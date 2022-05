Ngọc Châu bị an ninh sân bay Dubai chặn lại: Tôi hoảng loạn

Bị an ninh sân bay Dubai giữ lại vì… quá lộng lẫy

Ngọc Châu được biết tới với danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và lọt top 10, giành giải phụ Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019.

Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, người đẹp cho hay cô luôn nỗ lực hết mình trong mọi cuộc thi vì cho rằng mỗi cơ hội đến với mình đều do tổ nghiệp lựa chọn:

"Năm tôi thi Vietnam's Next Top Model 2016, tôi không hề lo lắng gì cả, vì tôi có biết gì đâu mà lo! Thật ra là bạn của tôi mong muốn tham gia chương trình và rủ tôi đi cùng. Khi lên tới nơi, bạn tôi bảo đằng nào cũng lên chờ ở đây rồi thì cứ làm hồ sơ thi cùng đi.

Lúc đó tôi cũng vô tư đi nhận 1 bộ hồ sơ, lấy số báo danh và bắt đầu thi. Lúc bước vào chương trình truyền hình thực tế thì bản thân tôi cũng không biết gì nhiều để tính toán tạo drama hay chiêu trò gì đó để nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tôi chỉ tập trung cố gắng hết sức mà thôi, vì tôi quan niệm mình có 1 cơ duyên như vậy nghĩa là tổ nghiệp đã chọn mình".

Hoa hậu Ngọc Châu.

Sau khi trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, năm 2018 Ngọc Châu tiếp tục giành giải Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam. Năm 2019, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và giành giải phụ: Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Người đẹp hài hước tiết lộ rằng hành trình dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia ở Ba Lan đã đem đến cho cô rất nhiều trải nghiệm đặc biệt. Đáng nhớ nhất là thời điểm cô bị nhân viên an ninh sân bay Dubai giữ lại vì nghi ngờ "có ý đồ xấu":

"Khi tôi đáp chuyến bay từ Việt Nam đi Ba Lan, tôi quá cảnh tại Dubai. Lúc đó tôi không tự tin và cũng không nói tiếng Anh được như bây giờ. Lúc xuống sân bay Dubai, tôi mặc rất đẹp, make up cầu kỳ nên có thể họ nghĩ tôi ra nước ngoài với ý đồ xấu nên chặn tôi lại.

Lúc đó điện thoại của tôi hết pin nên cũng không thể "cầu cứu" ai được. Tôi đã cố gắng giải thích bằng vốn tiếng Anh của mình. Tôi cũng không biết họ có hiểu tôi nói gì không nhưng mọi người đã bắt đầu lên máy bay để sang Ba Lan và tôi bắt đầu hoảng loạn.

"Có thể họ nghĩ tôi ra nước ngoài với ý đồ xấu nên chặn tôi lại".

Phút cuối, nhân viên an ninh sân bay hỏi cấp trên rằng máy bay đã chuẩn bị bay rồi, có cho tôi đi hay không. Tôi đã lắng nghe từng lời nói của nhân viên an ninh từ chiếc bộ đàm. Rất may mắn là họ đã đồng ý cho tôi đi tiếp, lúc này tôi mới vội vã kéo vali lên máy bay".

Sau hành trình gian nan đến Ba Lan, Ngọc Châu lại rơi nước mắt khi không được xướng tên vào top 5 của cuộc thi: "Khi lọt vào top 10, tôi cũng đã có một số giải thưởng phụ và tôi nghĩ giải thưởng phụ sẽ được chia đều để khuyến khích các nước có đại diện mạnh.

Tôi nghĩ giải thưởng Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á sẽ được trao cho Philippines. Khi công bố giải hoa hậu và 4 á hậu, tôi đứng trên sân khấu mà rớt nước mắt luôn. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì tên của Việt Nam không được xướng ở top 5.

Sau đó tôi đi vào trong và đứng ở khá xa, bỗng MC trao giải phụ gọi tên Việt Nam cho danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Lúc này tôi không nghe rõ nhưng khi mọi người xôn xao đi tìm Việt Nam thì tôi mới biết. Tôi cảm thấy vui vì cố gắng của mình đã được công nhân. Giải thưởng này cũng là một cái gì đó để những khán giả của tôi có thể tự hào".

"Khi công bố giải hoa hậu và 4 á hậu, tôi đứng trên sân khấu mà rớt nước mắt luôn".

"Tôi không có nhiều kỷ niệm về ba"

Về cuộc sống riêng, hoa hậu Ngọc Châu cho hay, ba cô mất sớm nên cô không có nhiều kỷ niệm về ba:

"Ba mất từ năm mới 5 tuổi nên tôi không có nhiều kỷ niệm về ba. Thuở nhỏ, tôi rất hay bệnh vặt, mà dân gian gọi là một đứa con nít khó nuôi đó. Một tháng tôi bệnh tới 29 ngày nên ba mẹ thường đưa tôi đi khám hết thầy lang tới bác sĩ.

Tôi nhớ một lần ba đưa tôi đi khám bệnh, trời đã rất khuya rồi mới trở về. Trên đường về, tôi đòi đi ngủ hay đòi bánh mỳ ba đều mua cho. Đến khi về tới nhà thì đã rất muộn rồi, mẹ tôi đang chờ ở cổng và khóc rất nhiều.

Thời đó không có điện thoại hay các phương tiện liên lạc như bây giờ nên thấy 2 ba con về muộn như vậy thì mọi người rất lo lắng vì không biết là có chuyện gì. Chính vì mọi người khóc nhiều quá nên tôi mới nhớ được chuyện này, đó cũng là kỷ niệm duy nhất về ba mà tôi nhớ được".

"Tôi không có nhiều kỷ niệm về ba".

Mặc dù ba mất sớm nhưng mẹ đã luôn cố gắng dạy bảo các con và chăm lo cho kinh tế gia đình. Với Ngọc Châu, mẹ cô chính là một thần tượng lớn:

"Tôi chưa bao giờ nói rằng gia đình mình khó khăn. Mẹ tôi là người kiên cường, luôn cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn. Mọi người cũng đều nói mẹ rất giỏi và chính tôi cũng thấy vậy.

Khi ba tôi mới mất, gia đình đang trồng mía để làm đường, năm ấy mía được mùa và thu nhập rất cao. Lúc đó mẹ còn trẻ, mẹ sợ là nếu đi bước nữa, không đủ kiên định thì sẽ ảnh hưởng đến con cái, tài sản cũng "không cánh mà bay". Vậy nên mẹ đem toàn bộ nguồn thu từ trúng mùa năm đó, đâu đó khoảng 100 triệu để xây 1 căn nhà.

Mẹ nói để lỡ sau này mẹ đi bước nữa thì các con nhìn lại vẫn thấy đó là gia tài mà ba để lại, mẹ không có sử dụng cái gì hết. Đó là điều khiến tôi thấy rất trân trọng ở mẹ".

