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Ngọc nữ bị suy thận giai đoạn cuối: Dung mạo bị hủy hoại, chịu cảnh chồng hú hí với đồng nghiệp ở công viên

Vy Anh
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Nữ diễn viên này hiện tại phải chạy thận 3 ngày/tuần để duy trì sự sống.

Trần Tồn Chính từng là gương mặt ngọc nữ được đài truyền hình châu Á ATV o bế. Cô bước chân vào showbiz sau khi giành vị trí Á quân tại cuộc thi Vua Ca Sĩ. Sau đó, Trần Tồn Chính rẽ hướng sang đóng phim và ghi dấu ấn với các tác phẩm như Tân Thẩm Phán Bảo: Anh Hùng Tính Toán, Tân Thẩm Phán Bảo: Trăng Rực Rỡ Trên Biển Ngọc Khóc, Tắc Kè Hoa 97, Điệp Viên Nổi Loạn...

Sau khi kết hôn với nam ca sĩ Hoàng Dực, Trần Tồn Chính giảm dần các hoạt động nghệ thuật để vun vén gia đình và cùng chồng kinh doanh quán ăn. Đến năm 2010, khi đang có ý định trở lại showbiz, nữ diễn viên nhận tin sốc mắc bệnh thận. Bệnh tình của Trần Tồn Chính vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm phát hiện cô đã bị suy thận mãn tính. Tình trạng của cô chuyển biến xấu rất nhanh và thành suy thận giai đoạn cuối. Điều này khiến sao nữ buộc phải rời giới giải trí để chạy chữa.

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Trần Tồn Chính buộc rời showbiz vì mắc suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: Sina.

Bệnh suy thận giai đoạn cuối ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Trần Tồn Chính. Cô bị phù mắt cá chân, da khô nứt nẻ, thị lực suy giảm rõ rệt do bệnh, tiểu ra máu và phải chạy thận nhân tạo mỗi ngày để duy trì sự sống. Bệnh tật quấn thân khiến diện mạo của Trần Tồn Chính trở nên xác xơ, phù nề khó nhận ra do chịu tác dụng phụ của hormone trong thuốc. Đáng sợ hơn, đã có thời điểm nữ nghệ sĩ rơi vào trạng thái hôn mê, phải nhờ đến máy thở và nằm viện 13 ngày mới giành giật lại mạng sống từ tay tử thần.

Năm 2020, Trần Tồn Chính cuối cùng đã được ghép thận. Ca phẫu thuật tương đối thành công, tình trạng sức khỏe của cô cải thiện đáng kể và chỉ cần phải chạy thận 3 lần/tuần. Tuy nhiên, cú sốc sự nghiệp và ngoại hình mất trắng vì bệnh tật khiến nữ diễn viên mắc thêm chứng trầm cảm. Do mặc cảm bệnh tật, Trần Tồn Chính ở ẩn trong nhà, mỗi khi ra đường cô mặc đồ kín mít từ đầu đến chân để không ai nhìn thấy diện mạo tiều tụy của mình.

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Bệnh tật khiến diện mạo của nữ diễn viên trở nên phù nề, mất đi vẻ thanh tú vốn có. Ảnh: On.

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Mặc cảm ngoại hình biến đổi khiến Trần Tồn Chính tự ti, mắc thêm chứng trầm cảm. Mỗi khi ra ngoài, cô đều mặc đồ kín mít từ đầu đến chân. Ảnh: On.

Năm 2021, khi Trần Tồn Chính đang chiến đấu với bệnh tật, chồng cô Hoàng Dực bị tung ảnh có hành động thân mật, hú hí mập mờ với nữ đồng nghiệp Tưởng Gia Oánh trong một công viên. Việc bị chồng phản bội khiến Trần Tồn Chính suy sụp. Tuy nhiên, cô vẫn bảo vệ và tha thứ cho ông xã. Biết mình gây ra lỗi lầm tày trời, Hoàng Dực quay đầu trở về với vợ con. Những năm qua, anh cật lực chạy show để kiếm tiền gánh vác kinh tế gia đình và tiền thuốc thang cho vợ.

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Hoàng Dực dính lùm xùm ngoại tình với nữ ca sĩ Tưởng Gia Oánh trong công viên giữa lúc vợ bị bệnh tật hành hạ. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu

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Tags

ATV

suy thận

trầm cảm

Trần Tồn Chính

ngọc nữ

sao hoa ngữ

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