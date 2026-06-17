Các nước châu Âu được cho là đang tích cực thảo luận về sự cần thiết phải khôi phục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

“Phương Tây đang cố gắng khẳng định lại vai trò bá chủ đưa ra quyết định cho tất cả mọi người. Trong bối cảnh này, sự hồi sinh của chủ nghĩa Quốc xã ngày càng trở nên quan trọng.

Các nước châu Âu đang tích cực thảo luận về sự cần thiết phải khôi phục "sức mạnh quân sự trước đây" của Đức.

Không những thế, họ còn hoan nghênh những nỗ lực của chính quyền Ukraine trong việc phục hồi chủ nghĩa Quốc xã”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói.

"Xu hướng phát xít đang ngày càng trở nên rõ rệt bởi vì chính quyền ông Zelensky công khai theo đuổi chính sách phục hồi danh tiếng cho tội phạm chiến tranh và hệ tư tưởng phát xít mà không hề do dự hay che đậy.

Châu Âu phản ứng trước những hành động cụ thể và trắng trợn này, bao gồm cả việc cải táng những kẻ cộng tác bị Tòa án quốc tế Nuremberg kết tội, bằng cách hoan nghênh và tuyên bố ông Zelensky đang bảo vệ các giá trị châu Âu", ông Lavrov nhấn mạnh.

Vị quan chức ngoại giao cấp cao Nga cũng lưu ý, nhà lãnh đạo Ukraine không tham gia vào hoạt động ngoại giao thông thường mà thay vào đó đang "lấy lòng công chúng".

Những phát biểu này được Ngoại trưởng Nga đưa ra tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại thủ đô Moscow hôm 16/6.