĩ xinh đẹp nhất thời Heisei". Thế nhưng mới đây, nàng "ngọc nữ" Jbiz đã khiến dân tình ngã ngửa khi tiết lộ thói quen sinh hoạt lạ lùng của mình trong show truyền hình.
Trang QQ cho biết, Tsubasa Honda đã tham gia chương trình Anochaneru của đài truyền hình TV Asahi với vai trò khách mời, cùng với các ngôi sao đình đám khác chia sẻ về cuộc sống thường ngày của bản thân.
Trong khi diễn viên hài Tetsuya Morita gây bất ngờ khi cho biết anh không bao giờ tắm bồn mà chỉ tắm vòi hoa sen vào buổi sáng và chỉ “đầu tư” khoảng 8 phút cho việc tắm rửa thì Tsubasa Honda khiến người ta phải tròn mắt với con số còn “sốc óc” hơn, chi tắm lướt trong vòng 3 phút.
Honda Tsubasa tâm sự rằng cô cực kỳ sợ nước. Bởi vậy, mỗi sáng, nữ diễn viên chỉ dùng nước lạnh tráng qua mặt để giảm sưng chứ không bao giờ dùng nước nóng. Buổi tối, cô cũng chỉ tắm qua loa và thoa dầu dưỡng thể ngay sau đó, toàn bộ quá trình không quá 3 phút.
Nàng "ngọc nữ" hé lộ rằng, cô đã chuyển đến căn nhà hiện tại được 4 năm nhưng chưa bao giờ dùng bồn tắm. Ngoài ra, Tsubasa Honda còn rất ghét bể bơi. Chứng ghét nước của nữ diễn viên Radiation House nghiêm trọng đến mức, đôi khi, cô phải chơi game hoặc xem video để khiến bản thân phân tâm, quên mất nhu cầu tắm rửa.
Những chia sẻ của Tsubasa Honda đã gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn giải trí. Nhiều ý kiến cho rằng, việc chỉ tắm rửa trong 3 phút thật khó tin và chưa đủ sạch, nhất là với một mỹ nhân showbiz như Tsubasa Honda. Điều này có thể làm hình tượng của cô xấu đi trong mắt công chúng. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng việc nữ diễn viên sẵn sàng chia sẻ những chi tiết đời thường như vậy vô cùng chân thực, gần gũi, kéo gần khoảng cách với người hâm mộ.
Hiện tại, Tsubasa Honda vẫn chưa phản hồi lại những tranh luận trên MXH và thói quen sống độc lạ của cô vẫn đang là chủ đề được tranh luận rôm rả.
