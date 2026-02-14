Ngọc Loan công khai ảnh bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Ngọc Loan từng được khán giả biết tới khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2016. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1993 là thành viên thuộc team của đội Hoa hậu Phạm Hương. Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt, nhất cử nhất động của người đẹp sinh năm 1993 vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Ngọc Loan gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc chụp cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại tiệc tất niên của công ty. Bức ảnh nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác. Trên sân khấu sự kiện, cả hai cùng nâng ly chúc mừng.Ngọc Loan ghi điểm với thần thái rạng rỡ và nụ cười tươi tắn.

Việc sánh đôi tại sự kiện cuối năm càng khiến dân mạng bàn tán, bởi đây là lần hiếm hoi cô công khai hình ảnh chung trên trang cá nhân. Trước đó, Ngọc Loan nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái nhưng chưa từng chính thức lên tiếng.

Ngọc Loan hiếm hoi công khai đăng tải hình ảnh bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái trên mạng xã hội. Ảnh: Ngọc Loan

Vừa qua, Ngọc Loan thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp. Ảnh: FBNV

Cả hai vướng nghi vấn tình cảm trong suốt thời gian qua nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận. Ảnh: FBNV

Đầu tháng 1 vừa qua, mạng xã hội từng xôn xao trước hình ảnh Ngọc Loan bị bắt gặp trong chuyến du lịch, nghỉ dưỡng dịp đầu năm. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn tán nếu cư dân mạng không nhận ra người ngồi sát bên cạnh cô chính là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Chiêm Quốc Thái.

Đáng chú ý, trong khung hình còn có hai em bé, một trai một gái, cùng quây quần ăn uống tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi như một gia đình. Bé gái khoảng 9–10 tuổi, trong khi bé trai chừng 2–3 tuổi, độ tuổi được cho là trùng khớp với thời điểm Ngọc Loan từng vướng nghi vấn sinh con trước đó.

Bức hình Ngọc Loan bên Chiêm Quốc Thái và 2 em bé từng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: @cadangbuonngu

Sau khi rời xa showbiz, Ngọc Loan lựa chọn con đường riêng khi tập trung vào kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng thương hiệu cá nhân. Cuộc sống của cô gắn liền với hình ảnh sang trọng: nhà đẹp, đồ hiệu, xế hộp đắt tiền… nên không ít người gọi cô là “phú bà”. Về đời tư, Ngọc Loan khá kín tiếng và chưa từng công khai danh tính bạn trai. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, cô nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc được tặng nhẫn kim cương, hoa và quà giá trị trong các dịp đặc biệt.

Tháng 11/2016, mạng xã hội từng xôn xao trước nghi vấn hẹn hò giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan. Tin đồn xuất phát từ bức ảnh cô đăng tải khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông giấu mặt, song cư dân mạng nhanh chóng soi ra bàn tay cùng phụ kiện được cho là trùng khớp với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đầu tháng 1/2019, một tài khoản Facebook tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh Ngọc Loan bên một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, thậm chí còn nhận xét đứa trẻ có nhiều nét giống vị bác sĩ nổi tiếng.

Chiêm Quốc Thái là một trong những bác sĩ thẩm mỹ được nhắc đến nhiều tại Vbiz suốt nhiều năm qua. Bác sĩ có mối quan hệ rộng trong giới giải trí, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ và gắn liền với nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

