Ngoại trưởng Trung Quốc nối lại Đối thoại chiến lược với Anh sau 7 năm

Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Anh và đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Trung-Anh lần thứ 10, thăm Ireland và tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 tại Đức từ 12-17/2.

Tại Hội nghị An ninh Munich, ông sẽ có bài phát biểu tại một sự kiện về Trung Quốc nhằm chia sẻ lập trường của nước này về các vấn đề quốc tế lớn theo chủ đề của hội nghị.

Đây là đối thoại chiến lược đầu tiên giữa Trung Quốc và Anh được tổ chức kể từ năm 2018.

Ông Vương Nghị sắp thăm Anh, nối lại Đối thoại chiến lược giữa 2 nước sau 7 năm

Mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc từng có thời gian xấu đi liên quan đến lập trường hai bên trong một số vấn đề, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Công Đảng lên nắm quyền vào tháng 7/2024, quan hệ hai nước đã cải thiện đáng kể. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil vào tháng 11/2024.

Ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng gặp nhau hồi tháng 7/2024 tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Viêng Chăn, Lào. Tháng 10 cùng năm, ông Lamy thăm Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 1/2025 của Bộ trưởng Tài chính Anh Reeves, hai bên đã khởi động lại Đối thoại Kinh tế và Tài chính tại Bắc Kinh sau 6 năm gián đoạn.

Tiếp theo chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tới New York, chủ trì một hội nghị cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 18/2 với chủ đề “Thực hành chủ nghĩa đa phương, cải cách và hoàn thiện quản trị toàn cầu”, khi Trung Quốc đang là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 2.

Trước đó, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông cho biết, đây là “cơ hội tốt” để tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Ông Rubio hiện đang phải chịu các lệnh trừng phạt cấm nhập cảnh của Trung Quốc.

Sau lịch trình tại Mỹ, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Johannesburg, Nam Phi từ 20-21/2.