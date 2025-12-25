Ngoài 'tài xế Be 1,6 tỷ' thì đây là những shipper thu nhập gây choáng khác: Có người doanh thu gần 6 tỷ đồng/6 năm, ngày giao 700 đơn hàng

Hiện nay, mạng xã hội Việt Nam xôn xao trước thông tin một shipper Be đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 năm hoạt động. Theo phía nền tảng, đây là doanh thu tổng ghi nhận trên hệ thống, bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau, chưa trừ chiết khấu, thuế và các chi phí vận hành. Dù vậy, con số này vẫn được xem là hiếm gặp trong lĩnh vực giao hàng.

Shipper Be gây xốt trên mạng xã hội trong những ngày qua. Ảnh: MXH

Từ câu chuyện này, nhiều trường hợp shipper khác tại Việt Nam và nước ngoài cũng được nhắc lại, cho thấy nghề giao hàng hoàn toàn có thể mang về thu nhập rất cao nếu chấp nhận cường độ làm việc lớn và duy trì trong thời gian dài.

Zhang Xueqiang – tích lũy hơn 5 tỷ đồng sau 5 năm làm nghề

Zhang Xueqiang làm shipper giao đồ ăn tại Thượng Hải và bắt đầu công việc này từ khi còn rất trẻ. Trong vòng 5 năm, tổng thu nhập của anh đạt khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc chạy đơn đều đặn mỗi ngày.

Zhang trong một lần đi giao hàng cho khách. Ảnh: setn

Theo chia sẻ, Zhang gần như không nghỉ làm trong tuần, thường xuyên nhận ca dài và ưu tiên các khung giờ cao điểm. Nhờ chi tiêu tiết kiệm và ít phát sinh chi phí cá nhân, anh tích lũy được phần lớn số tiền kiếm được, trở thành “triệu phú” theo cách gọi của truyền thông địa phương.

Chen Si – “vua giao hàng” kiếm hơn 3,5 tỷ đồng trong 3 năm

Chen Si là một trong những shipper gây chú ý tại Trung Quốc khi công bố mức thu nhập hơn 1 triệu nhân dân tệ chỉ sau 3 năm làm nghề. Anh được cộng đồng mạng gọi là “vua giao hàng” nhờ số lượng đơn hoàn thành mỗi ngày vượt xa mặt bằng chung.

Chen Si gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc. Ảnh: MXH

Để đạt được thành tích này, Chen Si thường xuyên làm việc với cường độ rất cao, sẵn sàng chạy liên tục nhiều giờ liền và thậm chí chạy bộ để kịp thời gian giao hàng. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận công việc này đòi hỏi sức khỏe tốt và khả năng chịu áp lực lớn.

Shipper Trung Quốc thu nhập 105 triệu đồng mỗi tháng, tích lũy gần 4 tỷ đồng sau 3 năm

Một trường hợp khác được lan truyền mạnh trên mạng xã hội là một shipper có mức thu nhập trung bình khoảng 105 triệu đồng mỗi tháng. Con số này khiến nhiều người bất ngờ bởi cao gấp nhiều lần thu nhập phổ biến của nghề giao hàng.

Shipper làm việc 21 giờ/ngày. Ảnh: MXH

Theo chia sẻ, trong suốt khoảng 3 năm, người này gần như dành trọn thời gian ngoài đường, có ngày chỉ ngủ 3–4 tiếng để chạy đơn liên tục. Đổi lại, tổng số tiền tích lũy lên tới gần 4 tỷ đồng, đủ để mua nhà, nhưng cũng đi kèm lịch sinh hoạt và sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể.

Jeong Sang Bin giao tới 700 đơn mỗi ngày, tiết kiệm gần 6 tỷ đồng

Jeong Sang Bin là shipper tại Hàn Quốc, bắt đầu công việc giao hàng từ khi còn rất trẻ và duy trì trong suốt 6 năm. Có những ngày cao điểm, anh giao từ 600 đến 700 đơn hàng, con số hiếm gặp ngay cả tại thị trường giao nhận phát triển như Hàn Quốc.

Jeong Sang Bin xuất hiện trong chương trình "Good Morning Korea" của Đài KBS2 - Ảnh: KBS2

Nhờ làm việc với cường độ cao trong thời gian dài và kiểm soát chặt chi tiêu cá nhân, Jeong Sang Bin tiết kiệm được khoảng 300 triệu won, tương đương gần 6 tỷ đồng. Câu chuyện của anh từng gây tranh luận khi nhiều ý kiến cho rằng mức thu nhập này đánh đổi bằng áp lực thể chất và tinh thần rất lớn.