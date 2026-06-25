Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây cho biết, Mỹ đã thay đổi lập trường liên quan đến các nhượng bộ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Các thỏa thuận sơ bộ giữa Nga và Mỹ về lệnh ngừng bắn và việc khởi động đàm phán để giải quyết vấn đề Ukraine đạt được tại cuộc họp ở Anchorage, đã vấp phải những yêu cầu mới từ Mỹ”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Ông Lavrov đưa ra bình luận này trong bài phát biểu tại Diễn đàn Khoa học và Chuyên gia Quốc tế “Primakov Readings” lần thứ 12 diễn ra tại Moscow hôm 24/6.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, trước khi bắt đầu các cuộc tiếp xúc trực tiếp tại Alaska vào tháng 8/2025, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã đến thăm Nga và trình bày một gói đề xuất cụ thể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xem xét các sáng kiến này và sau đó trong một cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống đồng ý với khuôn khổ được đề xuất, cam kết giải quyết một số chi tiết kỹ thuật.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga đã thể hiện thiện chí thỏa hiệp vì mục đích giảm leo thang căng thẳng ở giai đoạn đó. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, các bên đang thảo luận về sự thay đổi lập trường của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga chỉ rõ, phía Mỹ bắt đầu tuyên bố thỏa thuận đạt được trước đó là không hiệu lực và đang yêu cầu phía Nga nhượng bộ thêm những điều không nằm trong thỏa thuận ban đầu.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga ban đầu không hề nhượng bộ, mà chỉ bày tỏ sự đồng ý với một lệnh ngừng bắn tạm thời để chuyển sang đối thoại ngoại giao rộng rãi, với kỳ vọng việc thực hiện các mục tiêu này sẽ được tiến hành từng bước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai tái khẳng định lập trường cơ bản của Nga đối với tiến trình hòa bình.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông không thấy lý do hay căn cứ thuyết phục nào để từ bỏ các thỏa thuận Istanbul đã đạt được trước đó về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh đến việc không nên sửa đổi những thông số đã được các bên nhất trí ở giai đoạn đàm phán trước đó.