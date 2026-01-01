"Ngoại lệ quốc gia" đang bị điều tra: Kiếm hơn 1.400 tỷ đồng, nhờ visual mà nhận loạt đặc quyền

Sáng 22/1, dư luận Hàn Quốc đồng loạt chấn động trước thông tin ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo - thành viên nhóm ASTRO, bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền lên tới hơn 20 tỷ won (khoảng 350 tỷ đồng). Vụ việc xuất phát từ một cuộc thanh tra thuế được tiến hành trước thời điểm nam nghệ sĩ nhập ngũ vào tháng 7 năm ngoái và hiện vẫn đang trong quá trình thẩm tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Nóng nhất lúc này là thông tin Cha Eun Woo bị điều tra thuế (ảnh: X)

Theo thông tin từ phía cơ quan thuế, nghi vấn xoay quanh mô hình tài chính từng xuất hiện ở không ít nghệ sĩ Hàn Quốc trong những năm gần đây. Dù có công ty quản lý chính thức là Fantagio, giữa Fantagio và Cha Eun Woo lại tồn tại một pháp nhân trung gian mang tên A Corp - doanh nghiệp do mẹ của nam nghệ sĩ thành lập. Fantagio ký hợp đồng dịch vụ với A Corp, từ đó doanh thu phát sinh từ các hoạt động nghệ thuật của Cha Eun Woo được phân bổ thông qua công ty này. Cách thức vận hành nói trên cho phép áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn so với thuế thu nhập cá nhân, vốn có thể lên tới 45% theo luật thuế Hàn Quốc.

Cục Thuế Quốc gia cho rằng A Corp không tạo ra giá trị quản lý hay sáng tạo tương xứng, mà mang bản chất của một “công ty vỏ bọc”, được lập ra chủ yếu nhằm tối ưu hóa nghĩa vụ thuế cá nhân cho nghệ sĩ. Trên cơ sở đó, Fantagio cũng bị xác định có liên đới trách nhiệm và bị truy thu thêm 8,2 tỷ won. Sau quá trình điều tra ban đầu, cơ quan thuế kết luận rằng lợi ích kinh tế từ A Corp cuối cùng vẫn quay trở lại Cha Eun Woo, dẫn đến quyết định truy thu tổng cộng hơn 20 tỷ won, tương đương khoảng 350 tỷ đồng Việt Nam.

Trong lúc kết quả điều tra còn bỏ ngỏ, mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhanh chóng lan truyền những phép tính suy đoán về thu nhập thực tế của Cha Eun Woo (ảnh: X)

Phía Cha Eun Woo đã nhanh chóng lên tiếng. Đại diện nam nghệ sĩ khẳng định A Corp là một pháp nhân hợp pháp, được thành lập trong bối cảnh Fantagio từng trải qua nhiều biến động về bộ máy lãnh đạo, nhằm trực tiếp quản lý và điều phối lịch trình, hợp đồng cũng như các hoạt động cá nhân của Cha Eun Woo. Phía nghệ sĩ cho biết đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại quyết định đánh thuế và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn chưa có phán quyết cuối cùng và chưa bị kết luận là hành vi trốn thuế.

Trong lúc kết quả điều tra còn bỏ ngỏ, mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhanh chóng lan truyền những phép tính suy đoán về thu nhập thực tế của Cha Eun Woo. Dựa trên số tiền thuế bị truy thu cùng khung thuế thu nhập cá nhân cao nhất tại Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ có thể đã kiếm được khoảng 80 tỷ won trong giai đoạn bị thanh tra, tương đương xấp xỉ 1.428 tỷ đồng Việt Nam. Con số này lập tức trở thành tâm điểm tranh luận, đặc biệt khi được đặt cạnh danh xưng “ngoại lệ quốc gia” hay “thiên tài gương mặt” vốn gắn liền với Cha Eun Woo suốt nhiều năm qua.

Là một trong những sao nam nổi bật nhất Hàn Quốc, thường xuyên xuất hiện dày đặc trong quảng cáo, đại diện cho các nhãn hàng cao cấp và sở hữu lịch trình dày đặc ở cả mảng âm nhạc lẫn diễn xuất, mức thu nhập này được nhiều người đánh giá là “có thể hiểu được” (ảnh: fantagio)

Cư dân mạng Trung Quốc còn mang mức thu nhập ước tính này so sánh với các “đỉnh lưu” hàng đầu của Cbiz. Từ góc nhìn đó, không ít ý kiến cho rằng thu nhập của Cha Eun Woo thực chất không phải quá vượt trội nếu đặt trong mặt bằng chung của các siêu sao châu Á. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh thị trường giải trí Hàn Quốc, nơi số lượng nghệ sĩ đạt đến tầm ảnh hưởng toàn cầu không quá nhiều, con số hàng chục tỷ won vẫn đủ để phản ánh vị thế hiếm có của nam nghệ sĩ. Là một trong những sao nam nổi bật nhất Hàn Quốc, thường xuyên xuất hiện dày đặc trong quảng cáo, đại diện cho các nhãn hàng cao cấp và sở hữu lịch trình dày đặc ở cả mảng âm nhạc lẫn diễn xuất, mức thu nhập này được nhiều người đánh giá là “có thể hiểu được”.

Phản ứng của công chúng trước thông tin Cha Eun Woo truy thu thuế diễn biến khó lường. Một bộ phận dư luận bày tỏ sự thất vọng, chỉ trích Cha Eun Woo thiếu trách nhiệm công dân, thậm chí gán cho anh hình ảnh tham lam và lợi dụng kẽ hở pháp lý. Ngược lại, cũng có những ý kiến kêu gọi chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Sở hữu ngoại hình được truyền thông ca ngợi là “không góc chết”, Cha Eun Woo nhanh chóng vươn lên hàng sao nam top đầu (ảnh: X)

Không thể phủ nhận, Cha Eun Woo là một trường hợp đặc biệt của showbiz Hàn Quốc. Cụm từ “thiên tài gương mặt” (Face Genius) không chỉ dừng lại ở lời khen mà đã trở thành một thương hiệu cá nhân. Sở hữu ngoại hình được truyền thông ca ngợi là “không góc chết”, Cha Eun Woo nhanh chóng vươn lên hàng sao nam top đầu, được xem như hình mẫu lý tưởng vừa đáp ứng chuẩn mực thẩm mỹ Hàn Quốc, vừa đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chính yếu tố visual vượt trội này đã mang lại cho anh hàng loạt cơ hội mà nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ khó có được.

MV Stay - Cha Eun Woo

Về âm nhạc, Cha Eun Woo ra mắt cùng ASTRO từ năm 2016, đảm nhận vai trò visual và sub-vocal. Trong giai đoạn đầu, anh không phải là giọng ca nổi bật nhất nhóm, song qua các album như All Night, Knock hay After Midnight, nam thần tượng cho thấy sự cải thiện rõ rệt về kỹ thuật và màu giọng. Đến năm 2024, Cha Eun Woo chính thức phát hành album solo đầu tay ENTITY, đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần một thập kỷ hoạt động. Dự án này được xem là nỗ lực khẳng định bản sắc nghệ sĩ, khi anh trực tiếp tham gia viết lời cho toàn bộ ca khúc, nhằm thoát khỏi định kiến “chỉ có gương mặt”.

Song song với đó, Cha Eun Woo cũng ghi dấu ấn thông qua các ca khúc nhạc phim cho chính những bộ phim anh đóng chính như True Beauty hay My ID Is Gangnam Beauty. Những bản OST này góp phần giúp công chúng nhìn nhận rõ hơn chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc của anh, thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình.

Cha Eun Woo hiện đang phục vụ quân sự trong đội hình quân nhạc (ảnh: X)

Tuy nhiên, chính visual nổi bật cũng là yếu tố khiến Cha Eun Woo thường xuyên đối mặt với tranh luận về “đặc quyền”. Từ việc liên tục được các thương hiệu xa xỉ lựa chọn làm đại sứ, cho đến sự ưu ái của truyền thông mỗi lần xuất hiện tại sự kiện lớn, hình ảnh của anh luôn gắn liền với hai chữ “ngoại lệ”. Gần đây, việc Cha Eun Woo trúng tuyển vào Ban nhạc Quân đội khi nhập ngũ cũng từng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, dù trên thực tế anh đã phải trải qua các bài kiểm tra năng lực khắt khe và chứng minh khả năng chơi nhạc cụ.

Cha Eun Woo nhiều lần chia sẻ việc ngoại hình hoàn hảo đôi khi trở thành rào cản, khiến nỗ lực trong âm nhạc và diễn xuất dễ bị xem nhẹ (ảnh: Dispatch)

Đằng sau ánh hào quang đó là áp lực không nhỏ. Cha Eun Woo nhiều lần chia sẻ việc ngoại hình hoàn hảo đôi khi trở thành rào cản, khiến nỗ lực trong âm nhạc và diễn xuất dễ bị xem nhẹ. Trong bối cảnh vụ việc truy thu thuế đang được điều tra, hình ảnh “ngoại lệ quốc gia” của Cha Eun Woo tiếp tục bị đặt lên bàn cân công luận, không chỉ ở khía cạnh pháp lý mà còn ở trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn. Kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng sẽ không chỉ quyết định số phận của một vụ việc thuế, mà còn tác động trực tiếp đến cách công chúng nhìn nhận một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng Hallyu hiện nay.