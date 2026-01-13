"Ngọc nữ đẹp khuynh đảo châu Á" nay mặt mũi biến dạng không nhận ra, mở tiệm trị liệu massage gom bạc lẻ

Ở thập niên 1980-1990, Vương Tổ Hiền được xem là đại mỹ nhân, biểu tượng nhan sắc bất diệt của cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, Vương Tổ Hiền sớm tháo chạy khỏi Cbiz, sống ẩn dật ở nước ngoài.

Rời xa ánh hào quang, nữ diễn viên cũng không còn duy trì được phong độ ngoại hình. Những năm qua, cứ mỗi lần lộ diện cô lại gây hụt hẫng với nhan sắc xuống cấp, bị biến dạng đến mức chẳng ai còn có thể nhận ra. Điều này khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Bởi lẽ, vẻ đẹp thuở xuân sắc của Vương Tổ Hiền được xem là ánh trăng sáng, mối tình đầu trong trái tim của hàng triệu khán giả khiến công chúng nhớ mãi không thôi.

Mỹ nhân của mọi mỹ nhân Cbiz

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, là ngọc nữ lẫy lừng của giới giải trí Trung Quốc nói riêng và cả châu Á nói chung. Năm 20 tuổi, cô đã là 1 trong Tứ đại hoa đán thập niên 1980, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng.

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp tự nhiên thanh tú, mày ngài, đôi mắt ngọc biết nói luôn ướt át u sầu và khí chất thoát tục. Chuyên trang phê bình phim ảnh HKMovie khi viết về Vương Tổ Hiền khen ngợi: "Có 1 vẻ đẹp đến khuynh thành gọi tên Vương Tổ Hiền". Vào thập niên 1980-1990, khán giả gọi cô là "thần tiên tỷ tỷ", "tiên nữ". Đến cả lúc ốm đau, nữ diễn viên vẫn xinh đẹp hết phần thiên hạ.

Nhan sắc kinh diễm đã trở thành huyền thoại của Vương Tổ Hiền. Ảnh: Xiaohongshu.

"Tiên nữ màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc)" xinh đẹp ngay cả khi đau ốm. Ảnh: On.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp khó ai so bì, tên tuổi của Vương Tổ Hiền còn gắn liền với nhiều bộ phim kinh điển, ăn khách như Thiến Nữ U Hồn, Du Viên Kinh Mộng, Âm Dương Pháp Vương (Họa Bì), Thần Bài, Thiên Quan Tứ Phủ, Năm Ấy Ven Hồ Rất Lạnh...

Trong đó, vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến của ngọc nữ này trong Thiến Nữ U Hồn được ca ngợi như bước ra từ tiểu thuyết, đến nay chưa ai có thể sánh ngang. Ở thời kỳ hoàng kim nhan sắc và danh tiếng, độ nổi tiếng của Vương Tổ Hiền vượt khỏi ngành giải trí Trung Quốc. Trang DongA của Hàn Quốc từng công bố Vương Tổ Hiền là 1 trong 5 nghệ sĩ quốc tế được khán giả nước này yêu thích nhất. Trong danh sách 5 người, có 2 cái tên đến từ Trung Quốc là Vương Tổ Hiền và Châu Nhuận Phát.

Vương Tổ Hiền có nhiều vai diễn được xếp vào hàng kinh điển. Ảnh: Xiaohongshu.

Tuy nhiên, vào khoảng năm 2000, Vương Tổ Hiền bất ngờ lặng lẽ rời xa ánh đèn showbiz và sang định cư ở Canada. Theo đạo diễn Vương Tinh, "tường thành nhan sắc" Cbiz nức tiếng đột ngột rũ bỏ ánh hào quang, tháo chạy khỏi showbiz vì tình. Vốn là "ngọc nữ" vạn người mê của xứ Hương Cảng, Vương Tổ Hiền yêu 2 lần đều nhận "trái đắng", thậm chí đối mặt với bão táp dư luận, bị chỉ trích dữ dội vì chen chân vào gia đình người khác.

Năm 1992, tỷ phú Lâm Kiến Nhạc đã trúng tiếng sét ái tình với Vương Tổ Hiền và theo đuổi cực nhiệt tình. Có nguồn tin cho biết, vị đại gia này đã mua căn biệt thự có giá lên tới 30 triệu HKD (gần 100 tỷ đồng) để sống chung với Vương Tổ Hiền, cũng như tặng nhiều món quà có giá trị khác. Thế nhưng, Lâm Kiến Nhạc là người đã có gia đình. Bà xã đại gia là Tạ Linh Linh - nàng thơ phim Quỳnh Dao. Họ có với nhau 5 đứa con.

Không chỉ bị gắn mác "tiểu tam", "hám tiền", Vương Tổ Hiền còn ê chề vì bị mẹ Lâm Kiến Nhạc công khai chỉ trích, nhục mạ và tuyên bố: "Cô ta cả đời này cũng đừng mơ bước vào cửa nhà họ Lâm". Theo đạo diễn Vương Tinh, Vương Tổ Hiền đã phải hứng chịu sự xúc phạm mà "bất cứ cô gái nào đều không thể chấp nhận được" từ phía gia đình Lâm Kiến Nhạc.

Những lời móc mỉa đầy cay đắng từ hào môn đã khiến cho cả Hong Kong (Trung Quốc) đều biết Vương Tổ Hiền là kẻ thứ 3, hình tượng "ngọc nữ" của cô hoàn toàn sụp đổ và cũng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô và Lâm Kiến Nhạc.

Vương Tổ Hiền bị đả kích tâm lý nặng nề vì cuộc tình với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Ảnh: Xiaohongshu.

Năm 1987, Vương Tổ Hiền yêu nam ca sĩ đình đám Tề Tần. Họ bên nhau hơn một thập kỷ. Thế nhưng, khi cả hai sắp sửa tiến đến hôn nhân thì vào năm 2001, Vương Tổ Hiền đau đớn tuyên bố hủy hôn. Cô cay đắng phát hiện sự thật Tề Tần giấu giếm chuyện có con riêng.

Sau khi bị phản bội và lừa dối, Vương Tổ Hiền chuyển ra nước ngoài ẩn cư. Trải qua quá nhiều tổn thương, "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" mất hết niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Cô nản lòng tuyên bố: "Trong từ điển của tôi không có 2 chữ kết hôn!" và độc thân đến giờ.

Vương Tổ Hiền khổ vì tình suốt cả thanh xuân. Cô bị hôn phu Tề Tần lừa dối khi anh che giấu nữ diễn viên chuyện mình có con ngoài giá thú. Ảnh: Baidu.

Khó nhận ra "đệ nhất ngọc nữ" năm nào

Theo tờ Sohu, hình ảnh gây xôn xao MXH xứ Trung trong những ngày thuộc về Vương Tổ Hiền. Trong 1 bức ảnh chụp trộm nữ diễn viên đang lan truyền, diện mạo của Vương Tổ Hiền khiến dân tình sửng sốt. Ngoại hình hiện tại của cô có sự thay đổi lớn, quá khác lạ so với trước đây. Nhiều người nhận xét gương mặt của Vương Tổ Hiền trông khá dữ, sưng phù, biến dạng và đơ cứng đến đáng sợ.

Người đẹp Thiến Nữ U Hồn được cho là cũng ý thức được nhan sắc kém tự nhiên của cô nên chỉ quay chụp góc nghiêng, tránh nhìn trực diện vào ống kính. Trong lần xuất hiện trước công chúng vào ngày 5/11, đôi mắt của Vương Tổ Hiền bị lệch, "con bay con đậu" thấy rõ, có dấu hiệu không mở nổi, chuyển động kém linh hoạt. Cô cũng đeo khẩu trang kín mít, quyết không để lộ mặt. Trên MXH, các netizen tỏ ra tiếc nuối khi cứ mỗi lần Vương Tổ Hiền lộ diện, cô lại cho thấy nhan sắc ngày càng đi xuống không phanh.

Gương mặt sưng phù, già nua của Vương Tổ Hiền đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: QQ.

Diện mạo của cô ngày càng thiếu tự nhiên, biến dạng gây hoang mang. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, đôi mắt "thương hiệu" của Vương Tổ Hiền hiện tại bị đánh giá "con bay con đậu", không còn giống trước đây. Ảnh: Baidu, QQ.

Ở thời điểm hiện tại, công chúng khó lòng nhận ra mỹ nhân "khuynh nước khuynh thành" năm nào bởi đường nét gương mặt của cô thay đổi quá nhiều. Ảnh: Sina.

Trước đây, Vương Tổ Hiền từng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân. Từ năm 2014, nữ diễn viên đã nhiều lần để lộ gương mặt đơ cứng, vùng miệng sưng phồng, đôi mắt xếch quá mức. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Vương Tổ Hiền bị biến đổi nhan sắc vì chịu di chứng của việc "dao kéo" trong quá khứ. Tuy nhiên, cũng không ít người phản bác rằng, Vương Tổ Hiền trên thực tế đã gần chạm ngưỡng 60 tuổi, việc cô già đi và thay đổi đường nét gương mặt là lẽ thường.

Theo 1 số nguồn tin, sở dĩ nhan sắc của Vương Tổ Hiền có sự biến đổi lớn là do cô tăng cân vùn vụt. Hiện tại, sao nữ này nặng 68 kg. Điều này đã khiến đường nét gương mặt của Vương Tổ Hiền mất đi sự thanh thoát.

Gương mặt sưng phù, cứng đờ như tượng sáp, ngày càng xuống cấp của nữ diễn viên từng khiến nhiều người giật mình, sợ hãi. Ảnh: QQ.

Không chỉ ngoại hình bị bàn tán, công việc hiện tại của Vương Tổ Hiền cũng vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Đầu năm 2025, ngọc nữ này bất ngờ thông báo mở tiệm massage bấm huyệt, trị liệu bằng ngải cứu ở Canada. Theo tờ Sina, khách muốn trị liệu ở tiệm của Vương Tổ Hiền phải trả 600 NDT/giờ (tương đương hơn 2 triệu đồng) và cần đặt lịch trước. Với khách muốn được chính Vương Tổ Hiền tư vấn, thăm khám và trị liệu cần phải trả 2445 NDT (hơn 9 triệu đồng). Tầm giá dịch vụ này của tiệm nữ diễn viên bị đánh giá đắt "cắt cổ".

Nhiều người thắc mắc tại sao 1 ngôi sao danh tiếng như Vương Tổ Hiền lại mở tiệm massage bấm huyệt đông y để kiếm bạc lẻ. Bởi trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) trước đây, Vương Tổ Hiền từng cho biết số tiền cô kiếm được trong thời gian làm nghệ thuật đủ tiêu cả đời cũng không hết. Tờ Sina ước tính Vương Tổ Hiền sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD (25.000 tỷ đồng).

Vương Tổ Hiền lại mở mở tiệm massage bấm huyệt đông y và gây tranh cãi vì mức giá dịch vụ bị nhận xét đắt "cắt cổ". Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu



