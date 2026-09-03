Ngoại hình gây sốc của mỹ nam được cả cõi mạng nhận làm chồng

Mỹ nam này vừa đánh úp khiến cả cõi mạng "sốc ngang".

Chiều 3/9/2026, Mingyu (SEVENTEEN) xuất hiện tại một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc và lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai vốn đã quá quen thuộc, nam thần tượng còn khiến mạng xã hội bùng nổ với diện mạo hoàn toàn mới: mái tóc được cạo sát đầu để chuẩn bị nhập ngũ.

Theo lịch trình, ngày 10/9 tới đây, Mingyu sẽ chính thức tạm xa người hâm mộ trong khoảng 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hình thức phục vụ cộng đồng. Trước ngày lên đường, nam idol đã quyết định xuống tóc. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mingyu xuất hiện với mái đầu được cắt ngắn sát như vậy.

Mingyu trong diện mạo mới toanh

"Đầu trứng cút" nhanh chóng viral MXH

Diện mạo mới lập tức khiến người hâm mộ "sốc ngang". Với kiểu tóc "trứng cút" trứ danh, Mingyu gần như phô trọn đường nét gương mặt sắc nét. Mái tóc ngắn sát đầu càng tôn lên vẻ nam tính, khỏe khoắn của mỹ nam SEVENTEEN. Mingyu vốn nổi tiếng với visual vừa góc cạnh, nam tính nhưng vẫn có nét tinh nghịch đặc trưng. Gương mặt sắc nét cùng nụ cười răng khểnh khiến nam thần tượng thường được ví như một "chú cún con" khổng lồ. Trong hơn 11 năm hoạt động cùng SEVENTEEN, anh liên tục thử nghiệm nhiều kiểu tóc và màu tóc khác nhau, song hình ảnh tóc đen ngắn vẫn được xem là một trong những diện mạo đặc trưng nhất.

Mỹ nam nhà SEVENTEEN xuống tóc sẵn sàng cho nghĩa vụ quân sự

Sinh ngày 6/4/1997, tên thật Kim Mingyu, Mingyu là thành viên thuộc Hip-hop Team của SEVENTEEN, nhóm nhạc nam do Pledis Entertainment quản lý dưới HYBE. Trong đội hình 13 thành viên, anh đảm nhận vai trò lead rapper, visual và là một trong những gương mặt đại diện nổi bật của nhóm. Không chỉ hoạt động trên sân khấu, Mingyu còn cho thấy sự đa năng khi tham gia nhiều công đoạn phía sau các sản phẩm của SEVENTEEN. Nam thần tượng từng góp sức vào quá trình sản xuất video, nhiếp ảnh, thiết kế sản phẩm và các nội dung tự sản xuất của nhóm. Sự chủ động trong nhiều lĩnh vực giúp hình ảnh Mingyu vượt ra ngoài phạm vi một thần tượng chỉ tập trung vào biểu diễn.

Chiều cao 1m87 giúp Mingyu luôn nổi bật

Sở hữu lượng fan cá nhân lớn cùng độ nhận diện cao, Mingyu cũng là một trong những thành viên có sức hút thương mại nổi bật của SEVENTEEN với hơn 17 triệu người theo dõi Instagram cá nhân. Ngoại hình, phong thái và khả năng biến hóa trước ống kính giúp anh trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.

Điểm mạnh lớn nhất của Mingyu vẫn nằm ở ngoại hình. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da ngăm khỏe khoắn và nụ cười răng khểnh đặc trưng. Bên cạnh visual nam tính, chiều cao khoảng 1m87, bờ vai rộng cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật khiến Mingyu thường xuyên nằm trong nhóm những nam thần tượng được nhắc đến khi nói về "body vàng" của Kpop. Nam idol cũng duy trì thói quen tập luyện để giữ hình thể săn chắc. Chính lợi thế vóc dáng giúp Mingyu có khả năng cân nhiều phong cách thời trang, từ hình ảnh trẻ trung, đời thường đến vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng trên thảm đỏ.

WOP Challenge gây bão một thời

Tại Việt Nam, Mingyu nổi lên như hiện tượng vào cuối năm 2023, khi anh cùng The8 thực hiện WOP Challenge được đăng tải trên TikTok chính thức của SEVENTEEN. Phần vũ đạo "lắc ngực" cộng với thần thái cuốn hút và những chuyển động cơ thể linh hoạt của Mingyu, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Video sau đó vượt mốc 90.8 triệu lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những video có lượt xem cao nhất trên kênh TikTok của SEVENTEEN. Khoảnh khắc này cũng phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam, đưa hình ảnh Mingyu đến gần hơn với đông đảo khán giả vốn không phải người hâm mộ Kpop.

Bức ảnh cầm hoa khiến cả MXH "nhận chồng"

Ngay sau đó, tạo hình tại Paris Fashion Week 2024 tiếp tục đưa Mingyu trở thành tâm điểm. Ở show diễn của Dior, nam thần tượng gây chú ý với diện mạo bảnh bao, phong thái sang trọng và hình ảnh được ví như một "bạch mã hoàng tử". Những khoảnh khắc giao lưu của Mingyu tại Pháp liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó hình ảnh anh cầm hoa sau show cực kỳ viral. Thành viên SEVENTEEN được người hâm mộ vây quanh, cả mạng xã hội thi nhau "nhận chồng".

Visual đời thường chuẩn "cún con", "bạn trai nhà bên" của Mingyu: