Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã có chặng dừng chân tại Brussels trước khi bắt đầu chuyến thăm theo lịch trình tới Peru và Brazil vào cuối tuần này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell và người sắp kế nhiệm ông Borrell- bà Kaja Kallas cũng như Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, tập trung bàn thảo về vấn đề hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp với Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Brussels, giữa lúc các đồng minh châu Âu quan ngại Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể từ bỏ việc viện trợ quân sự cho Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã lên tiếng trấn an: "Chúng tôi có một chương trình nghị sự rất quan trọng và cấp bách trong vài tháng tới. Như tôi đã nói với Tổng thư ký NATO, Tổng thống Joe Biden hoàn toàn có ý định sẽ tận dụng từng ngày để tiếp tục làm những gì chúng tôi đã làm trong bốn năm qua. Đó là củng cố liên minh này, một liên minh rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ, an ninh của các quốc gia trên khắp châu Âu, và chúng tôi sẽ làm điều đó. Cũng trên tinh thần như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mọi thứ chúng tôi đang làm cho Ukraine để đảm bảo rằng họ có khả năng tự vệ hiệu quả trước Nga".

Theo ông Blinken, các quan chức trong chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden đang nỗ lực cung cấp tất cả khoản viện trợ được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho Ukraine trước đó.

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang ở thời điểm quan trọng, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha ngày 13/11 tại Brussels, đã tập trung trao đổi về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm pháo binh, hệ thống phòng không, xe bọc thép và đạn dược cần thiết khác.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha lưu ý rằng: "Việc phòng thủ của Ukraine không thể bị trì hoãn và chờ đợi thêm nữa. Mỗi ngày, Nga đều ném bom vào cơ sở hạ tầng quan trọng, năng lượng, bến cảng, bệnh viện và trường học của chúng tôi".

Ngoài vấn đề hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ucraina, chuyến công du châu Âu lần này của Ngoại trưởng Mỹ còn nhằm khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Anthony gọi đó là “cơ hội tuyệt vời” khi có cuộc gặp với bà Kaja Kallas – người được đề cử làm đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại mới của EU tại Brussels, thay thế ông Borrell, thảo luận về “các vấn đề quan trọng nhất - hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu đạt được thông qua quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương vững mạnh”.

Bà Kallas cũng nhấn mạnh “mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là quan hệ đối tác kinh tế và an ninh lớn nhất thế giới. Cũng như mọi quan hệ đối tác khác, nó phải được xây dựng dựa trên những gì hiệu quả nhất cho cả hai bên. Điều này sẽ không thay đổi”.

Với chuyến công du khẩn lần này, sứ mệnh mà nhà ngoại giao Mỹ đang gánh vác cho thấy nỗ lực gấp gáp của Mỹ nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh quan trọng trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden kết thúc.