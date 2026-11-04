Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng đáp trả nếu châu Âu quyết định khơi mào xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra với châu Âu và nếu điều đó thực sự xảy ra, cuộc chiến sẽ diễn ra rất ngắn. Tuyên bố này được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra tại Hội nghị Quốc tế Minsk lần thứ IV về An ninh Á-Âu.

Nga không muốn chiến tranh với châu Âu và không có kế hoạch tấn công châu lục này như các chính trị gia phương Tây thường nói.

Tuy nhiên, Nga thừa nhận châu Âu có thể sẽ khơi mào một xung đột vũ trang, bất chấp mọi lời cảnh báo. Trong trường hợp đó, cuộc chiến sẽ rất khác biệt và cực kỳ ngắn. Nga đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc xâm lược nào.

"Nhưng nếu châu Âu, như những gì họ đang đe dọa, tự mình chuẩn bị cho chiến tranh và sẽ khơi mào nó, chúng tôi sẵn sàng cho cuộc chiến này, nhưng nó sẽ rất khác biệt và cực kỳ ngắn."

Ngoại trưởng Lavrov cũng phát biểu rằng hiện tại không có triển vọng nào cho một cuộc hội thoại thực chất với EU, khi EU đang quân sự hóa rất nhanh chóng, biến thành một khối quân sự và rất hung hăng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga không có bất kỳ lý do gì để tấn công châu Âu, vì Nga đã có đủ lãnh thổ.

Đồng thời, ông gọi các phát biểu của các chính trị gia châu Âu không chỉ là sự xô lệch thực tế mà là một hành vi cố tình khiêu khích để kiếm thêm tiền từ ngành quốc phòng.

Đồng thời, nếu châu Âu đột nhiên quyết định mình là bên mạnh nhất và bắt đầu một cuộc chiến với Nga, Nga sẽ đưa vào sử dụng tất cả các phương tiện hiện có, gồm cả hạt nhân.

Theo Topwar



