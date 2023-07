Ngoại tình dưới góc độ khoa học: 4 sự thật mà các cặp vợ chồng cần biết

Ngoại tình hay bị phản bội là điều đương nhiên không cặp vợ chồng, cặp đôi nào mong muốn. Vậy nhưng tại sao chuyện ấy vẫn nhan nhản diễn ra trong rất nhiều mối quan hệ. Các nhà tâm lý học đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân cũng như những cảm xúc sâu thẳm khiến một người dấn thân vào những chuyện ngoài luồng.

Dưới đây là 4 sự thật trần trụi về ngoại tình được các nhà nghiên cứu công bố.

1. Người phụ thuộc kinh tế vào đối phương có khả năng sẽ ngoại tình cao hơn

Năm 2015, Tạp chí American Sociological Review (Hoa Kỳ) đã thực hiện một cuộc khảo sát với 2800 người trong độ tuổi 18-32. Kết quả cho thấy: Một người hoàn toàn phụ thuộc về kinh tế vào người bạn đời của họ có nhiều khả năng sẽ trở nên không chung thủy.

Điều này đặc biệt đúng trong những gia đình mà người chồng có thu nhập ít hơn người vợ và không có đủ khả năng trở thành trụ cột kinh tế. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng nếu cùng phải phụ thuộc nửa kia về chuyện tiền nong, thì đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ. Khoảng 15% đàn ông hoàn toàn phụ thuộc vào tài chính của vợ đã ngoại tình, trong khi đó con số ấy chỉ là 5% đối với nữ giới.

Tranh minh họa

2. Mức độ đau khổ vì bị lừa dối phụ thuộc vào khái niệm "ngoại tình"

Đàn ông đau khổ vì đối phương ngoại tình thể xác, phụ nữ đau khổ vì đối phương ngoại tình cảm xúc.

Theo nhận định của các chuyên gia tâm lý: Ngoại tình cảm xúc (ngoại tình tư tưởng) là tình trạng một người đang có tình ý, cảm xúc với một đối tượng không phải người yêu/người bạn đời của mình và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Trong khi đó, ngoại tình thể xác là cấp độ ngoại tình cao hơn, khi một người có cảm xúc và đã tiếp xúc thân mật với đối tượng không phải người yêu/người bạn đời của mình.

Tranh minh họa

Năm 2013, các tiến sĩ Tâm lý học: Daniel J. Kruger (Đại học Michigan, Mỹ), Maryanne L. Fisher (Đại học Saint Mary's, Canada), và Carey J. Fitzgerald (Đại học Oakland, Mỹ) đã tiến hành một nghiên cứu có tên "Was That Cheating? Perceptions Vary by Sex, Attachment Anxiety, and Behavior" (Tạm dịch: Như thế có phải là ngoại tình không? Nhận thức phân loại theo giới tính, các mối lo lắng và hành vi).

Theo như kết quả đã được công bố trên tạp chí Evolutionary Psychology, hầu hết đàn ông (80% trên tổng số người tham gia khảo sát) thừa nhận họ có thể sẽ nổi giận nếu một nửa của họ có sự tiếp xúc thân mật về mặt thân thể với người khác. Họ thừa nhận rằng ngay cả khi cô ấy không yêu cái gã kia, thì họ cũng khó lòng có thể tha thứ được.

Trong khi đó, 75% phụ nữ tham gia khảo sát cảm thấy đau khổ khi người đàn ông của họ phải lòng một cô gái khác, hơn là khi anh ta làm tình với cô ấy. Còn nếu anh ấy chỉ làm tình mà không yêu cô ta, thì họ có thể chấp nhận làm lơ.

3. Niềm tin "ai cũng có thể bị lừa dối, trừ mình" có ở tất cả mọi người

Nói cách khác, mọi người có xu hướng tin rằng ai cũng có thể ngoại tình, còn người yêu/bạn đời của mình thì không.

Năm 2015, Sarah J. Watkins (tiến sĩ Triết học thuộc Khoa Tâm thần và Khoa học hành vi, Đại học Mc Master, Canada) cùng Susan D. Boon (tiến sĩ Tâm lý học tại Đại học Calgary, Canada) đã tiến hành một khảo sát với 210 sinh viên đang có mối quan hệ tình cảm, để tìm hiểu kỳ vọng và niềm tin của mọi người về sự chung thủy hoặc chân thật của đối phương.

Kết quả được công bố trên Tạp chí Social and Personal Relationships cho biết: Chỉ có 9% số người tham gia khảo sát tin rằng người yêu hoặc người bạn đời của mình có khả năng sẽ lừa dối mình. 91% còn lại đều nói rằng họ nghĩ đối phương sẽ luôn chung thủy.

Tranh minh họa

4. Mối quan hệ vẫn có thể hồi phục sau khi một trong hai người ngoại tình

M. Gary Neuman - Người sáng lập chương trình "Creating your best mariage" cho rằng việc chữa lành một mối quan hệ sau khi một trong hai người gian dối không phải là một điều xa vời, không thể thực hiện.

Theo đó, M. Gary Neuman chỉ ra ba điều buộc phải có nếu các cặp đôi muốn cứu vãn tình cảm của mình:

Thứ nhất, người lừa dối phải cảm thấy hối hận và muốn thay đổi hành vi của họ.

Thứ hai, người bị lừa dối phải đảm bảo đối phương đã hoàn toàn ngừng lừa dối.

Thứ ba, người bị lừa dối không nên hỏi những câu hỏi nhạy cảm về chính xác những gì đã xảy ra giữa đối phương và người thứ ba.

Khi lựa chọn yêu thương và gắn bó với một người, ai cũng mong rằng có thể sẽ cùng người ấy đi đến cuối cuộc đời. Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ và những điều không như ý nhưng mong bạn có đủ bình tĩnh và thật tỉnh táo để vượt qua cơn sóng gió mang tên ngoại tình.