Ngày 18/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo, Anh sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục cấp UAV cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo tờ Sunday Times, trong 6 tháng qua, lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV Nyan, do BAE Systems và một công ty khác của Anh sản xuất, để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Anh Andy Burnham mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine “100%”.

"Chúng tôi không phải là những người bạn chỉ tốt khi thuận lợi. Chúng tôi sẽ luôn có mặt khi Ukraine cần giúp đỡ và điều đó sẽ không thay đổi", ông Burnham nói.

Ngày 18/8, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Nga Pavel Zarubin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói: "Tôi thấy tiếc cho nước Anh nếu họ có ý định sát cánh cùng Ukraine đến cùng".

“Tổng thống Putin đã cảnh báo, chúng ta có quyền hành động ở bất kỳ khu vực nào trên đại dương thế giới, nếu bất cứ ai xâm phạm lợi ích hoặc tài sản của chúng ta.

Chúng ta hoàn toàn có quyền coi việc Anh công khai tuyên bố trực tiếp sử dụng lực lượng tên lửa của mình để tấn công Nga là tham gia vào cuộc chiến, với tất cả những hậu quả kèm theo”, ông Lavrov nói thêm.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công, nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng biển, địa điểm năng lượng và kho hàng của Nga.

Trong một số trường hợp, UAV cũng đã tấn công các khu dân cư, bao gồm tòa nhà chung cư cao tầng và nhà ở.

Tuần trước, một vụ tấn công vào khu công nghiệp và dân sự ở Nizhnekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga đã khiến 13 người thiệt mạng.

Trước đó, hôm 18/7, một cuộc tấn công tại kho hàng Wildberries ở Kotovsk, vùng Tambov đã khiến 7 công nhân thiệt mạng.

Một trong những cuộc tấn công gây thương vong nặng nề nhất của Ukraine nhằm vào Nga diễn ra hồi tháng 5/2026, khi 1 UAV đã nhắm trúng ký túc xá trường học ở thành phố Starobelsk thuộc vùng Donbass, khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh.