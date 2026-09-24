HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong lúc hòa đàm

Hoàng Vân
|

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt, khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngày 23/9, Ukraine và 51 đồng minh đã ra tuyên bố yêu cầu Nga chấp nhận "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện", để các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra.

Tuyên bố này, với sự ký kết của EU và các quốc gia thành viên, Anh, Canada và Australia, được công bố trước khi Hội đồng Bảo an họp để thảo luận về cuộc xung đột.

“Chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Châu Âu, dù nghĩ gì đi nữa, chỉ muốn tạm dừng, và muốn lợi dụng điều đó để cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc họp.

Ông Lavrov cho biết thêm, Ukraine "rõ ràng và trắng trợn đang sử dụng các phương pháp khủng bố", ám chỉ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự ở Nga.


Ukraine và các đồng minh đã đưa ra yêu cầu ngừng bắn chưa đầy 4 ngày, sau khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Moscow của Nga.

Cuộc tấn công đã khiến 2 thường dân thiệt mạng ở vùng ngoại ô, làm hư hại một nhà máy lọc dầu, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, cuộc tấn công "chưa từng có" này có sự tham gia của hơn 1.600 UAV từ mọi hướng.

Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn sau các cuộc tấn công như vậy, nhưng Nga đã bác bỏ.

Nga khẳng định, họ sẽ chỉ ngừng hành động quân sự khi cả hai bên cùng tìm kiếm một giải pháp toàn diện, nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột.

Theo RT
Ai sẽ gánh khoản nợ được ví như "bom hẹn giờ" của dự án do Trung Quốc tài trợ tại một nước ASEAN?
Tags

Sergey Lavrov

Ukraine

ngừng bắn

EU

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

00:49
Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

01:38
Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

00:39
Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

01:07
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại