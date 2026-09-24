Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong lúc hòa đàm

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt, khi các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngày 23/9, Ukraine và 51 đồng minh đã ra tuyên bố yêu cầu Nga chấp nhận "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện", để các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra.

Tuyên bố này, với sự ký kết của EU và các quốc gia thành viên, Anh, Canada và Australia, được công bố trước khi Hội đồng Bảo an họp để thảo luận về cuộc xung đột.

“Chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Châu Âu, dù nghĩ gì đi nữa, chỉ muốn tạm dừng, và muốn lợi dụng điều đó để cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc họp.

Ông Lavrov cho biết thêm, Ukraine "rõ ràng và trắng trợn đang sử dụng các phương pháp khủng bố", ám chỉ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự ở Nga.





Ukraine và các đồng minh đã đưa ra yêu cầu ngừng bắn chưa đầy 4 ngày, sau khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Moscow của Nga.

Cuộc tấn công đã khiến 2 thường dân thiệt mạng ở vùng ngoại ô, làm hư hại một nhà máy lọc dầu, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, cuộc tấn công "chưa từng có" này có sự tham gia của hơn 1.600 UAV từ mọi hướng.

Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn sau các cuộc tấn công như vậy, nhưng Nga đã bác bỏ.

Nga khẳng định, họ sẽ chỉ ngừng hành động quân sự khi cả hai bên cùng tìm kiếm một giải pháp toàn diện, nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột.