Phát biểu trên Fox News , Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết đề xuất mới từ Iran "tốt hơn những gì chúng tôi nghĩ", song ông nhấn mạnh rằng một thỏa thuận trong tương lai phải ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Rubio từ chối bình luận về việc liệu đề xuất này có được Tổng thống Donald Trump chấp nhận hay không, hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận, và cho rằng tổng thống sẽ tự quyết định.

"Vấn đề hạt nhân chính là lý do khiến chúng ta rơi vào tình trạng hiện nay... Chương trình hạt nhân của Iran vẫn là vấn đề cốt lõi", ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cảnh báo Iran đang tìm cách kéo dài thời gian và nhấn mạnh Washington cần đảm bảo mọi thỏa thuận trong tương lai phải "ngăn chặn dứt khoát" khả năng Tehran nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân.

"Họ là những nhà đàm phán rất giàu kinh nghiệm, và chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết, bất kỳ cam kết nào được thực hiện, đều phải ngăn chặn dứt khoát việc họ nhanh chóng tiến tới vũ khí hạt nhân bất kỳ thời điểm nào", ông Marco Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý những bất ổn trong nội bộ Iran có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán, đồng thời đặt câu hỏi về thẩm quyền thực sự của những người đưa ra đề xuất từ phía Iran.

"Vẫn còn những câu hỏi về việc người gửi đề xuất có thẩm quyền đưa ra đề nghị đó hay không… và ý nghĩa của nó là gì. Một trong những trở ngại ở đây là các nhà đàm phán của chúng tôi không chỉ đàm phán với người Iran. Những người Iran đó sau đó lại phải đàm phán với những người khác để tìm ra những gì họ có thể đồng ý, những gì họ có thể đề nghị, những gì họ sẵn sàng làm, thậm chí cả những người mà họ sẵn sàng gặp gỡ", ông Marco Rubio nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, ông chưa từng có liên hệ trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

"Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Ngoại trưởng Iran. Hầu hết các cuộc trao đổi đều mang tính gián tiếp".

Đề cập tình hình quân sự, Ngoại trưởng Mỹ nhận định Iran đã sử dụng khoảng một nửa kho tên lửa trước khi các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu. Ông cho rằng năng lực sản xuất của Tehran hiện bị suy giảm, đồng thời tuyên bố nước này "không còn lực lượng hải quân".

Ngoài ra, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các tuyến hàng hải, đặc biệt là eo biển Hormuz. Theo ông, việc kiểm soát các eo biển then chốt có thể tạo ra sức ép kinh tế tương đương với vũ khí hạt nhân.

"Eo biển về cơ bản giống như một vũ khí hạt nhân về mặt kinh tế", ông nhận định.