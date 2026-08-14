Ngoài Vingroup, 5 năm qua những công ty lớn nào đã đổi logo?

Phía sau những thay đổi tưởng chừng chỉ nằm ở màu sắc, biểu tượng hay kiểu chữ là câu chuyện về tái định vị, chuyển đổi mô hình kinh doanh và tham vọng bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.

Trong 5 năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã đồng loạt làm mới logo và hệ thống nhận diện thương hiệu sau nhiều năm, thậm chí hàng chục năm sử dụng.

Phía sau những thay đổi tưởng chừng chỉ nằm ở màu sắc, biểu tượng hay kiểu chữ là câu chuyện về tái định vị, chuyển đổi mô hình kinh doanh và tham vọng bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.

Viettel: Từ nhà mạng viễn thông đến tập đoàn dịch vụ số

Ngày 7/1/2021, Viettel công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu quá trình tái định vị từ doanh nghiệp viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số, hướng tới mục tiêu “kiến tạo xã hội số”. Logo mới được tối giản đáng kể khi loại bỏ khung bao quanh chữ Viettel, chuyển sang sắc đỏ chủ đạo và đi kèm slogan mới “Theo cách của bạn”. Màu đỏ vừa gợi liên tưởng tới màu quốc kỳ Việt Nam, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung, năng động và khát vọng tiên phong của tập đoàn.

Sau hơn 5 năm kể từ lần thay đổi này, thương hiệu Viettel tiếp tục duy trì vị thế lớn trên thị trường. Theo Brand Finance năm 2026, Viettel đạt 89,9/100 điểm sức mạnh thương hiệu, xếp hạng AAA+ và đứng đầu thế giới trong nhóm thương hiệu viễn thông về chỉ số sức mạnh thương hiệu. Năm 2025, Viettel ghi nhận doanh thu hợp nhất 220.400 tỷ đồng, tăng 13,8%, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 56.800 tỷ đồng.



VPBank: Giữ “hoa thịnh vượng”, thay đổi để hướng tới một Việt Nam thịnh vượng

Ngày 4/4/2022, VPBank công bố tái định vị thương hiệu lần thứ hai trong lịch sử hoạt động. Ngân hàng vẫn giữ biểu tượng “hoa thịnh vượng” quen thuộc nhưng điều chỉnh tỷ lệ, kiểu chữ và hệ màu theo hướng hiện đại hơn. Việc thay đổi nhận diện đi cùng một chuyển dịch lớn về thông điệp: từ “Hành động vì những ước mơ” sang sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, trong đó sự thịnh vượng được mở rộng ra các khía cạnh tài chính, thể chất, tinh thần và cộng đồng.



Bốn năm sau, giá trị thương hiệu VPBank có bước tiến đáng kể. Brand Finance năm 2026 định giá thương hiệu ngân hàng ở mức xấp xỉ 1 tỷ USD, tăng 41% trong một năm và đưa VPBank tăng 33 bậc lên vị trí 227 trong bảng xếp hạng Global Banking 500. Hoạt động kinh doanh cũng mở rộng mạnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 68%, trong đó quý II lập kỷ lục với gần 11.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối tháng 6 đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.



BIDV: Ngôi sao và hoa mai thay cho logo tồn tại nhiều năm

Từ ngày 26/4/2022, BIDV chính thức sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là biểu tượng cũ được thay bằng hình ảnh kết hợp giữa ngôi sao và hoa mai. Ngôi sao lấy cảm hứng từ Quốc kỳ Việt Nam, nhưng được thể hiện bằng các đường nét mở, mang hàm ý chuyển động, đổi mới và thích ứng với thời đại số; sắc vàng gắn với hình ảnh hoa mai và ngành tài chính, trong khi màu xanh ngọc thể hiện sức sống, sự trường tồn và phát triển bền vững. Việc đổi nhận diện nằm trong chiến lược xây dựng BIDV trở thành ngân hàng hiện đại, thân thiện, lấy khách hàng và chuyển đổi số làm trọng tâm.



Ngay năm 2023, Brand Finance định giá thương hiệu BIDV khoảng 1,4 tỷ USD, tăng 69%, mức tăng nhanh nhất trong các thương hiệu Việt Nam được tổ chức này đánh giá năm đó. Xếp hạng sức mạnh thương hiệu cũng được nâng từ AA+ lên AAA-. Đến nửa đầu năm 2026, BIDV đạt 18.905 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17,9%; tổng tài sản lên khoảng 3,44 triệu tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.



LPBank: Đổi nhận diện trước khi đổi cả tên ngân hàng

LPBank là trường hợp cần phân biệt hai mốc. Ngân hàng chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới ngày 26/5/2023, chứ không phải năm 2024. Logo mới kế thừa các yếu tố của nhận diện cũ nhưng được đơn giản hóa, hiện đại và dễ nhận biết hơn, nhằm xây dựng hình ảnh một ngân hàng năng động, thân thiện trong giai đoạn phát triển mới. Đến 15/7/2024, doanh nghiệp mới chính thức đổi tên từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, trong khi tiếp tục sử dụng thương hiệu LPBank.



Chỉ vài tháng sau lần thay nhận diện năm 2023, Brand Finance ghi nhận LPBank trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, với giá trị thương hiệu gần 249 triệu USD.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 LPBank lập kỷ lục với 14.269 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, ROE đạt 25,2%. Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt khoảng 615.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm gần 5.973 tỷ đồng.



Vinamilk: Cuộc “lột xác” lớn sau gần nửa thế kỷ

Ngày 6/7/2023, Vinamilk công bố bộ nhận diện thương hiệu mới sau 47 năm hình thành và phát triển. Thay đổi nổi bật nhất là việc từ bỏ dạng logo oval quen thuộc để chuyển sang logo chữ Vinamilk được thiết kế riêng, mang phong cách phóng khoáng và trẻ trung hơn. Hệ thống nhận diện sử dụng một bảng màu rộng lấy cảm hứng từ văn hóa, ẩm thực và đời sống Việt Nam, qua đó kết hợp yếu tố di sản với tinh thần hiện đại và tham vọng quốc tế. Việc đổi logo gắn với mục tiêu chuyển Vinamilk từ một thương hiệu sữa hàng đầu thành một doanh nghiệp thực phẩm có vị thế lớn hơn trên thị trường toàn cầu. Đây có thể coi là lần đổi logo mang lại thành công nhất của Vinamilk trong lịch sử.



Ba năm sau, Vinamilk vẫn duy trì vị trí cao trên bản đồ thương hiệu sữa thế giới. Brand Finance năm 2026 định giá thương hiệu khoảng 2,6 tỷ USD, nằm trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất khoảng 35.034 tỷ đồng, tăng 17,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 6.914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 5.643 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ.



ACV: Nhận diện mới xuất hiện trong giai đoạn hàng không tăng tốc đầu tư

Khác với nhiều doanh nghiệp trong danh sách, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) không có một thông cáo công khai riêng xác định ngày ra mắt logo mới và giải thích chi tiết từng thành phần đồ họa. Tuy nhiên, các tài liệu chính thức của doanh nghiệp cho thấy nhận diện thương hiệu mới đã được triển khai vào cuối năm 2024; đến tháng 12/2024, ACV đã sử dụng cụm từ “nhận diện thương hiệu mới của ACV” cùng thông điệp “Vững bước vươn xa”.

Sau khi thay đổi nhận diện, ACV tiếp tục có mặt trong Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025 và 2026.

Năm 2025, ACV đạt tổng doanh thu khoảng 24.534 tỷ đồng, tăng 12%, lợi nhuận trước thuế đạt 13.472 tỷ đồng, tăng 6%. Sang nửa đầu năm 2026, hệ thống cảng hàng không do ACV quản lý phục vụ khoảng 60,5 triệu lượt hành khách, trong bối cảnh doanh nghiệp đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án lớn như sân bay Long Thành.



Petrovietnam: Ngọn lửa chuyển xanh khi tập đoàn bước sang lĩnh vực năng lượng

Năm 2025 đánh dấu một trong những lần thay đổi nhận diện lớn nhất của Petrovietnam, gắn với việc doanh nghiệp chuyển sang vị thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Nhãn hiệu mới được phê duyệt ngày 20/6/2025, trong khi hệ thống nhận diện thương hiệu mới được ban hành đầy đủ vào tháng 10 cùng năm. Điểm đáng chú ý nhất là ngọn lửa truyền thống chuyển sang màu xanh, đi cùng chữ PETROVIETNAM màu xanh biển. Sự thay đổi này phản ánh quá trình dịch chuyển từ một tập đoàn tập trung chủ yếu vào dầu khí sang mô hình công nghiệp - năng lượng rộng hơn, đồng thời nhấn mạnh định hướng chuyển dịch năng lượng, phát triển xanh và ứng dụng công nghệ.



Hoạt động kinh doanh của tập đoàn sau tái định vị đang ở quy mô rất lớn. 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn Petrovietnam đạt khoảng 734.700 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu hợp nhất đạt 445.400 tỷ đồng, tăng 39%; đóng góp ngân sách Nhà nước khoảng 88.900 tỷ đồng, tăng 27%.



Sacombank: Chữ S trong vòng tròn mở ra giai đoạn mới

Ngày 25/12/2025, Sacombank công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo mới nổi bật với chữ S cách điệu nằm trong một vòng tròn. Theo Sacombank, chữ S không chỉ đại diện cho tên ngân hàng mà còn liên tưởng tới dòng chảy tiền tệ, hình dáng Việt Nam và ba giá trị Stability - Sustainability - Success, tương ứng với ổn định, bền vững và thành công. Vòng tròn thể hiện sự an toàn, toàn vẹn và dòng chảy tài chính liên tục.

Trong quý II/2026, tổng thu nhập hoạt động của Sacombank đạt mức kỷ lục khoảng 9.950 tỷ đồng, tăng 28,1%. Tuy nhiên, do ngân hàng chủ động trích lập hơn 7.000 tỷ đồng dự phòng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ đạt khoảng 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6%. Đây là giai đoạn Sacombank vừa làm mới thương hiệu, vừa xử lý những vấn đề tài chính tồn đọng để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển tiếp theo.



Petrolimex: Làm mới thương hiệu 70 năm tuổi trong thời kỳ chuyển dịch năng lượng

Ngày 3/2/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Doanh nghiệp xác định đây không đơn thuần là thay đổi hình thức mà là một phần của chiến lược tái định vị Petrolimex trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số và hành vi khách hàng thay đổi.

Nhận diện mới được xây dựng xoay quanh ba giá trị cốt lõi “Di sản - Tận tâm - Tiên phong”, vừa kế thừa lịch sử gần 70 năm vừa thể hiện tham vọng chuyển từ hình ảnh một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu truyền thống sang nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ năng lượng và trải nghiệm khách hàng hiện đại hơn.



Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng bán của Petrolimex vượt 10 triệu m3/tấn, tăng 14,2%; doanh thu hợp nhất đạt khoảng 215.000 tỷ đồng, tăng 49%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.960 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%.



Vingroup: Chỉ dịch chuyển 5 ngôi sao nhưng gửi đi thông điệp mới

Tháng 8/2026, đúng dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Vingroup đưa vào sử dụng logo nhận diện mới. Đây là trường hợp thay đổi ít về hình thức nhất trong danh sách. Tập đoàn vẫn giữ cánh chim vàng, nền đỏ và dòng chữ VINGROUP, nhưng chuyển 5 ngôi sao từ phía dưới lên phía trên cánh chim.

Theo giải thích của Vingroup, 5 ngôi sao tiếp tục đại diện cho mục tiêu duy trì chuẩn mực chất lượng 5 sao, trong khi vị trí mới thể hiện lý tưởng hướng tới những đỉnh cao cao hơn. Việc giữ gần như toàn bộ DNA nhận diện cũ cho thấy Vingroup lựa chọn kế thừa giá trị thương hiệu đã hình thành, thay vì thực hiện một cuộc “thay áo” hoàn toàn.



6 tháng đầu năm 2026, Vingroup đạt doanh thu thuần hợp nhất 222.300 tỷ đồng, tăng 72,5%, lợi nhuận sau thuế khoảng 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.