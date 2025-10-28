Ngoại hình phát tướng gây sốc của Chung Hân Đồng, đột ngột tăng đến 75 kg là vì sao?

Chung Hân Đồng là nữ thần sắc đẹp của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, cô bắt đầu tăng cân mất kiểm soát với gương mặt tròn trịa, lộ cả cằm và bắp tay ngấn mỡ. Diện mạo gây sốc của Chung Hân Đồng khiến khán giả không lo lắng và đặt câu hỏi: "Không thể nhận ra đó là Chung Hân Đồng, cô ấy đã trải qua điều gì vậy?".

Đến ngày 26/10, Chung Hân Đồng đã lần đầu giải đáp về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tham dự sự kiện của vợ chồng ông chủ công ty quản lý Dương Thụ Thành. Theo Chung Hân Đồng, cô đã bị tăng cân chóng mặt, có thời điểm nặng đến 75 kg. Nguyên nhân là do nữ diễn viên bị stress vì gặp biến cố cuộc sống, lịch trình làm việc dày đặc cũng như mắc bệnh gan do uống rượu lâu ngày.

Chung Hân Đồng chia sẻ cô đã cố cai rượu, điều chỉnh chế độ sinh hoạt cũng như ăn uống, tập luyện sao cho lành mạnh nhất có thể để cải thiện tình trạng sức khỏe. Nhờ vậy cô đã giảm được kha khá số kg trong nhiều tháng trở lại đây. "Gương mặt của tôi không còn sưng phù, đã thanh thoát hơn lúc nặng đạt đỉnh 75 kg. Cơ thể thì vẫn chưa thon gọn như trước được, nhưng tôi sẽ cố gắng tập luyện thêm để về dáng. Từ ngày hạn chế uống rượu, sức khỏe tôi đã cải thiện rất nhiều", thành viên nhóm Twins nói.

Hình ảnh phát tướng gây choáng của Chung Hân Đồng vào cuối năm 2024

Nữ diễn viên cho biết cô tăng đến 75 kg vì bị stress và mắc bệnh gan

Sau gần 1 năm cai rượu và giảm cân, vóc dáng Chung Hân Đồng đã gọn gàng hơn, gương mặt không còn sưng phù

Theo truyền thông Trung Quốc, biến cố cuộc sống khiến nữ diễn viên sa sút ngoại hình chính là drama tình ái của cô với Dữ Diễn Long. Minh tinh hàng đầu đã bị tình trẻ Dư Diễn Long tống tiền, đe dọa tiết lộ chuyện đời tư trong 1 thời gian dài. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn bị đàm tiếu khi lần thứ 2 dính scandal lộ ảnh nhạy cảm. Do không đạt được mục đích tống tiền, Dư Diễn Long đã phát tán ảnh riêng tư của Chung Hân Đồng lên mạng xã hội. Vụ việc khiến người đẹp xứ Hương Cảng bị gièm pha dữ dội.

Không lâu sau, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), bạn Chung Hân Đồng khẳng định minh tinh 8X là người bị hại trong vụ việc. Dư Diễn Long đã lợi dụng sự yêu thích của thành viên nhóm Twins dành cho anh để dẫn dụ Chung Hân Đồng vào bẫy tình. Cụ thể, Dư Diễn Long đã nói dối Chung Hân Đồng rằng anh đã chia tay bạn gái. Sau khi biết sao nam kém 19 tuổi độc thân, Chung Hân Đồng mới đồng ý hẹn hò. Trong thời gian yêu đương, người đẹp đã chi rất nhiều tiền cho Dư Diễn Long. Toàn bộ tiền moi được ở chỗ Chung Hân Đồng, Dư Diễn Long đều cùng bạn gái hưởng thụ. Vở kịch lừa tình, lừa tiền của Dư Diễn Long hạ màn khi bạn gái anh nổi cơn ghen tuông vì thấy bạn trai gặp gỡ Chung Hân Đồng quá nhiều, thậm chí đưa nữ ca sĩ về nhà riêng. Ngay khi phát hiện bị Dư Diễn Long lừa dối, Chung Hân Đồng đã lập tức chấm dứt mối quan hệ tình cảm này, nhưng bị tình trẻ uy hiếp và đe dọa.

Chung Hân Đồng bị tình trẻ kém 19 tuổi tống tiền, leak ảnh riêng tư ra ngoài

Trước đó, vào năm 2021, Chung Hân Đồng cũng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi tăng cân mất kiểm soát sau khi trải qua biến cố ly hôn với chồng bác sĩ Lại Hoằng Quốc. Nữ ca sĩ tăng lên tới 18 kg, chạm mốc 60 kg. Vì vấn đề ngoại hình, cô còn cảm thấy căng thẳng khi tham gia sự kiện. Theo Chung Hân Đồng, nguyên nhân cô bị tăng cân là do mất cân bằng nội tiết tố.

Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) cho biết bản thân ý thức được việc tăng cân không phanh trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến hệ lụy về sức khỏe và bắt đầu giảm cân. Đến tháng 7/2022, Chung Hân Đồng chính thức lấy lại vóc dáng thon thả, mảnh mai nhờ giảm đến hơn 10 kg.

Cô cũng từng không khống chế được cân nặng vì bị rối loạn nội tiết tố sau khi gặp biến cố hôn nhân vào năm 2021

Nguồn: Sohu, Sina