HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngoại thành Hà Nội có nơi ngập gần 1m, cấm xe qua nhiều tuyến đường

Minh Tuệ
|

Trước tình trạng mưa lớn, nhiều điểm ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phân luồng, cấm xe đi vào nhiều tuyến đường qua các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.

Tại các Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát , tuyến đường 421B (đường 81B cũ) tại Km11+460 hiện ngập sâu khoảng 90 cm, trong khi nhánh N1 tại Km11+400 ngập khoảng 30 cm. Các vị trí này hiện không bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến 421B.

Ngập úng Hà Nội gần 1m cấm xe qua nhiều tuyến đường tại kiều Phú , Quốc Oai - Ảnh 1.

Tuyến đường 421B (81B cũ) có đoạn ngập sâu gần 1m.

Cơ quan chức năng cấm tất cả các xe đi qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai): Di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long.

Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai): Di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo QL6 → đường mòn Hồ Chí Minh → Đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.

Trên địa bàn các xã An Khánh, Hưng Đạo , hiện tại Cầu 72II tại Km8+400 ngập sâu khoảng 30cm, không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông. Các phương tiện bị cấm lưu thông qua vị trí ngập, và đi theo hướng phân luồng như sau:

Cầu 72II đường 423 (72 cũ): Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi Đại lộ Thăng Long về Hà Đông.

Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Thời gian thực hiện việc cấm xe, phân luồng từ ngày 16/9 đến khi hết ngập.

Ngập úng Hà Nội gần 1m cấm xe qua nhiều tuyến đường tại kiều Phú , Quốc Oai - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn tài xế không đi qua điểm ngập.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội được đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng và phù hợp với tình trạng mưa lũ , ngập úng tại khu vực trên, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Tags

Sở Xây dựng Hà Nội

quốc oai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

00:58
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại