Ngoài trữ lượng 303 tỷ thùng dầu, Venezuela còn những ‘mỏ vàng’ nào?

Ngay sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn nhanh chóng khôi phục sản lượng dầu mỏ của nước này và mở rộng ngành khai thác khoáng sản.

“Các bạn có thép, khoáng sản, các loại khoáng sản quan trọng. Các bạn có lịch sử khai thác mỏ tuyệt vời nhưng đã bị mai một” Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói.

Vậy Venezuela có những tài nguyên quan trọng nào?

Trữ lượng dầu mỏ (đã được phát hiện) lớn nhất thế giới

Venezuela có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh là lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỷ thùng tính đến năm 2023, gấp hơn 5 lần so với Mỹ (55,25 tỷ thùng).

Venezuela cũng là một trong những thành viên sáng lập của OPEC vào tháng 9/1960 cùng với Iran, Iraq, Kuwait và Ả Rập Xê Út.

Trữ lượng dầu mỏ của Venezuela tập trung chủ yếu ở Vành đai Orinoco, một khu vực rộng lớn ở phía đông đất nước trải dài trên diện tích khoảng 55.000 km² (21.235 dặm vuông), do công ty dầu khí nhà nước Venezuela, Petroleos de Venezuela (PDVSA), kiểm soát.

Vành đai Orinoco chứa dầu thô siêu nặng, có độ nhớt và mật độ cao, khiến việc khai thác khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với dầu thô thông thường. Do đó, nó thường được bán với giá thấp hơn so với các loại dầu thô nhẹ hơn, ngọt hơn, chẳng hạn như dầu thô khai thác từ đá phiến của Mỹ.

Việc tinh chế dầu từ khu vực này đòi hỏi các kỹ thuật tiên tiến mà Mỹ sở hữu, đặc biệt là ở các bang Texas và Louisiana.

Trữ lượng khí tự nhiên top 9 thế giới

Venezuela đứng thứ chín trên thế giới về trữ lượng khí tự nhiên.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tính đến năm 2023, trữ lượng khí đốt của Venezuela đạt khoảng 5,5 nghìn tỷ mét khối (195 nghìn tỷ feet khối), chiếm 73% tổng trữ lượng khí tự nhiên ở Nam Mỹ.

Hầu hết các nguồn dự trữ này đều liên quan đến dầu thô, với khoảng 80% lượng khí đốt tự nhiên được sản xuất là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất dầu mỏ.

Trữ lượng vàng lớn nhất Nam Mỹ

Venezuela sở hữu trữ lượng vàng chính thức lớn nhất ở Mỹ Latinh.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, tổ chức giám sát lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, trữ lượng vàng của Venezuela xấp xỉ 161,2 tấn, trị giá hơn 23 tỷ đô la theo giá thị trường hiện nay.

Venezuela cũng được cho là nắm giữ một số nguồn tài nguyên vàng chưa được khai thác quan trọng nhất, nhưng dữ liệu chính thức đã lỗi thời.

Năm 2011, cựu Tổng thống Hugo Chavez đã công bố kế hoạch khai thác mỏ Orinoco, theo đó sẽ thăm dò, quốc hữu hóa và xuất khẩu kim loại. Vào tháng 2/2016, ông Maduro bắt đầu phát triển hơn nữa khu vực này, với 12% diện tích đất nước được dành cho khai thác mỏ trên nhiều bang. Chính phủ cho biết sẽ khai thác cả kim cương, niken, coltan và đồng.

Năm 2018, ông Maduro công bố “Kế hoạch Vàng” để khuyến khích đầu tư vào vàng sau khi ký kết các thỏa thuận khai thác với một số công ty nước ngoài trị giá ước tính 5,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào trong số này thành hiện thực, và hầu hết các mỏ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang phi nhà nước.

Một báo cáo khoáng sản năm 2018 của Bộ Phát triển Khai thác Sinh thái Venezuela ước tính rằng nước này nắm giữ ít nhất 644 tấn vàng, nhưng chính phủ Venezuela tuyên bố rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Danh mục khoáng sản khác của Venezuela (ước tính năm 2018) Trữ lượng than được chứng nhận khoảng 3 tỷ tấn 14,68 tỷ tấn quặng sắt, trong đó 3,6 tỷ tấn đã được chứng minh 407.885 tấn trữ lượng niken Bauxite đã được đo lường lên tới 99,4 triệu tấn Trữ lượng kim cương được báo cáo lên tới 1.020 triệu carat tại Vành đai Khai thác Orinoco và 275 triệu carat chỉ riêng ở khu vực Guanaimo

Theo Aljazeera